Un nou weekend, o nouă oportunitate să ieși din casă, mai ales că vremea pare să țină cu noi. Dacă încă nu ai planuri concrete, Capitala oferă o mulțime de variante pentru toate gusturile și buzunarele. Hai să vedem ce opțiuni sunt pe masă, de la festivaluri dedicate cafelei și artă stradală până la plimbări în natură sau spectacole de teatru.

Festivalul cafelei, trei zile de arome

Pasionații de cafea au un loc special în acest weekend. Timp de 3 zile, Fratelli Studios devine punctul de întâlnire al profesioniştilor din industrie, dar şi al celor care vor pur şi simplu să descopere arome noi, cocktailuri creative și o atmosferă vibrantă. Acolo te așteaptă trei competiții naționale, expozanți locali și internaționali, demonstrații și, clar multe degustări.

Festivalul se desfășoară la Fratelli Studios între 24 și 26 aprilie, cu program de la 09:00 la 19:00. Prețurile biletelor pornesc de la 40 de lei și pot fi cumpărate atât de la intrare, cât și online.

Artă stradală pe Calea Victoriei

În cadrul proiectului „Străzi deschise”, pictura coboară direct în mijlocul publicului. Sâmbătă, 25 aprilie, evenimentul „Artă pe Calea Victoriei” aduce artiștii plastici în zona Bisericii Kretzulescu, unde vor rămâne până la ora 21:00. Asociaţia Artiştilor Plastici Bucureşti va fi prezentă cu şevalete, pânze și culori, oferind o invitație la dialog și inspirație.

V-ați gândit vreodată cum arată procesul creativ în timp real? Acum aveți ocazia să interacționați direct cu artiștii și să admirați operele expuse într-un cadru urban, un eveniment organizat în parteneriat cu ARCUB şi Primăria Capitalei.

Tehnologiile viitorului la Politehnică

Iar pentru cei pasionați de inovație, cel mai mare campus universitar din România se transformă într-un spațiu expozițional dedicat viitorului. Festivalul Poli BioFEST Home&Garden aduce în prim-plan tehnologii, produse și soluții pentru un viitor mai sustenabil. E drept că evenimentul este planificat pentru perioada 23, 25 aprilie 2026, dar merită notat în calendar.

POLITEHNICA Bucureşti, prin Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, îi invită pe vizitatori să descopere cele mai noi inovaţii din industria alimentară, agricultură şi protecţia mediului. Festivalul va include și o secțiune amplă dedicată locuinței și grădinii.

Plimbare ghidată într-o pădure urbană

„Natura la uşa ta, Plimbare ghidată prin pădurea urbană de la Serele Militari” este o invitație la explorarea uneia dintre cele mai discrete zone verzi din București, formată natural pe terenul fostelor sere din Prelungirea Ghencea.

O gură de aer proaspăt.

Sâmbătă, 25 aprilie, începând cu ora 11:30, participanții vor descoperi plante, animale, ciuperci și urme ale vieții sălbatice. Pe parcurs, vor învăța și cum pot contribui la documentarea naturii cu ajutorul aplicației iNaturalist, o activitate perfectă pentru cei care vor să descopere biodiversitatea ascunsă a orașului.

Spectacol de teatru cu intrare liberă

Și dacă preferați teatrul, studenții de la UNATC au o propunere interesantă: „Croit pentru scandal”, după Georges Feydeau. Piesa (o comedie savuroasă despre aparențe, minciuni și încurcături) are loc vineri, 24 aprilie 2026, de la ora 19:00, la Sala Atelier UNATC. Intrarea este gratuită, pe bază de rezervare, iar locurile se ocupă în ordinea sosirii. Spectacolul este în limba română și are o durată de o oră și 50 de minute.