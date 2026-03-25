Președintele sârb Aleksandar Vucic aruncă o acuzație de o gravitate extremă, susținând că toate conflictele globale actuale își au rădăcina într-o singură zi: 24 martie 1999, data la care NATO a început bombardarea Iugoslaviei. Într-un discurs tăios susținut la un eveniment comemorativ, liderul de la Belgrad a afirmat că intervenția Alianței a marcat, de fapt, „sfârșitul ordinii internaționale”.

Punctul zero al conflictelor globale

La 27 de ani de la atacuri, Vucic leagă direct acel moment de violențele și crizele din prezent. El nu lasă loc de interpretări. „Astăzi putem spune că vedem lucrurile mult mai clar acum şi că nu mai există niciun dubiu şi că totul este limpede ca cristalul. Toate războaiele care au loc în lume, toată violenţa de astăzi şi anularea principiilor nu au început ieri – ele au început pe 24 martie 1999”, a declarat șeful statului sârb.

Mai mult, Vucic oferă și un răspuns celor care se întreabă de ce normele internaționale par să nu mai conteze. „Şi dacă cineva se întreabă astăzi de ce este încălcat dreptul internaţional, singurul răspuns corect şi adevărat este: din cauza permisiunii care a fost emisă pentru asta pe 24 martie 1999”.

Bilanțul tragic al celor 11 săptămâni

Dincolo de retorică, cifrele intervenției militare sunt seci și brutale. Bombardamentele asupra fostei Republici Federale a Iugoslaviei au fost efectuate de 19 state membre ale NATO. Atacurile s-au întins pe o perioadă de aproximativ 11 săptămâni.

În urma acestora, și-au pierdut viața 1.002 soldați ai armatei iugoslave și circa 2.500 de civili. Alte aproximativ 10.000 de persoane au fost rănite.

Cifrele vorbesc de la sine.

„Sfârșitul justiției și al adevărului”

Iar Vucic a continuat tirul acuzațiilor, punând o serie de întrebări retorice menite să sublinieze ceea ce el consideră a fi ipocrizia ordinii internaționale post-1999. „De ce este impusă ordinea prin forţă şi bombe? De ce sunt ucise oficialităţi şi civili, de ce sunt distruse infrastructuri şi oraşe întregi, de ce este executat public orice tip de umanitate şi empatie? Există un singur răspuns: din cauza lui 24 martie 1999”, a continuat el.

Pentru liderul de la Belgrad, concluzia este una singură. „24 martie 1999 este nu doar ziua în care a început bombardarea unei ţări libere şi suverane, dar şi o zi care a marcat sfârşitul ordinii internaţionale, al justiţiei, al adevărului şi al compasiunii.”

Avertismente recente și rachete hipersonice

Discursul acesta nu vine, însă, din senin. E drept că, săptămâna trecută, același Vucic avertiza, fără a oferi dovezi concrete, că în Europa ar putea izbucni un nou război. În opinia sa, Albania, Croația și Kosovo (două dintre ele membre NATO) ar fi semnat o declarație trilaterală de cooperare în apărare, pe care el o vede drept o „coaliție militară” împotriva Serbiei.

V-ați gândit vreodată când ar putea avea loc un astfel de atac? Președintele sârb are și scenariile pregătite: fie în clipa în care conflictul dintre Rusia și Europa va escalada, fie când va izbucni un război mai amplu în Orientul Mijlociu.

Numai că, în ciuda acestor temeri, Serbia a achiziționat recent rachete hipersonice aer-sol din China (cu o rază de acțiune de până la 400 de kilometri), în timp ce președintele său susține că are relații bune cu NATO prin politica sa de neutralitate militară.