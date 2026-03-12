Zelenski anunță: Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române pe 31 august

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, în timpul unei vizite la București, că Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române pe 31 august. Decizia aliniază Ucraina cu România și Republica Moldova, care marchează deja această sărbătoare la aceeași dată.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă alături de Nicușor Dan, ocazie cu care liderul de la Kiev a confirmat semnarea unui decret prezidențial în acest sens. Potrivit Digi24, informația a apărut deja pe portalul legislativ din Ucraina, ceea ce confirmă că autoritățile de la Kiev vor marca această zi începând chiar din acest an.

Ce prevede decretul oficial

Decretul semnat de Volodimir Zelenski stabilește în mod oficial noua sărbătoare și motivele din spatele acestei decizii. Documentul subliniază importanța dialogului intercultural și a respectului reciproc în relațiile dintre cele două țări. Textul integral al decretului este: „În scopul dezvoltării înțelegerii reciproce, al respectului reciproc și al cooperării în relațiile ucraineano-române, încurajând dialogul intercultural pentru păstrarea și dezvoltarea identității lingvistice și culturale a cetățenilor Ucrainei, dispun:Se instituie în Ucraina Ziua Limbii Române, care va fi marcată anual la 31 august.Prezentul decret intră în vigoare la data publicării sale”.

Contextul unei decizii așteptate

Această hotărâre nu este una spontană, ci rezultatul unor negocieri diplomatice anterioare. Fostul ministru de Externe, Bogdan Aurescu, a inițiat discuțiile privind statutul limbii române în Ucraina. Un pas important a fost făcut de autoritățile de la Kiev încă din 2023, când au renunțat oficial la utilizarea sintagmei „limba moldovenească”, recunoscând astfel unitatea limbii române.

Parteneriat consolidat la București

Vizita lui Volodimir Zelenski în capitala României a fost marcată de semnarea mai multor documente considerate importante. Liderul ucrainean și omologul său, Nicușor Dan, au parafat o serie de acorduri menite să consolideze parteneriatul dintre cele două state, decretul privind limba română fiind unul dintre rezultatele concrete ale acestei întâlniri.