Un post de macaragiu din București, anunțat la 30 octombrie de BTDCONSTRUCT & AMBIENT SRL, oferă între 2.700 și 5.800 de lei net pe lună, în timp ce alte oferte afișează până la 10.000 de lei net sau 13.000 de lei fără să spună dacă suma este înainte ori după taxe. Pentru cei care caută un loc de muncă, diferența arată de ce salariul și condițiile fiecărui post trebuie citite împreună.

Cele două anunțuri cu sumele cele mai mari au fost publicate pe 25 septembrie 2026, iar cel cu salariul mai mic pe 30 octombrie. Toate trei sunt pentru muncă cu normă întreagă și contract pe perioadă nedeterminată, dar cerințele nu sunt aceleași.

Cât oferă cele trei posturi de macaragiu

Ofertele afișează următoarele sume și numere de posturi:

Angajator și loc Posturi afișate Salariu lunar afișat, în lei Bridgeng Construction, șantierul din Valea Oltului 3 Între 8.000 și 10.000, net Best Macarale, Popești-Leordeni, cu lucrări în București și în țară 3 Între 8.500 și 13.000; nu este precizat dacă suma este netă sau brută BTDCONSTRUCT & AMBIENT SRL, București, zona Victoriei 1 Între 2.700 și 5.800, net, negociabil

Net înseamnă banii primiți după reținerea taxelor. La oferta Best Macarale, cei 13.000 de lei reprezintă capătul de sus al intervalului, nu un salariu promis fiecărui angajat; firma spune că plata depinde de experiență, de utilaj și de volumul de muncă. Suma nu poate fi comparată ca bani primiți în mână cu celelalte două oferte până când angajatorul precizează dacă este netă sau brută.

Între cele două oferte care precizează salariul net, diferența rămâne mare: limita de jos de la Bridgeng Construction, 8.000 de lei, depășește cu 2.200 de lei limita de sus de la BTDCONSTRUCT & AMBIENT, 5.800 de lei. Aceasta este o comparație între anunțuri, nu salariul obișnuit al unui macaragiu.

Ce cer angajatorii pentru salariile afișate

Bridgeng Construction are nevoie de oameni cu mai mult de cinci ani de experiență pentru macarale care au 90, 95 și 500 de tone. Cere autorizație ISCIR grupa A valabilă, experiență pe macarale de mare tonaj și la lucrări de construcții și montaj.

Best Macarale acceptă candidați cu sau fără experiență, dar cere calificare, autorizație de macaragiu grupa A și permis de conducere categoria C. Anunțul indică și o vârstă maximă de 55 de ani. Permisul categoria C este cerința acestui angajator, nu o condiție de autorizare ISCIR menționată în regula pentru macaragiști. Prescripția PT CR 8-2025 consultată prin InfoDosar nu identifică permisul categoria C drept condiție de autorizare ISCIR.

Oferta BTDCONSTRUCT & AMBIENT indică experiență redusă, sub trei ani, și nu enumeră o autorizație sau un permis. Lipsa autorizației din anunț nu înlătură cerința legală de autorizare pentru operarea unei macarale.

Ce pregătire cere legea și care ofertă are termen

Regula de autorizare PT CR 8-2025, aprobată prin Ordinul nr. 1.170 din 24 iulie 2026 și publicată în Monitorul Oficial nr. 667, se aplică din 12 august 2026. Macaragiii sunt autorizați pentru grupe de utilaje de la A la E; grupa A include macaralele mobile care se deplasează fără șine, cum sunt automacaralele din oferte. Potrivit ISCIR și prescripției PT CR 8-2025 publicate de InfoDosar, autorizarea se face pe grupe, iar grupa A cuprinde automacaralele și macaralele deplasabile pe căi fără șină, inclusiv pe cele cu comandă de la sol.

Pentru grupele A, B, C și D, candidatul trebuie să urmeze un program de calificare înaintea examenului de autorizare. Grupa E are un program de pregătire separat. Dacă un operator trece la alt tip de macara din aceeași grupă, firma care folosește utilajul trebuie să îi asigure pregătire teoretică și practică prin responsabilul său tehnic. Potrivit prescripției PT CR 8-2025 publicate de InfoDosar, programul de calificare pentru grupele A-D trebuie să respecte modulul ISCIR, iar autorizarea presupune examen. Pentru trecerea la alt tip de macara în aceeași grupă, instruirea teoretică și practică este organizată de operatorul RSVTI al deținătorului sau utilizatorului, arată aceeași prescripție.

În sursele consultate, pagina de transparență decizională a ISCIR și prescripția publicată de InfoDosar, nu este publicat un tarif concret pentru cursul de calificare sau examenul de autorizare.

Anunțul BTDCONSTRUCT & AMBIENT, prezentat ca preluat de la ANOFM, expiră pe 2 noiembrie 2026, dată trecută și pentru începerea postului. Celelalte două anunțuri nu indică un termen de expirare. Înainte de semnarea unui contract, candidatul poate cere în scris suma netă, plata orelor suplimentare și condițiile pentru diurnă sau alte sume, pe care anunțurile nu le detaliază.