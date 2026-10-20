Investitorii persoane fizice plătesc în 2026 un impozit de 3%, 6% sau 16% pe câștigurile bursiere, în funcție de durata deținerii titlurilor și de obligația brokerului de a reține taxa. Separat, veniturile din investiții pot atrage contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), inclusiv pentru persoanele care au deja un salariu.

Regimul brokerului stabilește dacă durata deținerii reduce impozitul

Primul element de verificat este dacă intermediarul calculează și reține impozitul. Acest mecanism, numit stopaj la sursă, se aplică tranzacțiilor prin intermediari cu sediul sau cu sediu permanent în România care au obligația reținerii.

Potrivit impozitul.ro, de la 1 ianuarie 2026 există două regimuri de impozitare a câștigurilor din transferul titlurilor de valoare, în funcție de obligația intermediarului de a reține impozitul. Cotele aplicabile se împart în trei situații:

Deținere de peste 365 de zile, prin intermediar cu stopaj: impozitul reprezintă 3% din câștig.

Deținere sub 365 de zile, prin intermediar cu stopaj: cota aplicată câștigului este de 6%.

Tranzacționare prin intermediar fără obligația reținerii: impozitul este de 16%, fără diferențiere după durata deținerii, și se declară prin autoimpunere, adică de către contribuabil.

De la 1 ianuarie 2026, cotele de 3% și 6% pentru impozitul reținut de intermediar sunt prevăzute de art. 97 alin. (8^1) din Codul fiscal, modificat prin Legea nr. 239/2025. În 2023, pentru deținerile lungi se aplica o cotă de 1%, iar pentru cele scurte, de 3%.

Un calcul orientativ pentru un câștig de 10.000 lei arată efectul duratei: dacă acțiunile au fost păstrate 400 de zile și se aplică stopajul, impozitul este de 300 lei. Pentru același câștig realizat după 200 de zile, suma reținută ajunge la 600 lei.

Tipul intermediarului schimbă și comparația pentru o investiție păstrată doi ani. La un câștig de aceeași valoare, impozitul este de 300 lei în regimul cu reținere, față de 1.600 lei în cel fără stopaj. Diferențierea fiscală după durata deținerii există numai în primul regim.

Pierderile au un tratament diferit în cele două regimuri

În cazul stopajului, brokerul reține impozitul la fiecare vânzare care produce un câștig. Taxa este finală, iar pierderile din alte tranzacții nu reduc câștigurile impozitate: ele nu se compensează și nici nu se reportează pentru anii următori.

În regimul de autoimpunere, pierderile pot fi compensate în condițiile generale prevăzute de Codul fiscal pentru categoria respectivă de venit. Când sunt comparați intermediarii, trebuie verificate separat cota de impozitare și posibilitatea compensării.

Există și o excepție legată de instrument: potrivit Prime Transaction, veniturile rezultate din tranzacționarea titlurilor de stat emise de Ministerul Finanțelor la Bursa de Valori București (BVB) sunt scutite de impozit.

Ordinea cumpărărilor determină costul titlurilor vândute

Câștigul impozabil rezultă prin scăderea costului de achiziție și a comisioanelor de cumpărare și vânzare din valoarea încasată la vânzare. Impozitul se aplică rezultatului acestei operațiuni, nu întregii încasări.

Pentru cost și durata deținerii se folosește metoda primul intrat, primul ieșit (FIFO). Titlurile cumpărate cel mai devreme sunt considerate vândute primele, inclusiv când ordinul de vânzare acoperă acțiuni achiziționate în mai multe etape.

Un exemplu de alocare pornește de la două cumpărări: 100 de acțiuni la 20 lei pe acțiune, în 15 ianuarie 2024, pentru un total de 2.000 lei, și alte 100 la 22 lei, în 10 iunie 2024, pentru 2.200 lei.

La vânzarea a 150 de acțiuni în 20 februarie 2026, la prețul de 28 lei, încasarea este de 4.200 lei. Operațiunea consumă întregul prim lot și jumătate din al doilea.

Pentru primele 100 de acțiuni, costul este de 2.000 lei, încasarea de 2.800 lei, iar câștigul de 800 lei. Celelalte 50 au un cost de 1.100 lei și aduc 1.400 lei, deci un câștig de 300 lei. Exemplul ilustrează repartizarea pe loturi înaintea aplicării cotelor fiscale.

Contribuția la sănătate se verifică separat de impozitul reținut

Pentru stabilirea CASS, câștigurile bursiere se cumulează cu celelalte venituri extrasalariale relevante, precum chiriile, dividendele, criptomonedele și dobânzile. Reținerea impozitului de către broker nu înlătură această verificare.

Plafoanele pentru veniturile din 2026 sunt raportate la salariul minim brut de 4.050 lei, în vigoare la 1 ianuarie. Contribuția are o cotă de 10%, aplicată unei baze stabilite pe tranșe:

Venituri anuale sub 24.300 lei: CASS de 0 lei.

Intervalul 24.300-48.600 lei: contribuție de 2.430 lei, calculată la baza de 24.300 lei, echivalentul a șase salarii minime.

Intervalul 48.600-97.200 lei: contribuție de 4.860 lei, pentru baza de 48.600 lei, echivalentul a 12 salarii minime.

Venituri de peste 97.200 lei: contribuție de 9.720 lei, aferentă bazei de 97.200 lei, echivalentul a 24 de salarii minime.

Un salariat poate avea această obligație suplimentară dacă veniturile extrasalariale depășesc plafonul anual de șase salarii minime. Contribuția reținută din salariu privește venitul salarial.

Salariul minim crește la 4.325 lei la 1 iulie 2026, dar plafoanele pentru veniturile din investiții realizate în 2026 rămân neschimbate. Potrivit art. 135^1 alin. (3) din Codul fiscal, la calcul se ia salariul minim în vigoare la începutul anului în care sunt obținute veniturile. Dacă valoarea de 4.325 lei va fi în vigoare și la 1 ianuarie 2027, ea va fi folosită pentru plafoanele din 2027.

Deducerea pentru investiții reduce baza impozabilă

Potrivit Banca Transilvania, persoanele fizice pot deduce anual investițiile în acțiuni, obligațiuni sau fonduri tranzacționate la bursă, în limita echivalentului în lei a 400 euro. Sunt eligibile investițiile plătite și decontate începând cu 1 martie 2026.

Pentru angajați, facilitatea se aplică la locul de muncă unde este declarată funcția de bază. Angajatorul reduce baza impozitului pe salariu cu investiția eligibilă din luna respectivă, pe baza documentelor justificative.

În exemplul orientativ pentru plafonul anual, o investiție de aproximativ 2.040 lei poate aduce o creștere a venitului net de aproximativ 204 lei. Suma investită reduce baza de calcul, fără a fi restituită integral prin facilitatea fiscală.

Persoanele care desfășoară activități independente pot trata aceste investiții drept cheltuieli deductibile limitat dacă își stabilesc venitul net anual în sistem real. Plafonul este individual și se aplică o singură dată, indiferent de numărul intermediarilor sau al aplicațiilor utilizate.

Confirmările tranzacțiilor sunt documente justificative pentru aplicarea deducerii, atât prin angajator, cât și la calcularea venitului net anual din activități independente.

Declarația Unică rămâne obligatorie pentru câștigurile fără stopaj

Câștigurile pentru care intermediarul a reținut impozitul final nu se declară din nou pentru impozitare prin Declarația Unică, formularul D212. Formularul poate fi însă necesar pentru contribuția la sănătate.

Dacă există doar pierderi, Declarația Unică nu se depune nici pentru impozit, nici pentru CASS.

Depunerea se poate face online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), sau fizic, la sediul fiscal competent.

Pentru câștigurile în euro sau dolari, conversia folosește cursul BNR de la data tranzacției ori cursul mediu anual BNR, cu aplicarea consecventă a metodei. Evidența cursurilor utilizate trebuie păstrată pentru eventuale verificări fiscale.

În autoimpunere, declararea câștigurilor și plata impozitului au același termen: 25 mai din anul următor realizării veniturilor. Pentru câștigurile din 2025, termenul este 25 mai 2026; cele realizate în 2026 se declară și se achită până la 25 mai 2027.