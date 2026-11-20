La 20 noiembrie 2026, o masă de 45 de lei oferită la serviciu îi aduce angajatului întreaga valoare dacă firma respectă condițiile de scutire de taxe. Un tichet de masă de 45 de lei valorează aproximativ 36,45 lei după taxele reținute din salariu, dar îi permite angajatului să aleagă ce alimente cumpără.

Cardul de masă este încărcat cu toți cei 45 de lei. Diferența de 8,55 lei se vede în salariul primit în cont, nu se scade de pe card. Dacă masa oferită valorează doar 30 de lei, tichetul de 45 de lei poate fi mai avantajos pentru angajat.

Cât rămâne angajatului din fiecare variantă

Valoarea de 45 de lei este plafonul unui tichet, nu suma pe care fiecare firmă trebuie să o acorde. Pentru un tichet de 45 de lei, contribuția la sănătate de 10% este 4,50 lei. În calculul simplificat, impozitul de 10% se aplică la restul de 40,50 lei și este 4,05 lei. Rezultă un avantaj net de 36,45 lei; suma poate varia dacă deducerile personale schimbă baza impozitului.

Masă de 45 de lei: angajatul consumă o masă de 45 de lei, fără taxe salariale dacă sunt respectate condițiile și plafoanele, dar nu poate cheltui suma în altă parte.

angajatul consumă o masă de 45 de lei, fără taxe salariale dacă sunt respectate condițiile și plafoanele, dar nu poate cheltui suma în altă parte. Tichet de 45 de lei: angajatul cumpără alimente de 45 de lei cu cardul, iar taxele estimate la 8,55 lei îi reduc salariul primit în cont. Avantajul net estimat este de 36,45 lei.

Când este masa oferită fără taxe salariale

Codul fiscal, la art. 76 alin. (4^1) lit. b), permite scutirea mesei oferite de angajator în anumite condiții. Beneficiul trebuie prevăzut în contractul individual sau colectiv de muncă ori în regulamentul intern. Hrana trebuie preparată în unitățile proprii ale firmei sau cumpărată de la unități specializate. Un bon pentru masa plătită mai întâi de angajat nu devine automat scutit de taxe.

Regula se aplică veniturilor din ianuarie 2023. Masa scutită nu intră în calculul impozitului pe venit, al contribuțiilor angajatului la pensie și sănătate sau al contribuției asiguratorii pentru muncă plătite de firmă. Partea care nu respectă condițiile ori depășește plafoanele este tratată ca venit salarial.

Cum se calculează plafonul de 33%

Pentru masă se aplică două limite în același timp: cel mult 45 de lei pentru fiecare zi eligibilă și, pe lună, un plafon comun de 33% din salariul de bază. În cei 33% intră și alte beneficii ale firmei prevăzute de aceeași regulă fiscală. Angajatorul stabilește ordinea în care le acordă, iar masa poate ocupa fără taxe numai partea de plafon rămasă liberă. Contează și costul efectiv al meselor: firma nu poate scuti o sumă mai mare decât plătește pentru ele.

La un salariu de bază brut de 6.000 de lei, de exemplu, plafonul comun este 6.000 × 33% = 1.980 de lei pe lună. Pentru 21 de zile eligibile cu mese de 45 de lei, firma plătește 21 × 45 = 945 de lei. Dacă nu sunt alte beneficii în acest plafon, întreaga sumă de 945 de lei se încadrează în ambele limite.

Dacă, în același exemplu, alte beneficii ocupă 1.500 de lei din plafon, pentru masă mai rămân 1.980 − 1.500 = 480 de lei scutiți. Din costul meselor de 945 de lei, diferența de 465 de lei este venit salarial taxabil. Taxele aferente acestei părți reduc salariul net al angajatului dacă firma nu le suportă separat, iar contribuția asiguratorie aferentă crește costul firmei. Suma exactă care rămâne în cont depinde de întregul calcul al salariului și de deducerile aplicabile.

Ce cost suportă firma

Pentru 21 de tichete a câte 45 de lei, firma plătește valoarea nominală de 945 de lei, la care se adaugă costurile cardului și ale emiterii. Aceste costuri nu pot fi puse în sarcina angajatului. Pentru valoarea tichetelor nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă; contribuția la sănătate și impozitul pe venit sunt suportate de angajat. Tichetele acordate potrivit legii sunt cheltuieli deductibile la calculul rezultatului fiscal al firmei.

La 21 de mese care costă efectiv 45 de lei fiecare, firma plătește tot 945 de lei pentru hrană, fără taxe salariale suplimentare dacă toată suma se încadrează în limite. O masă de 30 de lei o costă 30 de lei, în timp ce un tichet de 45 de lei o costă 45 de lei plus emiterea și cardul. Costul real al meselor depinde de prețul la care le cumpără firma.

Când nu se acordă tichete și când masa pierde scutirea

Normele stabilesc limita de un tichet pe zi de muncă, iar totalul nu poate fi mai mare decât numărul zilelor lucrătoare din lună. Nu se acordă tichete pentru concediu de odihnă, concediu medical, absență sau delegare pentru care angajatul primește indemnizație. Pentru telemuncă, normele nu prevăd o excludere expresă; regula rămâne legată de zilele lucrate.

Pentru masa oferită fără taxe, limita zilnică se calculează fără zilele de telemuncă sau de muncă la domiciliu și fără cele de concediu ori de delegare. Plafonul lunar de 33% nu înlătură această condiție.

Firma poate oferi și masă, și tichete, dar scutirea fiscală pentru masă nu se aplică angajatului care beneficiază de tichete de masă. Cele două beneficii nu pot fi tratate simultan ca scutite pentru aceeași persoană; masa care nu se încadrează în scutire este taxată ca venit salarial.

Ce verifici la locul de muncă

Acordarea tichetelor, salariații care le primesc și valoarea lor se stabilesc de angajator împreună cu sindicatul sau reprezentanții salariaților. Tichetul nu este un drept automat al fiecărui salariat și nu trebuie să aibă valoarea maximă.

Verifică în contract sau în regulamentul intern condițiile pentru masa oferită. Pentru tichete, verifică regulile stabilite la locul de muncă și valoarea acordată efectiv. Compară valoarea mesei primite cu avantajul net al tichetului acordat de firmă. Pentru masă, verifică și dacă alte beneficii ocupă plafonul comun de 33%. Verifică zilele lucrate și taxele reținute pentru tichete. Dacă ai primit tichete necuvenite, valoarea lor trebuie restituită la sfârșitul lunii sau la încetarea contractului.

Pentru o problemă legată de acordarea beneficiului, salariatul poate sesiza inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului. Sesizarea nu este o condiție pentru a merge în instanță. Codul muncii prevede, în general, 3 ani pentru cererea unor drepturi salariale și 45 de zile calendaristice pentru contestarea unei măsuri dispuse de angajator; termenul depinde de ceea ce se cere. Salariatul poate merge la tribunal dacă o măsură stabilită de inspectorii de muncă nu este pusă în aplicare.

Întrebări frecvente

De la care angajator primesc tichete dacă am două contracte?

De regulă, de la cel la care ai funcția de bază. Dacă nu ai o funcție de bază, alegi în scris un angajator și îi informezi pe ceilalți în cel mult 10 zile lucrătoare.

Pot cumpăra orice cu cardul de masă?

Nu. Cardul poate fi folosit numai pentru alimente la comercianții afiliați emitentului, inclusiv online, nu pentru alte produse ori retrageri de numerar.

Câte tichete primesc dacă lucrez în ture mai lungi de opt ore?

Numărul se calculează împărțind orele lucrate la opt, iar fracția rămasă se consideră zi de lucru. Nu se poate depăși numărul zilelor lucrătoare din lună.

Trebuie să restitui tichetele primite în plus?

Da. Valoarea tichetelor necuvenite se restituie la sfârșitul lunii sau la încetarea contractului de muncă.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: Codul fiscal; OUG nr. 16/2022; Legea nr. 165/2018 privind biletele de valoare; HG nr. 1.045/2018 privind normele pentru biletele de valoare; Codul muncii; Inspecția Muncii, REGES.