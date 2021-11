Ce alte servicii iti mai poate oferi o agentie SEO, in afara de optimizarea site-ului?

O agentie SEO se ocupa, in principiu, cu gandirea si implementarea strategiilor de optimizare a site-urilor pentru motoarele de cautare. Fie ca vorbim de magazine online sau de pagini de prezentare a brandurilor care activeaza in zona serviciilor, cum ar fi firmele de consultanta sau agentiile de turism, Search Engine Optimization (SEO) reprezinta o tehnica de marketing online ce urmareste cresterea traficului organic si a brand awareness-ului pentru site-ul in cauza.

Prin aceste cresteri, colaborand cu o agentie SEO de top, business-urile respective, cu prezenta in mediul digital, ajung sa ocupe pozitii fruntase in SERPs (paginile cu rezultate Google) si, astfel, isi sporesc considerabil sansele de a-si mari rata de conversie.

Cresterea ratei de conversie se traduce prin faptul ca tot mai multi vizitatori care ajung din Google pe site-ul tau, aflandu-se in cautarea unor produse sau servicii pe care brandul tau le ofera, se transforma din potentiali clienti in cumparatori. Rata de conversie vizeaza, asadar, numarul de tranzactii incheiate online, intre cumparator si vanzator. Cu alte cuvinte, aceasta rata se refera la profitul tau, obtinut cu ajutorul tehnicilor de marketing pe care o agentie SEO ti le poate pune la dispozitie in ziua de azi – procesul de optimizare pentru motoarele de cautare fiind piatra de temelie.

Pe langa aceasta tehnica de baza, o agentie SEO moderna, insa, dupa cum am sugerat deja, te poate ajuta si cu cel putin inca doua tehnici de actualitate. Iata mai multe detalii!

Search Engine Optimization (SEO)

Optimizarea tehnica, optimizarea on-page prin cuvinte cheie si expresii de cautare, optimizarea off-page, optimizarea site-ului inclusiv pentru versiunea mobile si crearea de backlink-uri – toate aceste activitati specifice SEO te vor ajuta in timp sa obtii mai multa vizibilitate, mai mult trafic organic si, deci, cum spuneam, sa ai parte de mai multe incasari prin cresterea ratei de conversie.

Social media si PPC (Pay Per Click)

Fara indoiala, prin intermediul retelelor de socializare te poti adresa unei intregi diversitati de categorii de consumatori, cu eforturi minime. In primul rand, detinerea unui cont de social media este gratuita. Comunicarea cu publicul tinta printr-o pagina de Facebook, Twitter, Instagram sau, mai nou, TikTok se numara printre tehnicile propuse de o agentie SEO moderna, cu servicii integrate.

Pe de alta parte, ad-urile platite, integrate chiar in cadrul retelelor de socializare sau afisate de Google in urma unei cautari, sunt o alta tehnica de marketing online pe care o vei regasi in portofoliul unei agentii de top.

Marketing afiliat

Colaborarea cu vloggeri sau influenceri in vederea promovarii de produse si branduri este, probabil, cea mai noua tendinta in marketingul online, pe care o agentie o poate intermedia intre client si partile terte.

„Pana in urma cu 5 ani, eram o agentie SEO 100%. Astazi, serviciile SEO moderne presupun mare parte din marketingul online, asa ca ne-am adaptat si concepem diferite strategii de marketing, oferind servicii conexe si integrate, pentru a oferi rezultate semnificative, de lunga durata, tuturor clientilor nostri, indiferent de domeniul lor de activitate.” – iAgency.ro