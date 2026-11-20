În august 2026, un profesor debutant cu studii superioare ar fi luat aproximativ 4.148 lei net din salariul de bază și sporul pentru solicitarea muncii, sau 4.351 lei dacă primea și indemnizația de hrană; pentru un polițist debutant, un calcul orientativ ajunge la 3.721 lei net înainte de hrană și de sporurile legate de activitate. Pentru un pompier debutant nu există o sumă netă separată în datele publice: un tabel ISU arată cât au primit subofițerii fără funcție de comandă, dar îi include și pe cei cu vechime.

Acestea nu sunt sume garantate pentru orice post. Calculul profesorului folosește grila legală, în timp ce exemplul polițistului pornește și de la o sumă comunicată de sindicat, nu de la o grilă individuală publică. Comparația privește august 2026; ultima medie netă publicată de Institutul Național de Statistică la 20 noiembrie era pentru septembrie 2026.

Cum se compară sumele cu salariul mediu

În august 2026, salariul mediu net pe țară a fost de 5.688 lei. Suma rezultă din datele Institutului Național de Statistică: în septembrie media a fost de 5.717 lei, cu 29 lei peste cea din august.

Profesor debutant: aproximativ 4.148 lei net fără indemnizația de hrană, cu 1.540 lei sub media din august; aproximativ 4.351 lei dacă primește indemnizația întreagă.

aproximativ 4.148 lei net fără indemnizația de hrană, cu 1.540 lei sub media din august; aproximativ 4.351 lei dacă primește indemnizația întreagă. Polițist debutant: aproximativ 3.721 lei net în exemplul calculat mai jos, cu 1.967 lei sub medie, înainte de dreptul de hrană și de sporurile variabile.

aproximativ 3.721 lei net în exemplul calculat mai jos, cu 1.967 lei sub medie, înainte de dreptul de hrană și de sporurile variabile. Subofițeri pompieri fără comandă: între 3.649 și 8.747 lei net plătiți de ISU Teleorman în august, un interval care trece de ambele părți ale mediei și nu reprezintă salariul debutantului.

Profesorul debutant pornește de la 6.446 lei brut

Pentru profesorul debutant cu studii superioare de lungă durată, vechime de până la un an și gradația 0, salariul de bază este de 6.446 lei brut. OUG nr. 128/2023 stabilise 6.080 lei din ianuarie 2024 și 6.446 lei din iunie 2024. În 2026, pentru aceeași funcție și aceleași condiții, salariul de bază rămâne la nivelul din decembrie 2025.

Personalul didactic de predare are un spor de 10% din salariul de bază pentru solicitarea muncii. În acest exemplu, 10% din 6.446 lei înseamnă 644,60 lei; brutul ajunge la 7.090,60 lei, iar netul estimat, după taxele generale pe salariu, la 4.148 lei. Din septembrie 2025, la calculul acestui spor nu se adaugă dirigenția, gradația de merit sau majorarea pentru învățământ special, a precizat Ministerul Educației.

În învățământul de stat se pot adăuga 347 lei lunar pentru hrană dacă netul drepturilor salariale ale funcției de bază, fără această indemnizație, este de cel mult 6.000 lei. Ordinul nr. 3.185/2026 aplică regula începând cu plata pentru ianuarie 2026. Banii se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat și nu se cumulează cu alte drepturi de hrană prevăzute de legi speciale. În exemplul de mai sus, adăugarea celor 347 lei ridică brutul supus taxelor la 7.437,60 lei și netul estimat la 4.351 lei, nu cu 347 lei net.

La polițist, salariul de funcție este doar o parte din brut

Salariul polițistului cuprinde salariul postului, numit salariu de funcție, salariul gradului profesional și alte drepturi prevăzute pentru postul respectiv, potrivit anexei VI a Legii-cadru nr. 153/2017. OUG nr. 26/2024 stabilește 1.980 lei brut pentru gradul de agent de poliție. Salariul de funcție pentru fiecare post nu poate fi preluat dintr-o grilă individuală publică: Ministerul Afacerilor Interne arată că hotărârea care stabilește funcțiile și sumele este clasificată.

Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual a indicat 4.075 lei brut drept salariu de funcție al unui debutant la 1 iulie 2026. Într-un exemplu care adaugă 1.980 lei pentru grad și o majorare de 7,5% din salariul de funcție, operațiile sunt 4.075 + 1.980 + 305,63 = aproximativ 6.361 lei brut. După taxele generale, rezultă aproximativ 3.721 lei net. Salariul de funcție folosit aici este un reper sindical, nu suma confirmată oficial pentru un anumit post; exemplul nu include ture, compensații sau dreptul separat de hrană.

Pentru activitățile și unitățile stabilite prin ordin, compensația de risc sau pericol deosebit poate ajunge la 30% din salariul de funcție, dar nu se acordă automat la plafon. Dacă exemplul de mai sus ar primi chiar 30%, s-ar adăuga 1.222,50 lei brut, iar netul salarial estimat ar ajunge la aproximativ 4.436 lei, înainte de hrană și de alte plăți.

Tabelul ISU nu arată salariul pompierului debutant

ISU Teleorman a raportat între 3.649 și 8.747 lei net plătiți în august 2026 subofițerilor fără funcție de comandă. Tabelul nu îi separă pe debutanți de colegii cu vechime, iar valoarea maximă poate cuprinde diferențe pentru luni trecute ori bani obținuți prin hotărâri judecătorești. Nici solda de funcție a unui post individual de pompier militar nu este disponibilă într-o grilă publică.

Pentru un calcul individual sunt necesare solda înscrisă pentru post, gradul, vechimea, drepturile acordate la unitate și orele lucrate în luna respectivă. Fără acestea, intervalul ISU nu poate fi transformat într-un net de început de carieră. Aceeași tură nu aduce automat aceeași sumă fiecărui pompier.

Cum se scad taxele din salariul brut

Codul fiscal prevede, în calculul obișnuit al salariului, o contribuție de 25% pentru pensie, una de 10% pentru sănătate și un impozit de 10% aplicat sumei rămase după contribuții. La un brut de 6.000 lei, de exemplu, se scad 1.500 lei pentru pensie și 600 lei pentru sănătate. Din cei 3.900 lei rămași se scad 390 lei impozit, astfel că netul este 3.510 lei, adică 58,5% din brut.

Aceeași formulă, fără deduceri personale sau alte rețineri, dă aproximativ 4.148 lei din brutul de 7.090,60 lei al profesorului, 4.351 lei din 7.437,60 lei cu indemnizația de hrană și 3.721 lei din brutul rotunjit de 6.361 lei al polițistului. Pentru exemplul polițistului cu compensația de risc la plafon, brutul ar fi aproximativ 7.583 lei, iar netul aproximativ 4.436 lei. Deducerile, reținerile, zilele lucrate parțial și plățile pentru alte luni pot schimba suma de pe fluturaș.

Sporurile depind de post și de orele lucrate

Pentru munca de noapte, sporul este de 25% pentru orele lucrate între 22:00 și 06:00, dacă cel puțin trei ore de noapte fac parte din timpul normal de lucru. Nu poate fi inclus într-un net lunar fără pontaj. Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, atunci când postul dă dreptul la el, este de cel mult 300 lei brut pe lună și se calculează după timpul lucrat în acele condiții. Plafonul se aplică din 1 iulie 2025 până la 31 decembrie 2026, potrivit OUG nr. 36/2025.

Legea nr. Potrivit 141/2025, în 2026, bugetarii primesc salariul de bază, solda și salariul de funcție la valoarea din decembrie 2025, dacă funcția și condițiile sunt aceleași. Sporurile, indemnizațiile și restul sumelor din salariul brut nu pot fi mai mari decât în decembrie 2025. Pentru polițiști și militari, inclusiv pompierii militari, drepturile din afara salariului brut, precum cele de hrană, rămân la nivelul din decembrie 2025; ele nu se adaugă automat la brutul folosit în exemple.

Ce date trebuie verificate pe fluturaș

Pentru a vedea de unde vine suma plătită, angajatul are nevoie de fluturașul lunii, pontaj și ordinul de numire pe post. Calculul se poate verifica numai dacă sunt cunoscute și drepturile aplicabile acelui post:

Postul și vechimea: funcția, gradul și gradația folosite la stabilirea salariului sau soldei.

funcția, gradul și gradația folosite la stabilirea salariului sau soldei. Orele: zilele lucrate, orele de noapte, munca suplimentară și timpul liber acordat pentru aceasta.

zilele lucrate, orele de noapte, munca suplimentară și timpul liber acordat pentru aceasta. Condițiile postului: sporurile și compensațiile acordate efectiv, cu procentul ori suma trecută în calcul.

sporurile și compensațiile acordate efectiv, cu procentul ori suma trecută în calcul. Alte plăți și rețineri: drepturile de hrană, diferențele pentru luni trecute, deducerile și reținerile.

Dacă plata nu corespunde acestor date, pașii sunt:

Se păstrează fluturașul, pontajul și ordinul de numire și se notează luna și suma contestată. Se cere în scris compartimentului financiar sau de personal explicația calculului și, dacă este cazul, recalcularea. Dacă suma nu este corectată, se depune o sesizare administrativă. Pentru drepturi salariale neplătite, termenul general de acțiune este de trei ani de la data la care banii erau datorați.

Întrebări frecvente

Profesorul debutant primește bani pentru dirigenție?

Numai dacă este numit diriginte. Dirigenția nu intră în exemplul de salariu al profesorului și nici în baza sporului de 10% pentru solicitarea muncii.

Norma de hrană a polițistului este inclusă în cei 3.721 lei?

Nu. Este un drept separat de salariul de funcție și nu a fost adăugat în exemplu. În 2026, dreptul se menține la nivelul din decembrie 2025.

Fiecare tură de 24 de ore aduce pompierului un spor fix?

Nu există o sumă unică pentru o astfel de tură. Plata depinde de orele de noapte, de zilele lucrate și de felul în care este compensată munca suplimentară.

Cum se compensează orele suplimentare ale polițiștilor și pompierilor militari?

În 2026, regula este compensarea cu timp liber în următoarele 90 de zile. Plata se face numai în condițiile speciale prevăzute de Legea nr. 141/2025, dacă timpul liber nu poate fi acordat.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: OUG nr. 128/2023; Legea-cadru nr. 153/2017; precizarea Ministerului Educației din 2025 despre sporul de suprasolicitare; Ordinul nr. 3.185/2026 al Ministerului Educației și Cercetării; OUG nr. 26/2024; OUG nr. 36/2025; Legea nr. 141/2025; Codul fiscal; platforma Ministerului Afacerilor Interne privind salarizarea; tabelul ISU Teleorman pentru august 2026; datele Institutului Național de Statistică pentru septembrie 2026; comunicatul sindical din 30 iunie 2026, folosit numai ca reper neoficial pentru exemplul polițistului.