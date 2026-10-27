Cei care dețin acțiuni Meta pot ajunge să aibă o parte mai mică din companie dacă aceasta pune în circulație noile acțiuni pe care vrea să le vândă. Meta a anunțat la 26 octombrie 2026 vânzări de până la 95 de miliarde de dolari, apoi a mărit una dintre oferte la 27 octombrie. Adunate, sumele vizate ajung la 97,5 miliarde de dolari, dar numai dacă firma pornește și programul anunțat pentru anul viitor.

Acționarul nu pierde acțiunile pe care le are. Procentul său din firmă poate însă scădea când sunt emise acțiuni noi. Cine vrea să cumpere trebuie să distingă între ofertele lansate acum și programul care încă nu are un acord semnat. Nici suma de 95 de miliarde, nici cea de 97,5 miliarde de dolari nu reprezintă bani deja încasați de Meta.

Cât vinde Meta acum

La 27 octombrie, Meta a mărit oferta de acțiuni obișnuite de la 22,5 la 25 de miliarde de dolari și a stabilit prețul la 625 de dolari pe acțiune. Oferta separată de acțiuni preferențiale, care au reguli diferite de cele obișnuite, a rămas la 12,5 miliarde de dolari.

Sumă vizată, miliarde de dolari 26 octombrie 2026 27 octombrie 2026 Acțiuni obișnuite din oferta lansată 22,5 25 Acțiuni preferențiale din oferta lansată 12,5 12,5 Totalul ofertelor lansate 35 37,5 Programul separat, doar planificat 60 60 Total posibil, prin adunarea sumelor 95 97,5

Programul separat ar permite vânzări treptate de acțiuni, la prețurile de atunci ale pieței. Meta a precizat în documentul depus la autoritatea americană a pieței de capital că nu a semnat încă un acord pentru el. Programul poate să nu fie pornit, iar numărul de acțiuni vândute prin acesta nu este stabilit.

Nici cele 25 de miliarde de dolari din oferta de acțiuni obișnuite nu intră imediat în contul Meta. Băncile implicate le vând prin contracte în baza cărora Meta poate livra acțiunile și primi banii ulterior, în condițiile descrise în documentele ofertei. Termenul prevăzut pentru încheierea acestor contracte este 19 noiembrie 2027. Meta leagă finanțarea de extinderea capacității necesare produselor sale de inteligență artificială și estimează cheltuieli pentru investiții de 135-145 de miliarde de dolari în 2026.

Cum se poate micșora partea unui acționar

La prețul anunțat, oferta de 25 de miliarde de dolari înseamnă aproximativ 40 de milioane de acțiuni obișnuite. Meta avea circa 2,56 miliarde de acțiuni din clasele A și B în circulație la 16 octombrie 2026, potrivit raportului său trimestrial. Cele 40 de milioane reprezintă aproximativ 1,6% din acel număr. Dacă sunt emise, cine păstrează același număr de acțiuni va deține un procent mai mic din firmă. Acționarii obișnuiți nu au un drept automat de a cumpăra proporțional din noua ofertă.

Acțiunile preferențiale au un dividend anual stabilit la 6,50% și urmează să fie transformate în acțiuni obișnuite în jurul datei de 15 august 2029. Și această transformare poate adăuga acțiuni în circulație. Prețul de 625 de dolari este cel al ofertei actuale, nu un preț garantat pentru tranzacțiile viitoare la bursă.

Separat, Meta a pregătit o nouă clasă de acțiuni, Class C, în general fără drept de vot. Potrivit informării trimise acționarilor, fiecare acțiune existentă din clasele A și B va aduce una Class C, după intrarea în vigoare a schimbării la 19 ianuarie 2027. Această împărțire nu micșorează inițial partea economică a unui acționar. Vânzarea ulterioară de acțiuni Class C către alți cumpărători ar putea însă să o micșoreze.

Ce verifică un investitor

Deținătorii actuali nu trebuie să trimită procuri sau să cumpere acțiuni pentru distribuirea Class C. Ei pot urmări notificarea intermediarului prin care investesc și datele pe care Meta le va stabili pentru acordarea noilor acțiuni. Cine vrea să cumpere verifică mai întâi dacă intermediarul îi oferă acces la oferta dorită, ce clasă de acțiuni cumpără, prețul, comisioanele și documentele finale ale ofertei. Accesul la bursă nu înseamnă automat acces la subscrierea în aceste oferte.

Meta estimează închiderea celor două oferte lansate pentru 29 octombrie 2026. Programul separat ar putea începe după intrarea la tranzacționare a acțiunilor Class C, așteptată în primul trimestru din 2027.