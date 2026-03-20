Zelenski trimite o echipă de negociatori în SUA pentru discuții substanțiale

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat joi că o echipă de negociatori ucraineni se îndreaptă spre Statele Unite. Întâlnirea cu reprezentanții americani este programată pentru sâmbătă, scopul declarat fiind reluarea discuțiilor pentru încetarea războiului declanșat de Rusia.

O nouă rundă de negocieri

Liderul de la Kiev a precizat că există semnale pozitive din partea Washingtonului privind disponibilitatea de a continua dialogul în formatele actuale. Decizia vine după o perioadă de pauză în discuțiile la nivel înalt, iar Zelenski consideră că momentul este oportun pentru pași concreți.

„E timpul să încheiem pauza și să avem discuții substanțiale. Şi facem totul pentru ca negocierile să fie cu adevărat substanţiale. Echipa ucraineană – mai exact partea politică a grupului de negociatori – este deja pe drum, iar sâmbăta aceasta aşteptăm o întâlnire în Statele Unite ale Americii. Astăzi am discutat în detaliu despre negocieri atât cu (Rustem) Umerov, cât şi cu Kirill Budanov şi cu David Arahamia. si, la întâlniri va participa şi Serghei Kisliţa. Prioritatea noastră este să facem totul pentru a avea şansa la o pace demnă. Şi le mulţumesc tuturor celor care ne ajută în acest sens”, a declarat Volodimir Zelenski.

Cine sunt negociatorii

Din declarațiile președintelui reiese că grupul de negociere este format din figuri cheie ale administrației de la Kiev. Discuțiile pregătitoare i-au inclus pe Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate, alături de Kirill Budanov și David Arahamia. Acestora li se va alătura și Serghei Kisliţa.

E drept că Umerov a avut o agendă diplomatică încărcată recent. Acesta a efectuat vizite în mai multe țări din Orientul Mijlociu, unde au fost discutate posibile acorduri de securitate, pregătind astfel terenul pentru discuții mai ample.

Insistențe pentru o întâlnire cu Trump

Numai că mișcarea nu vine chiar din senin. Încă de pe 13 martie, președintele ucrainean afirma că Ucraina este pregătită pentru o nouă rundă de dialog, însă la acel moment locul și data întâlnirii nu fuseseră stabilite. Motivul? Diferențele de poziție dintre Statele Unite și Rusia.

V-ați întrebat ce s-a schimbat între timp?

Lucrurile par să se fi accelerat brusc. Dincolo de negocierile echipei, Zelenski insistă asupra necesității unei întrevederi directe cu președintele american Donald Trump. Liderul ucrainean a subliniat că există „unele chestiuni care nu stau pe loc”, motivând astfel urgența unui dialog la cel mai înalt nivel.