Nuclearelectrica a încheiat trimestrul al treilea din 2026 cu o pierdere netă individuală de 1.801.577 de lei, după ce energia produsă și livrată a scăzut cu 65,1%, arată raportul companiei. Rezultatul contează pentru cei care dețin sau urmăresc acțiunile sale, dar nu spune singur ce se va întâmpla cu prețul lor.

În același trimestru din 2025, compania obținuse un profit de 760.288.135 de lei. În trimestrul al treilea din 2026 a livrat 934.221 MWh de energie, față de 2.676.071 MWh cu un an înainte.

Pe primele nouă luni, Nuclearelectrica a rămas pe profit: 1,182 miliarde de lei, cu 27,3% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025. Statul român controla compania prin Ministerul Energiei, cu 82,4981% din acțiuni la 30 septembrie; ceilalți acționari dețineau 17,5019%.

Veniturile au scăzut, iar energia cumpărată a costat mai mult

Veniturile totale ale companiei în trimestrul al treilea au coborât la 668,6 milioane de lei, de la 1,439 miliarde de lei în același trimestru din 2025. În schimb, cheltuielile de exploatare au urcat la 776,4 milioane de lei, de la 606,5 milioane de lei. În această categorie, cheltuiala trecută pentru energia cumpărată a ajuns la 184,3 milioane de lei, față de 9,2 milioane de lei cu un an înainte.

Compania a cumpărat în trimestru 209.337 MWh de energie. Din această cantitate, 134.727 MWh au venit de pe piețele unde energia se cumpără pentru livrare apropiată, la un preț mediu de 777,32 lei/MWh; alți 74.610 MWh au fost cumpărați prin contracte directe, la un preț mediu de 917,37 lei/MWh. Raportul indică 173,2 milioane de lei drept cost al acestor achiziții din trimestru, separat de cheltuiala de 184,3 milioane de lei înscrisă în rezultatul financiar.

În primele nouă luni, achizițiile au însumat 650.320 MWh și au costat 430,3 milioane de lei. În aceeași perioadă, producția companiei a fost de 5.088 GWh, față de 7.383 GWh în 2025, iar energia vândută a însumat 5.738.329 MWh. Veniturile din vânzarea energiei au coborât la 3,366 miliarde de lei, de la 4,060 miliarde de lei. Cheltuielile de exploatare au urcat la 1,795 miliarde de lei, de la 1,497 miliarde de lei, iar profitul net a scăzut de la 1,627 miliarde de lei la 1,182 miliarde de lei.

Oprirea reactoarelor a schimbat livrările din contracte

Unitatea 2 a fost oprită neplanificat în mai, când Unitatea 1 era deja oprită pentru lucrări programate. Nuclearelectrica leagă aceste opriri de creșterea cheltuielilor cu reparațiile și întreținerea și spune că ele au contribuit la o majorare de aproximativ 149% a costului cumpărării de energie.

În vară, nivelul și debitul scăzute ale Dunării au afectat apa necesară răcirii centralei de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost oprită controlat la 28 iulie, iar Unitatea 2 la 13 august. Camera de Comerț din Constanța a emis la 10 august avize de forță majoră pentru contractele de livrare a energiei. Acestea privesc imposibilitatea companiei de a-și acoperi integral obligațiile din producția proprie începând cu 27 iulie și cât timp se mențin efectele evenimentului. Forța majoră nu înseamnă că fiecare contract a încetat: compania a cumpărat și energie pentru obligațiile asumate și pentru consumul centralei.

Numerarul a scăzut, deși compania a rămas pe profit la nouă luni

Nuclearelectrica avea numerar și sume ușor de folosit de 1,243 miliarde de lei la 30 septembrie 2026, față de 1,403 miliarde de lei la începutul anului. Activitatea curentă a adus 611,9 milioane de lei în numerar, în timp ce achizițiile de bunuri și lucrări pentru investiții au fost de 1,864 miliarde de lei. Compania a plătit și dividende nete de 994,6 milioane de lei în primele nouă luni. Aceste plăți nu stabilesc suma unui dividend viitor.

După încheierea trimestrului, Unitatea 1 a fost reconectată la rețeaua electrică pe 6 noiembrie, oprită din nou pe 9 noiembrie din cauza unei defecțiuni în partea clasică a centralei și reconectată pe 13 noiembrie. Unitatea 2 a fost reconectată pe 11 noiembrie. La data raportului din 18 noiembrie, ambele funcționau la putere nominală.