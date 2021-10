Învață cum să economisești bani pentru achiziții importante

Dacă ai în plan să faci o achiziție majoră în viitor, cu siguranță ai o mulțime de întrebări referitoare la modul în care poți economisi banii necesari. Indiferent că este vorba de o locuință nouă, un autoturism sau chiar de cheltuielile necesare organizării unei nunți, sumele de care ai nevoie pot fi copleșitoare. Nu există rețete minune prin care să pui bani deoparte, dar ai la dispoziție câteva variante prin care îți vei ușura eforturile.

Să plătești pe loc sau prin credit? Află răspunsurile

Mulți oameni consideră că ar trebui să economisească, înainte de a face o achiziție majoră, pentru a evita datoriile. Experții spun, însă, că nu există un răspuns unic la întrebarea dacă să plătești pe loc sau prin accesarea unui credit. Bineînțeles, economiile și achizițiile cu banii jos îți vor lăsa mai mult spațiu de negociere și ți-ar putea asigura un preț mai bun sau condiții de finanțare mai avantajoase.

Să accesezi un credit poate fi o soluție mai bună în cazul unei achiziții importante, cum ar fi o casă, dacă aceasta are șanse mari să își aprecieze valoarea. Desigur, în această situație, va trebui să cunoști toate detaliile legate de dobanda fixa vs. dobanda variabila, pentru a vedea ce tip de finanțare ți se potrivește cel mai bine. Specialiștii te sfătuiesc să ai și un plan de achitare a datoriei, în cazul în care apare ceva neprevăzut.

Contul de economii, metoda care te poate ajuta

La un calcul simplu, pentru un apartament care valorează 60.000 de euro, ar trebui să pui deoparte puțin peste 450 de euro, timp de 132 de luni, adică 11 ani. Pare aproape imposibil, în condițiile în care această sumă reprezintă mai mult de jumătate din salariul mediu pe economie din România, care este de aproximativ 700 de euro. Totuși, există câteva metode prin care poți reuși să faci economii.

Prima dintre ele este aceea de a te plăti în primul rând pe tine, în ziua de salariu. Asta înseamnă să îți setezi o sumă care să se transfere automat în contul de economii. În acest fel, vei fi mai puțin tentat să intri în bani și vei face tot posibilul să te încadrezi în ce ți-a rămas în contul curent. Poți începe și cu sume mai mici. Să economisești 100, 200 sau 300 de lei în fiecare lună este mult mai bine decât să nu economisești nimic. Astfel, vei pune deoparte în fiecare an sume deloc de neglijat, cuprinse între 1.200 și 3.600 de lei.

Cât de eficientă este metoda 50/20/30

Foarte probabil că ai auzit de multe ori despre metoda 50/20/30, scrisă, uneori, și sub forma 50/30/20. Dacă vrei să știi mai multe, află că ea a căpătat popularitate după ce a fost descrisă de senatoarea americană Elizabeth Warren, în cartea All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan, publicată în 2005. Această metodă presupune să îți împarți veniturile în trei categorii și, astfel, să îți gestionezi mai bine bugetul:

50% din bani să îi folosești pentru cheltuieli esențiale (mâncare, sănătate, facturi, datorii, transport);

20% din bani să îi economisești sau să îi investești (contul de economii, fonduri de pensie, investiții financiare);

30% din bani să îi utilizezi pentru dorințe și stil de viață.

Recomandată de majoritatea specialiștilor în domeniul financiar, metoda 50/20/30 este eficientă, dar, pentru a o respecta, este nevoie de mult efort și răbdare. Te poate ajuta să faci economii mai repede decât te-ai aștepta. Condiția este să te ții de ea, iar acei 20% să reprezinte cu adevărat fondul de urgență, ultimul la care apelezi.

Acestea ar fi câteva dintre metodele prin care poți economisi bani pentru achiziții importante. Bineînțeles, există și varianta mai riscantă de a investi la bursă sau în fonduri mutuale sau cea clasică, a banilor puși la pușculiță. Prin aplicarea acestor mici sfaturi, te vei bucura de o independență financiară mai mare.