Poți afla ce pensie ai putea primi în simulatorul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), dar verifică mai întâi anii lucrați și veniturile din cont. Suma afișată este orientativă: pensia se stabilește prin decizie, după verificarea datelor și a actelor.

Contul arată ce este înregistrat până acum. Pentru anii în care vei mai lucra, estimarea depinde de veniturile viitoare și de regulile care se vor aplica la pensionare.

Cum intri în cont și ajungi la estimare

Intră pe pagina MyCNPP pentru conectare și creare de cont. Poți alege cererea semnată la ghișeu, cererea semnată cu un certificat electronic calificat sau identitatea electronică ROeID. Pentru prima variantă mergi la ghișeu ca să semnezi cererea; certificatul calificat nu cere această deplasare, iar ROeID creează un cont activ. Autentifică-te. Dacă aveai cont pe vechiul portal, folosește aceleași date de acces: CNPP a mutat conturile pe noul portal lansat în septembrie 2026. Deschide în cont rapoartele despre perioadele lucrate și contribuții. Verifică angajatorii, lunile și veniturile înregistrate înainte să folosești suma din simulator. Folosește modulul de simulare a pensiei din portalul CNPP și verifică datele cerute pe ecran pentru cazul tău. Portalul poate estima atât suma, cât și data de la care ai putea cere pensia; păstrează separat datele deja înregistrate și presupunerile despre anii viitori. Compară rezultatul cu numărul de puncte folosit la calcul. O simulare nu înlocuiește decizia casei de pensii și nu garantează suma care va intra în cont.

În cont pot fi văzute și contribuțiile virate la pensia privată obligatorie, numită Pilonul II. Pensionarii pot vedea datele din decizia lor de pensionare și din talonul în format electronic.

Ce verifici înainte să te bazezi pe sumă

Compară datele din cont cu carnetul de muncă și cu actele de salariu pe care le ai. Pentru fiecare perioadă, verifică angajatorul, lunile lucrate, venitul înregistrat și punctajul. Uită-te și la concediile medicale, studiile, serviciul militar, concediul pentru creșterea copilului și condițiile de muncă trecute în evidență.

Înainte de 1 aprilie 2001: dovada principală a muncii este carnetul de muncă. Dacă lipsește sau are omisiuni, pot fi folosite adeverințe de la fostul angajator, deținătorul arhivei ori un operator autorizat.

dovada principală a muncii este carnetul de muncă. Dacă lipsește sau are omisiuni, pot fi folosite adeverințe de la fostul angajator, deținătorul arhivei ori un operator autorizat. După 1 aprilie 2001: perioadele apar în baza CNPP în măsura în care angajatorul a depus declarațiile lunare. O lună lipsă din cont nu dovedește, singură, că nu s-a plătit contribuția.

CNPP folosește venituri diferite la calculul punctajului, în funcție de perioada lucrată. Pentru munca de dinainte de 1 aprilie 2001 se ia în calcul venitul lunar total, brut sau net, după caz. Între 1 aprilie 2001 și 31 august 2023 se folosește venitul brut lunar care a stat la baza contribuției.

Pentru lunile dintre 1 septembrie 2023 și 31 august 2024, verifică venitul și punctajul înregistrate, fără să aplici automat regula perioadei următoare. Din 1 septembrie 2024, venitul brut lunar sau venitul pentru care ai fost asigurat este raportat la câștigul salarial mediu brut folosit la întocmirea bugetului asigurărilor sociale.

Dacă ai nevoie de confirmarea oficială a perioadelor de după 1 aprilie 2001, cere o adeverință de la casa teritorială de pensii. Cererea și copia cărții de identitate pot fi trimise la adresa oficială de e-mail a casei, prin poștă sau depuse personal.

Cum se calculează pensia estimată

Fiecare lună primește un punctaj în funcție de venitul luat în calcul. Punctajele lunare dintr-un an se adună, iar suma se împarte la 12. Punctajele anuale se adună apoi cu punctele acordate pentru anii contributivi care depășesc 25 de ani.

Legea nr. 360/2023 acordă câte 0,50 puncte pentru fiecare an contributiv între 25 și 30 de ani, câte 0,75 între 30 și 35 de ani și câte un punct pentru fiecare an peste 35. Pentru fracțiunile de an, punctele se acordă proporțional. O perioadă recunoscută la pensie, cum ar fi facultatea sau armata, nu devine automat an contributiv pentru aceste puncte în plus.

Totalul punctelor se înmulțește cu valoarea punctului de referință. În 2026, această valoare este de 81 de lei. Rezultatul este pensia înainte de reținerile fiscale, nu neapărat suma primită.

De exemplu, dacă din datele verificate rezultă un total ipotetic de 50 de puncte, calculul este 50 × 81 = 4.050 de lei înainte de rețineri. Pentru o pensie contributivă de 4.050 de lei, partea care depășește 3.000 de lei este 1.050 de lei. Contribuția la sănătate este 10% din această parte, adică 105 lei.

Impozitul de 10% se aplică după scăderea celor 3.000 de lei neimpozabili și a contribuției la sănătate: 4.050 − 3.000 − 105 = 945 de lei, iar 10% din 945 de lei înseamnă 94,50 lei. Calculul aritmetic lasă 3.850,50 lei, înaintea eventualelor rotunjiri la plată. Contribuția la sănătate pentru partea pensiei care depășește 3.000 de lei se aplică până la 31 decembrie 2027.

Exemplul pornește de la un număr de puncte ales doar pentru calcul. Punctele unei persoane depind de veniturile și perioadele sale; simulatorul poate folosi și presupuneri pentru anii încă nelucrați. Valoarea punctului de referință și taxele se pot schimba până la data pensionării.

Când poți cere pensia și de ce diferă decizia

Pentru pensia pentru limită de vârstă trebuie îndeplinite atât condiția de vârstă, cât și cea privind anii pentru care s-au datorat contribuții. Minimul este de 15 ani. Vârsta standard și atingerea stagiului complet de 35 de ani depind de luna și anul nașterii, potrivit eșalonării din lege.

Înainte de pensionare se pot adăuga ani lucrați sau se pot corecta venituri. La stabilirea pensiei, casa teritorială verifică actele și emite o decizie; de aceea, suma din simulator poate fi diferită de cea stabilită oficial.

Ce faci dacă lipsesc luni sau veniturile sunt greșite

Cere adeverința de stagiu și compar-o cu actele tale. Pentru munca de dinainte de 1 aprilie 2001, verifică întâi carnetul de muncă, apoi caută adeverințe de la angajator sau de la arhivă. Pentru o perioadă de după 1 aprilie 2001, cere angajatorului să verifice declarațiile depuse și să le corecteze, dacă este cazul. Când declarațiile nu dovedesc veniturile sau conțin erori, poți prezenta alte acte doveditoare la casa teritorială odată cu cererea de pensionare. Dacă primești deja pensie, poți cere recalcularea pentru perioade sau venituri care nu au fost luate în calcul. Casa de pensii are 45 de zile pentru soluționarea cererii; termenul poate fi prelungit cu 30 de zile când sunt necesare acte ori verificări suplimentare. Dacă decizia emisă este greșită, o poți contesta la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare. O decizie necontestată în acest termen devine definitivă.

Întrebări frecvente

Se pun anii de facultate la pensie?

Da, dacă studiile universitare au fost urmate la zi sau cu frecvență, pe durata normală, și au fost absolvite cu diplomă. Se ia în calcul o singură perioadă pentru studii de același nivel și numai dacă nu se suprapune cu o perioadă pentru care ai cotizat.

Se pune armata la pensie?

Serviciul militar este o perioadă recunoscută la pensie în condițiile legii. Nu se adaugă încă o dată dacă se suprapune cu o perioadă deja luată în calcul.

Se pune concediul pentru creșterea copilului?

Concediul început din 1 ianuarie 2006 este recunoscut la pensie. În limitele legii, intră și la calculul anilor minimi și compleți necesari pentru pensionare.

Pot cere recalcularea pentru anii lucrați după pensionare?

Da. Pentru adăugarea perioadelor lucrate după pensionare, recalcularea se poate cere o singură dată într-un an calendaristic.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023; Hotărârea nr. 181/2024; Legea nr. 141/2025; legislația fiscală privind impozitul pe pensii; Agenția Națională de Administrare Fiscală; Casa Națională de Pensii Publice.