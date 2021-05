Ce sunt aparatorile de noroi si care sunt avantajele lor?

Fie ca aveti o masina mica, un SUV sau un camion, atasarea aparatorilor de noroi la vehiculul dumneavoastra este o necesitate. Aceste accesorii auto, odata montate, protejeaza masina impiedicand murdaria, noroiul si pietricelele de pe carosabil sa ajunga la partile sensibile ale vehiculului, in special la caroserie care este predispusa la rugina si coroziune.

Aparatorile de noroi sunt investitii excelente pentru orice automobil. Este un accesoriu ieftin care va va economisi bani si timp in viitor. Spre exemplu, in cazul in care se circula pe un drum cu pietris, in urma contactului dintre roata si acestea, se vor arunca foarte multe pietre spre pragul masinii. Aparatorile vor evita acel contact prin captarea acelor mici pietricele si se va crea un efect de scut.

Unii oameni cred ca nu este necesara utilizarea acestor aparatori. Insa exista numeroase avantaje pe care le puteti obtine de la acest accesoriu simplu, in special daca locuiti in zone cu precipitatii sau circulati adesea pe drumuri nisipoase sau cu pietris:

protejeaza vopseaua de a fi ciobita sau deteriorata

impiedica apa de pe strada si noroiul sa ajunga la partile vulnerabile ale masinii

protejeaza pietonii de lovirea pietrisului si a altor resturi rutiere

va mentin masina mai curata, ceea ce inseamna mai putine deplasari la spalatoria auto

Aparatorile de noroi se gasesc in 3 variante constructive pentru 3 tipuri de autovehicule: aparatori noroi pentru autovehicule(masini mici), aparatori noroi pentru SUV-URI sau GIPURI (masini de teren) si aparatori noroi pentru autoutilitare (dube sau microbuze folosite la transport marfa sau persoane). Materialele din care sunt confectionate aparatorile de noroi nu difera de la un tip la altul ci doar dimensiunile avand proprietati similare intre cele 3 modele.

Exista protectii din plastic, cauciuc si poliuteran. Aparatorile din plastic sunt vizibile de obicei pe masini mici, in timp ce cele de cauciuc se gasesc de obicei pe camioane si vehicule grele deoarece sunt mai flexibile si se pot mula usor oferind o protectie mai ridicata. Aparatorile de noroi sunt usor de curatat. Praful poate fi sters cu usurinta cu o laveta, in timp ce murdaria mai dura poate fi spalata usor cu spuma.

Aparatorile auto sunt, de asemenea, usor de montat acasa. Se prind in cleme si fiecare producator ofera instructiuni cu pasii de montare. Acestea difera in functie de modelul de aparatori si de brand, insa clemele sunt nelipsite si asigura buna fixare a aparatorilor. Se recomanda ca fiecare autovehicul sa aiba montate aparatorile de noroi atat pentru fata cat si pentru spate.

Atunci când alegeti aparatorile de noroi, se recomanda sa acordati atentie următoarelor caracteristici:

Materialul din care sunt realizate. Elementele din plastic sunt mai potrivite in timpul verii deoarece pe vreme geroasa devin fragile si se pot deteriora rapid. Cauciucul este o optiune bugetara, dar nu se poate lauda cu durabilitatea. Cele din poliuretan servesc mult timp, sunt de inalta calitate, dar sunt si mai scumpe.

De asemenea, merita sa luati in considerare forma si dimensiunea. Nu toate aparatorile universale se potrivesc la toate modelele de masini.

In timpul iernii, se recomanda sa cumparati aparatori de noroi echipate cu un strat special care protejeaza impotriva substantelor chimice si a umezelii.

Aparatorile de noroi sunt relativ ieftine atunci cand vine vorba de accesorii care sa va protejeze vehiculul. Prin instalarea acestora economisiti bani si timp pentru intretinerea vehiculului. Daca doriti sa achizitionati aparatori de noroi, pe Tuning-car.ro veti gasi o gama diversa cu produse de calitate la preturi foarte bune.