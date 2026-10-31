O femeie de 75 de ani din județul Cluj a retras 20.000 de euro din bancă și i-a predat unui necunoscut, după ce persoane care pretindeau că sunt de la Banca Națională a României (BNR) ori de la poliție i-au cerut să-și pună banii în siguranță, potrivit News.ro. De la un suspect, polițiștii au recuperat suma de 18.000 de euro. Ei îi caută pe ceilalți implicați.

Din suma predată, 2.000 de euro nu figurează printre banii recuperați. Nici restituirea celor 18.000 de euro către femeie nu este confirmată. News.ro arată doar că polițiștii au recuperat de la un suspect suma de 18.000 de euro. Nu spune dacă banii au fost dați înapoi femeii, au fost indisponibilizați sau au fost păstrați ca probă în anchetă. Pentru cine primește o cerere asemănătoare, pasul care poate opri pierderea banilor este verificarea persoanei care o face, înainte de retragere sau de predarea numerarului.

Escrocii au convins-o să scoată singură banii

Persoanele care au abordat-o au invocat protejarea banilor aflați în cont. Femeia a făcut retragerea și a înmânat numerarul unui om necunoscut, conform informațiilor publicate de News.ro la 31 octombrie 2026. Potrivit News.ro, persoanele s-au prezentat drept reprezentanți ai BNR și polițiști, i-au spus că banii din cont trebuie securizați și au determinat-o să retragă 20.000 de euro și să-i predea unui necunoscut. News.ro nu precizează canalul exact al contactării, numărul apelantului, identitatea celor care au pretins aceste calități sau formularea integrală a solicitării. Tocmai predarea banilor, nu simpla discuție despre cont, a produs pierderea.

În raportul anual pentru 2023, publicat în 2024, BNR descria alte feluri în care escrocii îi conving pe oameni să facă operațiuni în folosul lor: obțin datele cardului și coduri de confirmare sau determină victimele să ia un credit și să le trimită banii. BNR identifică în acest raport ingineria socială drept o metodă prin care victimele sunt manipulate să divulge date de plată sau să obțină credite. În cazul din Cluj, femeia a fost convinsă să scoată numerar din propriul cont. Nici un nume de instituție invocat de un necunoscut nu dovedește cine este acesta.

Cererea de a preda bani unui necunoscut se verifică separat

Poliția Română recomandă să nu fie dați bani persoanelor necunoscute, indiferent de motivul invocat, și să fie verificată identitatea celui care face solicitarea. În documentul Prevenirea înșelăciunilor, tâlhăriilor și a furturilor, Poliția recomandă verificarea identității interlocutorului înainte de orice tranzacție sau solicitare telefonică. Verificarea se face folosind datele oficiale ale instituției, căutate separat, nu doar informațiile oferite de persoana care cere banii.

O solicitare de a retrage economiile pentru a le preda altcuiva nu devine sigură fiindcă este însoțită de o pretinsă explicație despre protejarea contului. Persoana abordată poate opri discuția și poate contacta separat banca ori instituția în numele căreia vorbește interlocutorul. Înainte de orice predare, trebuie lămurit cui i-ar ajunge efectiv banii.

După predarea banilor, poliția și banca trebuie anunțate

Poliția recomandă sesizarea imediată la 112 sau la cea mai apropiată secție dacă o persoană bănuiește că a fost înșelată ori că s-a încercat înșelarea ei. Pașii utili după o astfel de solicitare sunt:

Persoana păstrează numerele de telefon, mesajele și detaliile întâlnirii, pentru a le putea transmite polițiștilor.

Contactează banca prin numărul oficial. Dacă a dat și date bancare ori coduri sau au fost făcute operațiuni electronice, cere urgent blocarea instrumentelor de plată și verificarea tranzacțiilor.

Pentru clienții Băncii Transilvania, pagina sa de raportare a fraudelor, actualizată la 28 august 2026, indică numărul 0264 308 055. Acesta este un număr al băncii respective, nu o linie comună tuturor băncilor. În cazul numerarului predat în Cluj, recuperarea în continuare a banilor depinde de ancheta poliției.