Pentru o mică afacere, alegerea între PFA și SRL în 2026 schimbă banii rămași după taxe și răspunderea pentru datorii. La încasări anuale de 120.000 de lei și cheltuieli de 24.000 de lei, calculele financiarul.ro arată că îți rămân aproximativ 66.825 de lei ca PFA, 65.738 de lei printr-un SRL micro cu salariat și 62.878 de lei printr-un SRL fără salariat.

Câți bani îți rămân după taxe

Tabelul compară trei niveluri de încasări pentru întregul an 2026. Calculele presupun un PFA impozitat în sistem real, un SRL micro cu proprietarul angajat la salariul minim sau un SRL fără salariat, care plătește impozit pe profit. La SRL, proprietarul încasează tot profitul rămas ca dividende; sumele includ salariul net, unde există, impozitul pe dividende și o estimare a contribuției la sănătate pentru dividende.

Încasări anuale, lei Cheltuieli anuale, lei Rămân la PFA, lei Rămân la SRL micro cu salariat, lei Rămân la SRL fără salariat, lei 60.000 6.000 32.805 33.392 35.672 120.000 24.000 66.825 65.738 62.878 300.000 60.000 172.530 177.896 159.624

La încasări de 120.000 de lei, PFA rămâne cu 96.000 de lei după cheltuieli. Din această sumă se scad contribuțiile la pensie și sănătate, apoi impozitul pe venit. La SRL micro, salariul costă firma aproximativ 51.312 lei pe an, iar proprietarul primește din el aproximativ 31.638 de lei net; restul banilor personali provin din dividendele rămase după taxele firmei.

Calculele nu includ TVA, contabilitatea, alte venituri, persoane în întreținere sau situația în care PFA este taxat după o sumă fixă stabilită pentru activitatea sa, numită normă de venit. Contribuția la sănătate pentru dividendele din 2026 se va stabili definitiv prin Declarația unică depusă în 2027, în funcție de pragurile aplicabile; de aceea, sumele din tabel se pot modifica.

Ce taxe plătești ca PFA

Ca PFA, dacă alegi să plătești taxele după câștigul real, scazi cheltuielile făcute pentru activitate din încasări. Impozitul pe venit este de 10% din suma impozabilă, după scăderea contribuțiilor deductibile. Dacă activitatea ta se încadrează în listele ANAF, poți avea și varianta normei de venit; suma diferă după activitate și județ.

Contribuția la pensie, CAS, este de 25% și devine obligatorie când câștigul anual cumulat ajunge la 12 salarii minime. Pentru 2026, ANAF arată în materialul din 22 aprilie pragurile de 48.600 și 97.200 de lei, calculate cu salariul minim de 4.050 de lei valabil la 1 ianuarie. În funcție de pragul atins, contribuția se calculează cel puțin la baza de 12 sau de 24 de salarii minime.

Contribuția la sănătate, CASS, este de 10% din câștig, până la o bază maximă de 291.600 de lei pentru 2026, potrivit aceluiași material ANAF. Sub câștigul de șase salarii minime poate apărea o plată suplimentară până la acest prag, dar există excepții, inclusiv pentru unii salariați și pensionari. Pentru veniturile PFA obținute în 2026, termenul general de depunere a Declarației unice și de plată este 25 mai 2027, dacă legea nu se schimbă.

Ce taxe plătești prin SRL

Un SRL care se încadrează la microîntreprinderi plătește în 2026 impozit de 1% pe veniturile care intră în baza acestui impozit. Dacă nu se încadrează, plătește 16% pe profit, adică pe câștigul impozabil după cheltuielile admise. De aceea, un SRL fără salariat nu poate fi trecut automat în coloana micro doar fiindcă are încasări mici.

Pentru regimul micro se verifică plafonul de 100.000 de euro, inclusiv împreună cu firmele legate, existența unui salariat și celelalte condiții fiscale. Firma trebuie să aibă capital privat, să nu fie în dizolvare urmată de lichidare, să respecte regula potrivit căreia un asociat cu peste 25% poate desemna o singură firmă micro și să aibă situațiile financiare depuse. Pentru un SRL nou înființat în 2026, ANAF arată că salariatul poate fi angajat în cel mult 90 de zile de la înregistrare. Dacă firma trece de plafonul micro în cursul anului, impozitul pe profit se aplică din trimestrul depășirii.

Banii SRL nu ajung în buzunarul proprietarului odată cu încasarea unei facturi. Când firma distribuie profitul ca dividende, se aplică un impozit de 16% pentru dividendele distribuite de la 1 ianuarie 2026, potrivit Legii nr. 141/2025. Persoana care le primește poate datora și CASS dacă veniturile sale cumulate ating pragurile legale; pe dividende nu se plătește CAS.

Cât costă actele și evidența

La Registrul Comerțului nu se percep taxe sau tarife pentru operațiunile de înregistrare prevăzute de lege, dar pot exista cheltuieli pentru sediu, publicitate, semnătură electronică ori servicii cumpărate de la firme private. Un SRL nou are nevoie de un capital social minim de 500 de lei. Pentru societățile cu cifră de afaceri netă de peste 400.000 de lei, minimul este de 5.000 de lei, iar cele existente au un termen legal pentru majorare.

PFA ține o evidență mai simplă și depune anual Declarația unică. SRL ține contabilitate completă, depune declarații fiscale și situații financiare anuale; dacă are salariat, apar și raportările pentru salariu. Impozitul micro se calculează trimestrial și, ca regulă, se plătește până la 25 a lunii următoare trimestrului, cu derogările aplicabile.

Nu există un preț legal unic pentru contabil. Ca reper comercial, eConta indica în materialul actualizat la 11 octombrie 2026 între 200 și 500 de lei lunar pentru un PFA cu contabil dedicat și între 500 și 900 de lei pentru un SRL mic. Prețul poate crește dacă ai salariați, TVA sau multe documente.

Și PFA, inclusiv cel identificat prin CNP, poate avea obligații în RO e-Factura; în cazurile prevăzute de regulă, înscrierea în registru trebuie cerută înainte de începerea activității. Facturile vizate se trimit în cel mult cinci zile lucrătoare. Plafonul de scutire de TVA, de 395.000 de lei, este altă regulă decât plafonul micro de 100.000 de euro.

Cine răspunde pentru datorii și cine folosește banii

La PFA, datoriile pot fi acoperite din bunurile folosite pentru activitate și, dacă acestea nu ajung, din celelalte bunuri ale titularului. Poți folosi banii încasați, dar numai cheltuielile legate de activitate și susținute cu acte îți reduc câștigul impozabil. Un PFA poate angaja cel mult trei persoane.

SRL are bunuri și bani separați de cei ai proprietarului. Ca regulă, asociatul răspunde pentru obligațiile firmei numai în limita capitalului subscris, însă o garanție personală sau răspunderea pentru propriile fapte îi pot expune și bunurile personale. Poți primi bani din firmă prin salariu, dividende distribuite legal sau decontarea cheltuielilor firmei, nu prin folosirea liberă a contului societății.

Când are sens să treci de la PFA la SRL

Nu există un nivel unic al încasărilor la care trebuie să schimbi PFA în SRL. Compară banii rămași după toate taxele și costul contabilității, dar și riscul contractelor, investițiile pe care vrei să le faci și nevoia de angajați. Dacă lași profitul în firmă pentru investiții, situația ta va fi diferită de calculele din tabel, care presupun că îl scoți integral.

PFA nu se transformă automat în SRL. Dacă alegi schimbarea, pașii sunt:

Înființezi SRL și verifici de la început dacă poate aplica regimul micro. Muți sau închei din nou contractele cu clienții și transferi cu acte bunurile folosite în activitate. Pui la punct obligațiile fiscale, contabilitatea și RO e-Factura pentru noua firmă. Închizi activitatea PFA, depui declarațiile datorate, plătești taxele rămase și ceri radierea la Registrul Comerțului.