Valentin Ionescu, director ASF: Am identificat gradual problemele Euroins; Compania muta banii în Bulgaria, prin contracte repo; și-a modificat contractele de reasigurare în 2021 și 2022

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a identificat gradual problemele Euroins, care au dus, joi seară, la decizia de retragere a autorizației a asiguratorului și la constatarea stării de insolvență, potrivit lui Valentin Ionescu, director al Direcției Generale de Asigurări din cadrul ASF.

Acesta a spus, vineri seară, la Digi 24: “ASF a avut 17 controale la Euroins din 2020 până la începutul acestui an, soldate cu 26 de sancțiuni, în valoare de peste 16 milioane lei, amenzi record pentru o societate de asigurări.

În urma ultimului control, care a durat aproximativ 6 luni, prin verificări complexe, am reușit să determinăm solvabilitatea reală a acestei companii. Ca atare, ASF a decis retragerea autorizației și constatarea stării de insolvență. Nu putem tolera asemenea situații în piață”.

Euroins a avut un comportament problematic încă de acum câțiva ani, a spus Valentin Ionescu: „Au fost constatate contracte repo (intragrup), finanțau grupuri din Bulgaria prin aceste contracte, le-am impus să întoarcă banii înapoi.

Acest lucru l-am identificat acum doi ani, le-am impus prin decizie (n.n. să întoarcă banii), am notificat Ministerul Public, deci organele penale.

Ulterior, în 2021, am descoperit că această companie ascundea dosarele de litigii. A fost o acțiune unică, în sensul că am făcut verificări încrucișate pe toate instanțele din țară. Colegii de la IT ne-au ajutat cu un soft pentru a identifica numărul real de dosare pe care le are această companie, pentru că nu ne-am putut baza niciodată pe raportările societății, nu le dădeau la timp, erau lipsite de transparență.”

Directorul ASF spune că problemele au fost identificate gradual și că ASF a acționat la timp: “În ultimele șase luni, a fost un control atât de amplu pe toate palierele, din toate perspectivele. Aveam control inopinat la societate, avem verificări din supraveghere, aveam colaborări cu alte entități din afara României, cu supraveghetori din afară. Am verificat conturile din afara României. Toate aceste lucruri au durat. Am verificat contractele de reasigurare, am discutat cu supraveghetorii acelor reasigurători dacă contractele sunt valabile. A fost o analiză amplă. Actuarii din Big Four vă pot spune că analiza de solvabilitate – calculul SCR și MCR (n.n SCR = Cerinţa de capital de solvabilitate şi MCR = cerinţa de capital minim)– durează câteva luni. Nu o pot face peste noapte.”

ASF a anuntat ca pentru restabilirea cerinței de capital de solvabilitate (SCR) era nevoie de fonduri în cuantum la 2,19 miliarde lei, iar pentru acoperirea MCR fonduri în cuantum de 1,75 miliarde lei. Decizia retragerii autorizației a fost luată în condițiile în care situația Euroins România nu facea fiabilă aplicarea unei proceduri de rezoluție, potrivit ASF.

Toate societățile care fac RCA au fost controlate în mod egal în ultimii doi ani, a mai spus Valentin Ionescu.

El a precizat ca Euroins avea probleme de solvabilitate încă din 2021, dar nu atât de mari: „În 2021, împreună cu EIOPA, am avut exercițiul de evaluare a activelor și pasivelor din asigurări, pentru că ne doream să știm care e tabloul sectorului asigurărilor. Acest exercițiu BSR (balance sheet review) s-a terminat în decembrie 2021, iar în ianuarie am publicat rezultatele. Euroins avea probleme de solvabilitate încă de atunci, dar nu atât de mari.

Având în vedere că și-a modificat contractele de reasigurare în 2021 și 2022 și modul în care și-a înregistrat aceaste contracte de reasigurare, în sensul că a supraestimat veniturile și a subestimat cheltuielile privind aceste contracte de reasigurare, a rezultat faptul ca ajustările noastre sunt cele mai mari pe aceste contracte de reasigurare. Menționez că această problemă a fost descoperită anul trecut, nu acum doi sau trei ani.”

Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) poate primi cereri de deschidere a dosarelor de daună din partea potenţialilor creditori de asigurare ai Euroins România, după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dispus retragerea autorizaţiei de funcţionare pentru acest asigurător.