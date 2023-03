Acțiunile First Republic și Western Alliance, în pauză de tranzacționare, în condițiile în care nervozitatea persistă

Tranzacționarea acțiunilor First Republic Bank și Western Alliance Bancorp. a fost întreruptă după pierderi inițiale abrupte luni, deoarece temerile legate de solvabilitatea băncilor au persistat luni, după eșecul SVB Financial și Silvergate săptămâna trecută.

First Republic Bank’s

FRC,

-77.96%

acțiunile au scăzut inițial cu 65% în tranzacțiile de dimineață, după pierderi mari la sfârșitul săptămânii trecute.

Western Alliance Bancorp’s

WAL,

-82.55%

acțiunile au scăzut brusc, de asemenea, cu 75%. Scumpirea acțiunilor băncii cu sediul în Arizona urma să depășească scăderea record de 39,4% pe o zi, suferită pe 19 septembrie 2008, în plină criză financiară.

Indicele KBW Nasdaq Bank

BKX,

-12.22%

a scăzut cu 12% luni dimineață.

Vineri, Western Alliance a încercat să liniștească investitorii spunând că „depozitele rămân puternice” și „lichiditatea rămâne robustă”, cu 61,5 miliarde de dolari în depozite la 9 martie și 2,5 miliarde de dolari în numerar deținuți în bilanțul său.

Reacția acțiunilor a venit după ce First Republic Bank a declarat duminică că a primit lichidități suplimentare de la Federal Reserve și JPMorgan Chase & Co.

JPM,

-0.75%.

Banca cu sediul în San Francisco a declarat că noua finanțare îi oferă peste 70 de miliarde de dolari în lichidități neutilizate.

Scăderile au venit pe fondul evoluțiilor rapide din weekend de către autoritățile de reglementare bancară care încearcă să asigure depozitele în urma falimentelor SVB Financial Group

SIVB,

,

Silvergate Capital Corp.

SI,

-1.98%

și Signature Bank

SBNY,

-22.87%.

„În acest moment, nu mai este nevoie de o nouă ofertă de vânzare: Cripto-friendly Signature Bank închisă de autoritățile de reglementare după prăbușirile SVB, Silvergate

Analistul David J. Long de la Raymond James și-a redus luni ratingul pentru acțiunile First Republic Bank cu două trepte, de la „strong buy” la „market perform”, din cauza îngrijorărilor legate de o scurgere a depozitelor care afectează câștigurile pe acțiune.

„În ciuda surselor de lichiditate adăugate, credem că soldurile depozitelor vor rămâne sub presiune pe termen scurt imediat”, a declarat Long. „În timp ce credem că banca a primit unele intrări de depozite joi în timpul rulării băncii la SVB Financial (SIVB), panica suplimentară în rândul marilor deponenți ar putea să fi determinat soldurile depozitelor mai mici de joi”.

Long și-a retras ținta de preț de 150 de dolari pentru First Republic și a spus că acțiunile se confruntă cu „un anumit risc imediat de preț pe termen scurt până când panica din jurul depozitelor bancare se va liniști”.

El a spus că banca ar putea atrage o evaluare premium în viitor, având în vedere „serviciile sale impecabile pentru clienți și indicatorii de credit impecabili”.

Între timp, Federal Deposit Insurance Corp. a declarat luni că a transferat toate depozitele, atât cele asigurate, cât și cele neasigurate, ale fostei Silicon Valley Bank către o bancă punte nou creată, cu servicii complete, operată de FDIC, într-o acțiune care urmărește să protejeze toți deponenții băncii.

Săptămâna trecută, editorialistul MarketWatch Philip Van Doorn a inclus First Republic pe o listă de 10 bănci care au prezentat marje de contracție în ultimul an sau cele mai mici expansiuni ale marjelor.

Analistul UBS Erika Najarian a declarat vineri că First Republic Bank nu are aceleași expuneri ca și creditorul din sectorul tehnologic în dificultate SVB Financial Group.

SIVB,

.

„Credem că (First Republic Bank) nu este (SVB)”, a spus Najarian, adăugând că o întâlnire recentă a UBS și a directorului executiv al First Republic, Mike Roffler, sugerează că depozitele de capital de risc și de capital privat au fost doar 8% din totalul băncii.

Prin comparație, depozitele de la fonduri și de la companiile aflate la început de drum au reprezentat 52% din bilanțul Silicon Valley Bank, a spus Najarian.

Portofoliul de titluri de valoare disponibile pentru vânzare (AFS) al First Republic este de 1,7% din activele lucrative, față de 14% pentru SVB înainte de lichidare.

„(First Republic Bank) a prosperat din punct de vedere istoric în perioadele de perturbare, având în vedere reputația sa bine câștigată de bancă „de calitate””, a declarat Najarian. „În timp ce banca a crescut mult de atunci, unul dintre cei mai banali ani de originare (First Republic) a fost în timpul adâncurilor crizei financiare globale.”

Acțiunile First Republic au scăzut vineri cu 14,8%.

Problemele de la bănci au cântărit asupra acțiunilor băncilor regionale, indicele KBW Nasdaq Bank Index scăzând vineri cu 3,9%. Indicele a pierdut aproximativ 16% din valoarea sa în ultimele cinci zile de tranzacționare, înainte de acțiunea de luni.

Sursa – www.marketwatch.com