Cursul BNR din 30 octombrie 2026

Plățile și veniturile exprimate în euro se convertesc pe 30 octombrie 2026 la un curs de referință de 5,3426 lei pentru un euro. Acesta este reperul folosit în calculele pentru rate, chirii și salarii, înaintea comisioanelor și marjelor practicate de intermediari.

Banca Națională a României (BNR) cotează dolarul american la 4,7698 lei, lira sterlină la 6,4052 lei și francul elvețian la 5,8059 lei pentru o unitate. Pentru 100 de forinți maghiari, valoarea publicată este 1,4602 lei; unitatea de cotare trebuie păstrată la conversie.

Un zlot polonez are un curs de referință de 1,2152 lei, iar un leu moldovenesc este cotat la 0,2659 lei. La conversia a 100 de euro, rezultatul este 534,26 lei.

Cum a evoluat euro în ultimul an

Pentru comparațiile în timp sunt luate cursurile zilnice BCE publicate de Eurostat, în timp ce calculele de conversie ale zilei pornesc de la referința BNR. La 30 octombrie 2026, cea mai recentă valoare din seria BCE este 5,3447 lei pentru un euro. Față de ședința anterioară, creșterea este de 0,0006 lei, sau +0,01%.

Reperele pentru un euro și diferențele față de ultima cotație din seria zilnică a cursurilor BCE sunt:

La 23 octombrie 2026, cu șapte zile înainte, valoarea era 5,3492 lei. Evoluția pe acest interval este de -0,0045 lei, respectiv -0,08%.

La 30 septembrie 2026, reperul pentru 30 de zile era 5,2788 lei. Creșterea este de 0,0659 lei, adică 1,25%.

La 31 iulie 2026, reperul pentru 90 de zile era 5,2467 lei. Diferența este de +0,0980 lei, respectiv +1,87%.

La 30 octombrie 2025, un euro valora 5,0855 lei. Avansul anual este de 0,2592 lei, echivalent cu 5,10%.

În intervalul 30 octombrie 2025 – 30 octombrie 2026, maximul euro în seria zilnică a cursurilor BCE a fost 5,3528 lei, pe 7 octombrie 2026, iar minimul, 5,0837 lei, pe 12 noiembrie 2025. Distanța dintre extreme este de 0,2691 lei.

Mediile pentru un euro din seria zilnică a cursurilor BCE au urcat de la 5,2372 lei în iulie 2026 la 5,2493 lei în august și la 5,2633 lei în septembrie. Calculul include fiecare ședință a lunii, nu doar valorile de la capetele intervalului.

Ce înseamnă în lei o rată, o chirie sau un salariu în euro

Calculele orientative de mai jos păstrează suma în euro neschimbată. Conversiile din 30 octombrie 2026 folosesc referința BNR; comparațiile cu o lună și cu un an înainte folosesc seria zilnică a cursurilor BCE publicată de Eurostat. În această serie, cotația din 30 octombrie 2026 este 5,3447 lei pentru un euro.

O rată lunară de 500 de euro înseamnă 2.671 lei. Pentru aceeași rată, echivalentul era 2.639 lei cu 30 de zile înainte: diferența este de +32 lei lunar și +383 lei anual. Față de echivalentul de 2.543 lei din urmă cu un an, creșterea este de 129 lei pe lună și 1.543 lei pe an.

O chirie de 400 de euro ajunge la 2.137 lei. Cu 30 de zile înainte, aceeași chirie însemna 2.112 lei, diferența calculată fiind de +26 lei lunar și +306 lei anual. Față de echivalentul de 2.034 lei de acum un an, plata crește cu 103 lei lunar și 1.234 lei anual.

Un salariu lunar de 3.000 de euro are un echivalent de 16.028 lei. Cu 30 de zile înainte, aceeași sumă însemna 15.836 lei: plusul calculat este de 191 lei lunar și 2.297 lei anual. Față de echivalentul de 15.256 lei din urmă cu un an, creșterea este de 771 lei lunar și 9.256 lei anual.

Pentru cumpărarea a 1.000 de euro, echivalentul la referința zilei este 5.343 lei. Aceeași sumă în valută însemna 5.279 lei cu 30 de zile înainte și 5.086 lei cu un an înainte, ceea ce aduce diferențe de +64 lei, respectiv +257 lei.

Un concediu de 1.500 de euro are un echivalent de 8.014 lei. Pentru același buget în euro, comparația cu 7.918 lei în urmă cu 30 de zile indică un plus de 96 lei; față de 7.628 lei cu un an înainte, diferența este de 386 lei.

Dolarul, lira și francul

În seria zilnică a cursurilor BCE, dolarul american ajunge la 4,7840 lei pe 30 octombrie 2026, în scădere zilnică de 0,0175 lei, respectiv 0,36%. Comparațiile din aceeași serie indică următoarele creșteri: față de 4,7791 lei pe 23 octombrie, +0,0049 lei (+0,10%); față de 4,6489 lei pe 30 septembrie, +0,1351 lei (+2,91%); față de 4,5683 lei pe 31 iulie, +0,2157 lei (+4,72%); față de 4,4030 lei pe 30 octombrie 2025, +0,3810 lei (+8,65%).

Pentru dolar, extremele ultimelor 12 luni din seria zilnică a cursurilor BCE sunt 4,8063 lei pe 28 octombrie 2026 și 4,2563 lei pe 28 ianuarie 2026. Distanța dintre maxim și minim este de 0,5500 lei.

Lira sterlină are o ultimă valoare de 6,4101 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, cu un avans zilnic de 0,0160 lei (+0,25%). În aceeași serie, reperele sunt 6,3888 lei pe 23 octombrie 2026, cu o diferență de +0,0213 lei (+0,33%); 6,1767 lei pe 30 septembrie, cu +0,2334 lei (+3,78%); 6,1313 lei pe 31 iulie, cu +0,2788 lei (+4,55%); și 5,7783 lei pe 30 octombrie 2025, cu +0,6318 lei (+10,93%).

Francul elvețian ajunge la 5,8132 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, după o creștere zilnică de 0,0183 lei (+0,32%). Față de reperele aceleiași serii, avansul este de 0,0159 lei (+0,27%) de la 5,7973 lei pe 23 octombrie 2026; de 0,2437 lei (+4,38%) de la 5,5695 lei pe 30 septembrie; de 0,1740 lei (+3,09%) de la 5,6392 lei pe 31 iulie; și de 0,3337 lei (+6,09%) de la 5,4795 lei pe 30 octombrie 2025.

La referința BNR, 100 de dolari înseamnă 477 lei. Pentru aceeași sumă, echivalentele istorice din seria zilnică a cursurilor BCE erau 465 lei pe 30 septembrie 2026 și 440 lei pe 30 octombrie 2025: diferențe de +12 lei și +37 lei.

Pentru 100 de lire sterline, echivalentul zilei este 641 lei. Aceleași 100 de lire însemnau, pe baza seriei zilnice a cursurilor BCE, 618 lei cu 30 de zile înainte și 578 lei cu un an înainte, diferențele fiind de +23 lei și +63 lei.

Pentru 100 de franci elvețieni, conversia zilei dă 581 lei. Reperele istorice din seria zilnică a cursurilor BCE pentru aceeași sumă sunt 557 lei cu 30 de zile înainte și 548 lei cu un an înainte: plus 24 lei, respectiv 33 lei.

Din cursurile BNR ale zilei rezultă că un euro echivalează cu 1,1201 dolari americani, 0,8341 lire sterline sau 0,9202 franci elvețieni. În sens invers, un dolar american reprezintă 0,8928 euro. Rapoartele se obțin împărțind cotațiile în lei ale valutelor respective.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc

Pentru 100 de zloți, referința BNR indicată mai sus conduce la un echivalent de 122 lei. Aceeași sumă valora, pe baza seriei zilnice a cursurilor BCE, 121 lei pe 30 septembrie 2026 și 120 lei pe 30 octombrie 2025. Diferențele sunt de +1 leu și +2 lei.

Coroana cehă are un curs BNR de 0,2196 lei pentru o unitate. Pentru 100 de coroane, echivalentul este 22 lei, identic la rotunjirea la leu cu cel din urmă cu 30 de zile și cu un leu peste echivalentul de 21 lei din urmă cu un an, comparațiile istorice folosind seria zilnică a cursurilor BCE.

La cotația BNR pentru moneda moldovenească, suma de 100 de lei moldovenești se convertește în 27 lei românești.

Cum se citește cursul de referință

BNR stabilește referința în zilele lucrătoare, pornind de la cotațiile pieței interbancare. Publicarea are loc în jurul orei 13:00, cu valabilitate pentru următoarea zi bancară. Referința este utilizată în contabilitate, declarații, calculul taxelor și contracte.

Pentru istoricul valutar, seria Eurostat ert_bil_eur_d reunește cursurile zilnice BCE. Cotația în lei a unei alte valute se obține împărțind cursul leu/euro la cursul acelei monede față de euro, pentru aceeași dată. Momentele diferite ale măsurării explică de ce referința BNR și valoarea BCE nu coincid.

Exemplele înmulțesc suma în valută cu reperul corespunzător și rotunjesc echivalentul la leu, cu excepția conversiei de 100 de euro afișate la bani. Diferențele și totalurile anuale sunt cele calculate înaintea rotunjirii sumelor prezentate. Proiecțiile pentru rată, chirie și salariu presupun menținerea cursului timp de douăsprezece luni.

Calculele exclud comisioanele, taxele și marjele aplicate la schimb. Băncile, casele de schimb și aplicațiile de plată folosesc propriile cotații: cumpărarea valutei de către intermediar se face sub referință, iar vânzarea peste aceasta; diferența îi revine intermediarului.

Datele complete și actualizate: Curs valutar.