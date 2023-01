Alexa Dumitru și-a lansat propria firmă de business consulting, Ethos Advice

La 33 de ani, Alexa Dumitru are deja în spate 10 ani de experiență în business și a lucrat cu numeroase companii din diverse domenii pentru a le ghida să devină mai eficiente, mai profitabile sau să se extindă.

De curând, și-a lansat propria firmă de business consulting, Ethos Advice, prin care oferă consultanță și își propune să unească antreprenori, furnizori, echipe. Care sunt cele mai importante lecții de business învățate și aplicate pentru clienții ei, cum vede piața de business din România și care ar fi profilul clientului perfect, într-un interviu exclusiv pentru Capital.ro, astfel:

Cine este Alexa Dumitru și ce o reprezintă ca om de business?

În prezentarea sa, „Povestea mea ca om de business a început la 9 ani, când am tăiat și capsat niște coli albe, apoi am desenat pe ele și le-am vândut la școală, ca să am bani de buzunar.

La 23 de ani am dat startul primului meu business și la 27 de ani am început să ofer consultanță. De când mă știu, mintea mea vede sisteme și modele de lucru și observă cu ușurință ce poate fi îmbunătățit, și de către cine. Acum, sunt un business designer sau redesigner, după caz.

Mă reprezintă atenția către oameni. Înțeleg faptul că ei sunt în centrul a tot ceea ce se întâmplă și acesta este ethosul meu. Fie că vorbim despre fondatori, membri din echipă sau clienți, oamenii sunt în centrul fiecărui business. Cu toate acestea, sunt atât de des tratați superficial. Businessurile sunt create de oameni, construite prin oameni, gândite să vândă către oameni. Îmi place să vorbesc cu toți cei implicați în fiecare business cu care lucrez: cu antreprenorii, ca să le înțeleg gândirea, preocupările, viziunea, cu angajații, ca să cunosc îndeaproape ce văd și ce înțeleg ei, ca să construim soluții împreună, cu clienții – ca să știu ce așteaptă de la business.

Mă reprezintă orientarea către oameni și înțelegerea sistemelor în care funcționează un business.

Întreabă-ți direct clienții, întreabă-ți direct echipa – Suntem obișnuiți să ne dăm foarte mult cu presupusul legat de clienții noștri, de echipa noastră, luăm superficial decizii despre ce le oferim angajaților la nivel de beneficii sau altele. În momentul în care sunt real intervievați, rezultatele sunt surprinzătoare. În afara faptului că se deschid și spun exact de ce ar avea nevoie sau ce îi deranjează, toți apreciază foarte mult că le-a fost arătată această grijă, acest respect.

Colaborările mele încep cu interviuri – antreprenorii sunt de cele mai multe ori surprinși de ce pot să afle în mod direct de la echipă sau de la clienții lor, și își doresc să le repetăm anual.

Dă drumul produsului chiar dacă nu e perfect – Am observat că avem o frică de greșeală pe care îmi place să o pun pe seama culturii. Dacă aștepți să lansezi un produs până e perfect, cu siguranță ai așteptat prea mult. Când zic produs, mă refer la un business, la un website, la o aplicație, la un plan de social media etc.

Soluția? Lansează produsul mai devreme, fă interviuri și îmbunătățește ulterior, în funcție de părerea celor pe care îi targetezi.

Caută să ai mai multe linii de încasare dintr-un business – Aceasta e zicala clasică “nu îți pune toate ouăle în același coș”. Astfel, caut împreună cu clienții să diversificăm sursa de venituri cu aceeași echipă, cu aceleași resurse. De exemplu, multe business-uri pot să deschidă o linie de business axată pe educație, în care să împărtășească din experiența lor. Ar fi un instrument foarte util!

Uită-te la situațiile complicate cu ochi de copil – Avem tendința să supra analizăm situații, să tragem concluzii, să ne uităm cu prejudecăți și să le complicăm când nu e necesar. Pe cât de simplă pare lecția aceasta, pe atât de utilă a fost pentru clienții mei. Îmi place să mă joc împreună cu clienții atunci când situațiile sunt foarte stresante și de multe ori exact din joacă au reieșit soluții extrem de bune.

Prioritizează timpul tău, banii tăi, relaxarea ta – Am fost îndoctrinați cu această cultură de grinding și over working. Îmi aud clienții constant spunând “mai trag anul ăsta și gata”, “să mai trec și de acest hop și gata” și fix aceia sunt clienții care muncesc la fel și în următorii ani sau poate chiar mai mult. E prioritatea mea să îi aduc în punctul în care vor să își ocupe real locul de antreprenor, să vină cu viziunea și cu obiectivele și să faciliteze acolo unde e nevoie.

Îndrăgostește-te de greșeli – Cu cât își permit antreprenorii să facă greșeli mai des, cu atât capătă antifragilitate. Atunci când greșelile sunt frecvente, ele sunt mici și îți permit să înveți, dar și să-ți regăsești echilibrul ușor. Dacă ești onest, asumat în creșterea ta, atât echipa, cât și clienții vor face loc greșelilor.

Învață să observi patternuri și să îți asumi rolul în ele – Dacă ai constant oameni în echipă care “nu își fac treaba”, dacă ai des probleme cu clienții, o să te ghidez să te uiți la rolul tău în aceste situații și la ce poți face tu diferit.

Investește în educația ta și a oamenilor tăi – Alocă-ți timp să citești, să fii la curent cu ce se întâmplă în domeniul tău, să faci specializări; se va simți imediat în discursul tău și al echipei și va conta în fața clienților.

Investește în oameni scumpi și lasă-i să își facă treaba – Una dintre cele mai importante reguli. E plin antreprenoriatul românesc de “îl iau pe unchiul meu, că mă ajută el” sau “lasă că e mic și nu știe, dar e ieftin și îl învăț eu”. Întotdeauna deciziile acestea ajung să coste mai mult. Mai avem și cazurile în care unii antreprenori angajează oameni scumpi pe care îi controlează prea mult și nu îi lasă real să își facă treaba.

Fii consistent – E adevărat, oamenii nu cumpără fără încredere. Brandurile puternice sunt ele încrezătoare în sine mai întâi, că abia apoi să poată crea încredere. Încrederea e într-o continuă dinamică și vine din consistență. Consistența vine din claritatea în privința a cine ești, cine sunteți ca grup, cine e fiecare din grup și din ceea ce știe să facă fiecare și ceea ce faceți împreună. Indiferent de direcția de business și de comunicare, un brand trebuie să fie consistent. Adică are nevoie de sincronizare în toate raporturile și în toate dinamicile lui.

Cum ai luat decizia de a deveni antreprenor? Cu ce provocări și schimbări a venit această decizie pentru tine?

Am fost antreprenoare de când mă știu. În 2018 am trecut printr-un burnout și după ce mi-am revenit, am decis că vreau să mă angajez; îmi era teamă că având businessul meu mă voi suprasolicita iar. M-am angajat și am ajuns să fac același lucru: să fac planuri de dezvoltare pentru compania în care lucram, să îmbunătățesc sisteme, să vorbesc des cu fondatorul și să facem schimb de idei. Mi-a plăcut foarte mult și, în același timp, mi-am confirmat că structura mea este de antreprenor. Am continuat colaborarea cu compania respectivă în regim de consultanță, în prezent ei fiind clienții mei.

Provocarea constantă este echilibrul.

Fiind vorba despre consultanță, gestionez și emoțiile antreprenorilor cu care lucrez. Majoritatea clienților ajung la mine într-o perioadă de criză așa că frica, anxietatea, stresul vin la pachet.

De unde numele de Ethos Advice și de ce în acest moment? Care sunt obiectivele tale de business?

Fundamentele și credințele mele de bază sunt povestea spusă de anatomia numelui brandului: ETHOS. Cred în caracter (înțelesul grecesc al ethos) și leg întotdeauna obiectivele, abordarea de business și strategiile create cu spiritul culturii, al comunității, al contextului actual.

Culorile brandului reprezintă pentru mine pastila roșie și cea albastră. Reprezintă alegerile pe care trebuie să le facem constant în business. Culorile puternice contrastante sunt roșul pasiunii, al rezistenței și al idealurilor versus albastrul înțelepciunii, al ergonomiei și al rigorii.

Ethos Advice a luat amploare acum pentru că Zeitgeistul prezent este haos și impredictibilitate mai mult ca niciodată. Umanitatea a trecut prin multe încercări – pandemie, un război atât de aproape de noi, iar acum stăm sub semnul de întrebare al unei potențiale crize economice. Mai mult ca niciodată, acum oamenii caută soluții și un pământ sigur. Oamenii caută comunitate, coeziune, solidaritate.

În afară de consultanță, prin Ethos Advice unesc antreprenori, furnizori, echipe.

Obiectivele de business pentru 2023 sunt creșterea unei echipe interne și crearea unei comunități extinse de antreprenori. Cred în stăpânirea artei contactului eficient: oamenii potriviți, resursele potrivite de informare.

Care sunt domeniile pe care oferi consultanță în business?

În acest moment, lucrez cu businessuri din HoReCa, digital marketing, retail, industria auto, stomatologie, design interior. În același timp, am și ședințe cu freelancers care caută îndrumare.

Majoritatea consultanților din piață se specializează pe industrii. Eu nu am căutat deloc acest lucru, pentru că atunci când iau contact cu un business, nu eu sunt specialistul în acel business și nici nu îmi doresc să fiu. Lucrez cu oamenii implicați în acel business și îi ghidez pe ei. Eu vin cu întrebările potrivite, ca să punem degetul pe ce doare cel mai tare la acel moment și apoi pun pe masă ghidajul potrivit ca să găsim soluțiile. În 99% dintre cazuri, ele vin de la echipe și / sau de la clienți. Este varianta sustenabilă în care eu cred. Dacă aleg ca eu să vin cu rețetele mele proprii, le aplic ca un robot pe echipe, caz în care șansele de adopție vor fi foarte mici, iar șansele ca ei să fie dependenți de mine sunt mari. Așa că prefer să lucrez cu oamenii și să îi ajut pe ei să vadă “pădurea de copaci”.

Ai un profil al clientului perfect?

Teoretic, clienții mei sunt businessurile, dar practic, clientul meu este persoana care mă caută. De cele mai multe ori sunt contactată de antreprenor / fondator / CEO, dar se întâmplă să fiu căutată de un top manager din companie sau chiar de o persoană foarte apropiată a unui antreprenor. Pentru mine, clientul ideal are două caracteristici importante: înțelege importanța actualizării constante de sine și își asumă rolul în organizație.

Actualizarea constantă de sine are un rol esențial în succesul fiecăruia. Succesul nu vine dacă nu are la bază înțelegerea propriei tale persoane. Tendința noastră este să controlăm cât putem de mult lucrurile ca să ajungem să fim liniștiți. De fapt, persoanele care ajung să aibă succes sunt cele care știu să dezvolte antifragilitate, care fac față schimbărilor și riscului incertitudinii. Nimic nu este sigur în antreprenoriat, depinzi de oameni, de economie, de climatul socio – politic. Prin urmare, actualizarea constantă a sinelui este esențială.

În același timp, clientul care înțelege cât de important este rolul său în organizație are putere să facă schimbări mai repede. Cele mai mari schimbări, cele mai bune rezultate le-am avut cu clienții care au venit să mă întrebe “Ce pot să fac mai bine?”. Acelea sunt persoanele care au foarte multă energie de schimbare, energie de lucru, energie care așază lucrurile pe locul lor foarte repede, cu ghidaj.

Cum gestionezi diferențele de opinie și cât de mult contează încrederea reciprocă într-un astfel de parteneriat, client – consultant de business?

Mi se pare o întrebare foarte bună, mai ales pentru că piața din România nu este încă matură în ceea ce privește consultanța. Nu suntem încă obișnuiți să cerem ajutor din exterior și încă mai există mentalitatea “Eu îmi cunosc businessul cel mai bine”.

Sunt total de acord cu această părere, fiecare antreprenor își cunoaște businessul cel mai bine, fiecare manager își cunoaște departamentul cel mai bine. Dar mereu o privire obiectivă, din exterior, e de bun augur. De aceea, lucrăm împreună constant, soluțiile le creăm împreună, strategia o facem împreună.

Regula nescrisă între mine și clienții mei este că ei vin și mă întreabă atunci când au dubii, îmi cer părerea atunci când vor ghidaj. Acest lucru înseamnă că ei vin deja deschiși către mine în acel moment. În cazul în care avem păreri diferite, le reamintesc că ei sunt la cârmă și că, în cele din urmă, decizia e a lor.

Îmi e greu când îi văd cum se duc cu elan să se dea cu capul în zid? Da! Dar sunt acolo cu ei să strângem ce s-a stricat, să reparăm și să învățăm cât putem de multe din ce s-a întâmplat. Am răbdare cu ei și știu că fiecare face lucrurile când simte să le facă diferit. Am clienți care m-au sunat după 2 ani și chiar după 6 ani să îmi spună “Ai avut dreptate atunci, abia acum văd asta!”. Și am admirație pentru că au rezistat, că au avut curajul să își asume deciziile, că au învățat când și cum să întrebe.

Am avut nevoie de mulți ani de maturizare să ajung în acest punct, și sunt și eu, la rândul meu, într-o constantă actualizare de sine.

Cum vezi piața de business în acest moment? Ce-i lipsește?

Văd piața de business în creștere și îndreptându-se spre o maturizare. Și cred că se întâmplă acest lucru și datorită maturizării unei noi generații care vine către noi fiind crescută altfel, adaptată diferit la mediu și cu abordări noi. Îmi e clar că generația Z e mult mai puțin temătoare să greșească, mult mai deschisă la a pune întrebări și la a cere ajutorul. Cred că mai lipsește încă flexibilitatea celorlalte generații și racordarea la prezent. În continuare văd antreprenori încercând să conducă după “reguli vechi”, dar piața e în schimbare.

De asemenea, cred că încă ne lipsesc reale aptitudini de management și de leadership. Văd des în companii specialiști buni puși în rol de manageri fără a avea deloc calități de lideri.

Mai avem încă nevoie de definirea rolului femeilor în muncă. Din păcate, ne-am concentrat și forțat să câștigăm teren dobândind aceleași calități și perseverând la fel ca bărbații. Suntem diferite, funcționăm diferit și avem calități diferite. Femeile au intuiție, au “nas” cum îmi place mie să zic, observă mai multe lucruri în același timp și gestionează emoțiile unei echipe mai bine. Atât calitățile bărbaților, cât și cele ale femeilor sunt foarte importante și diferite. Am observat îmbunătățiri semnificative când fiecare e în energia lui și își respectă rolul, chiar și la muncă.

Ce atuuri are Ethos Advice pentru a ajuta start-up-urile să navigheze prin perioadele tulburi, cum sunt cele de criză?

Funcționăm după racordarea la prezent, nu după rețete. Ne bazăm pe umanitate și construim soluțiile împreună cu echipa și cu clienții, nu venim cu strategii predefinite și cu rețete de succes false. Simțirea și emoțiile – nu doar rațiunea și ordinea – sunt la fel de importante pentru noi în înțelegerea și în experimentarea lumii. Orice campanie/strategie de marcă trebuie să se alinieze cu emoțiile echipei creative, ale cohortelor și lumii căreia se adresează.

Businessurile de astăzi nu mai pot fi ghidate de strategiile de ieri; consultanții cu mentalitate #okboomer și cu manuale de practici cu strategii de extindere bazate pe studii de caz de ieri nu au soluțiile și instrumentele pentru ce se întâmplă azi. Fără Zeitgeist, fără emoția clară a prezentului care este dată de așteptările și de nevoile oamenilor de astăzi, nu mai ține. În zilele noastre, provocările sunt diferite pentru că societatea se află într-o dinamică fără precedent; marile provocări sunt conduse de om și necesită răspunsuri centrate pe om și strategii de afaceri orientate nu numai către precedent, ci, mai ales, pe cunoașterea profundă a celor din jur, pe capacitatea consultantului de a face conexiuni cu ei și de a le menține interesul pentru tine. Este singura soluție prin care afacerile de astăzi pot rămâne relevante într-o lume atât de imprevizibilă.

De aceea, consultanța centrată pe om, obsedată de Zeitgeist – pe care o știi, o simți, pentru că o trăiești, pentru că e din generația ta – este esențială acum.