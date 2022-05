Europa – o mică lecție de Geografie pentru amatori

Ești curios să afli câte ceva despre Europa? Îți voi da câteva informații interesante care îți vor capta atenția.

Europa este un continent de sine stătător, situat în întregime în Emisfera Nordică (la Nord de Ecuator). Deși este continent, acesta are aspect de peninsula fiind înconjurată din trei părți de apă. Se întinde pe 3900 km de la Nord la Sud și 5600 km de la Vest la Est.

Punctele externe sunt: N- Capul Nord( 71 grade lat. N); S- Capul Matapan( 35 grade lat. N Insula Creta); V- Capul Roca( 9 grade long. V); E- Munții Ural( 67 grade long E).

Te interesează limitele și țărmurile, citește în continuare: Limita Nordică-Oceanul Artic; limita Sudică- Marea Mediteraneană; limita Vestică- Oceanul Atlantic.

Cu siguranță, cel mai mult ești interesat de relieful Europei, ceea ce este foarte bine. Are o altitudine medie de 340 m, acolo unde altitudinea este mai redusă și o altitudine maximă de 5642 m în Vârful Elbrus( Munții Caucaz), 4807 m în Vârful Mont Blanc (Munții Alpi), dar și o altitudine minimă care este sub nivelul Marii în C. Olandei și C. Precaspica(-28)m.

Relieful Europei este alcătuit din patru generații de unități de relief și anume: -Unitatiile precambriene care sunt cele mai vechi unități de uscat ale Europei: Scutul Baltic și Platforma Est- Europeană;

Unitățile caledoniene care sunt formate în timpul orogenezei caledoniene-Munții Scoției și Scandinaviei;

Unități hercinice- formate în timpul orogenezei herciniece: Pod. Messeta, I-le Corsica și Sardinia, Masivul Central Francez, Pod. Ardeni, M-tiiVosgi, Masivul Renan, M-ții Pădurea Neagră, M-ții Hartz, Pod. Boemiei. M-ții Măcinului, M-ții Ural;

Unitățile alpine- formate în timpul orogenezei Alpine.: M-ții Sierra Nevada și Cordiliera Betica din S Spaniei, M-ții Pirinei( 3404 m vf.Pico d’Agneto), M-ții Alpi( 4807m vf.Mont Blanc), M-ții Apenini( Italia), M-ții Carpați(2655m vf. Gerlachovka, M-ții Tatra), M-ții Dinarici, M-ții Balcani(Stara Planina), M-ții Pindului, M-ții Caucaz(5642m vf. Elbrus).

Acesta dispune de unități joase, dar și de reliefuri genetice și anume: Relief glaciar( creat de ghețari), Relief vulcanic, Relief carstic( creat de apă prin dizolvarea rocilor solubile), Relief litoral( creat de valuri, maree și curenți marini), Relief fluvial( creat de apele curgătoare permanente sau râuri), dar și relieful torențial care a fost creat de apele curgătoare temporare, torenți.

Ești interesat să cunoști mai multe? Documentează-te și vei afla!