Ca să verifici suma pentru căldură de pe lista de întreținere, compari factura blocului cu tabelul de împărțire a consumului între apartamente, apoi verifici prețul și TVA-ul folosite. Dacă primești ajutor de încălzire, suma scăzută trebuie să apară atât pe factura furnizorului, cât și pe lista asociației.

Nu înmulți unitățile afișate de repartitor cu prețul gigacaloriei. Ele sunt folosite la împărțirea consumului blocului și nu arată direct gigacalorii.

Cum verifici suma de pe listă

Cere asociației factura de căldură a blocului, consumul măsurat la intrarea în bloc și tabelul lunar de împărțire între apartamente. Caută în tabel cota comună, suprafața utilă folosită pentru apartamentul tău și consumul individual. Dacă ai repartitoare, cere citirile și coeficienții aplicați. Adună consumul comun și pe cel individual. Compară prețul pentru populație și TVA-ul din calcul cu factura furnizorului. Urmărește apa caldă separat. Dacă ai aprobare pentru ajutorul de încălzire, compară suma scăzută pe listă cu cea de pe factura furnizorului și cu decizia primăriei. Dacă o cifră lipsește ori nu se potrivește, cere explicații în scris. Poți contesta lista în cel mult 10 zile de la afișare.

Poți completa tabelul de mai jos cu cifrele primite. Dacă o valoare nu apare pe lista de întreținere, lasă locul liber și cere documentul din ultima coloană.

Ce compari Pe listă În act sau calcul Consum bloc, MWh ___ Factura blocului ___ Cotă comună, % ___ Tabelul lunar ___ Suprafață utilă, mp ___ Tabelul lunar ___ Consum comun, MWh ___ Calculul pe suprafață ___ Consum individual, MWh ___ Repartizarea și citirile ___ Preț, lei/MWh ___ Factura furnizorului ___ TVA, % ___ Factura furnizorului ___ Ajutor, lei ___ Factura și decizia ___

Cum se împarte consumul blocului

Contorul de la intrarea în bloc măsoară consumul total. Din acesta se separă căldura pentru spațiile comune, conducte și coloane. Restul se împarte drept consum individual. Regulamentul ANRE aplicabil din 1 august 2024 cere ca pentru fiecare apartament să se adune partea comună și cea individuală.

Partea comună nu este automat 10% din consumul blocului. Se stabilește lunar după zona climatică, lună și ponderea apartamentelor deconectate. În tabelele explicative ale ANRE, cotele sunt între 30% și 60%, după situație. După stabilirea consumului comun al blocului, fiecărui apartament îi revine o parte proporțională cu suprafața sa utilă din totalul suprafețelor utile.

Partea comună se plătește și pentru apartamentele deconectate sau cu caloriferele închise. Închiderea caloriferelor poate reduce consumul individual, nu și obligația de plată pentru consumul comun. Dacă toate repartitoarele unui apartament indică zero, apartamentul este tratat ca deconectat la calculul ponderii consumului comun.

La apartamentele cu repartitoare, unitățile citite sunt corectate prin coeficienți care țin, între altele, de calorifer, puterea lui și poziția în clădire. Dacă un apartament nu are repartitoare, nu i se poate atribui pur și simplu o cotă fixă. De exemplu, pentru un apartament fără repartitoare, calculul folosește factorul 1,1 când poate fi stabilită temperatura cerută de regulament; când aceasta nu poate fi determinată, se aplică formula cu factorul 2 și suprafața utilă. Pentru verificarea sumei trebuie cerute datele folosite în formula aplicată apartamentului.

Cum ajunge consumul în lei

Consumul atribuit apartamentului se înmulțește cu prețul local pentru populație, apoi se aplică TVA-ul. Prețul diferă de la o localitate la alta: îl găsești în hotărârea autorității locale și pe factura furnizorului. Verifică unitatea de măsură. Un preț în lei pe gigacalorie nu se înmulțește direct cu un consum exprimat în MWh.

Din 1 august 2025, energia termică livrată populației în sezonul rece are TVA de 11%; în afara perioadei cu cotă redusă, cota standard este de 21%. Documentul Primăriei București folosit pentru calculele anului 2026 indică 283,75 lei/MWh fără TVA, echivalent cu 330 lei/Gcal fără TVA. Pentru noiembrie 2026, la prețul fără TVA se aplică 11% TVA.

Iată un exemplu, nu factura unui bloc real. La 100 MWh consumați pentru încălzirea blocului și la prețul bucureștean de mai sus, factura ar fi de aproximativ 31.500 de lei cu TVA. Dacă pentru luna și blocul din exemplu cota comună este 35%, consumul comun este 35 MWh. La o suprafață utilă totală de 3.000 mp, unui apartament de 60 mp îi revin 0,70 MWh din această parte.

Rămân 65 MWh pentru consumul individual al blocului. Dacă apartamentului îi revin 100 din 10.000 de unități individuale deja corectate, partea lui individuală este 0,65 MWh. Adunate, cele două părți dau 1,35 MWh. Înmulțite cu 283,75 lei/MWh, înseamnă aproximativ 383,06 lei fără TVA; TVA-ul de 11% este aproximativ 42,14 lei. Rezultatul este 425,20 lei pentru încălzire, înainte de un eventual ajutor.

Unde se vede ajutorul de încălzire

Ajutorul acordat după venit este diferit de reducerea prețului finanțată din bugetul local. Reducerea locală este deja cuprinsă în prețul facturat populației. Ajutorul pentru persoana eligibilă se scade separat și se vede pe factura furnizorului și pe lista de întreținere.

Legea nr. 226/2021 stabilește cine poate primi ajutorul și cum se arată acesta pe factură. Venitul mediu net lunar nu poate depăși 1.386 de lei pe membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură. Procentul de ajutor este între 10% și 100%, după venitul pe membru de familie sau venitul persoanei singure. Poți primi ajutor doar pentru un sistem de încălzire.

La încălzirea centralizată, procentul se aplică la consumul de încălzire repartizat locuinței și la prețul local, dar există un plafon legat de consumul mediu lunar stabilit de lege. Ajutorul nu poate depăși valoarea consumului facturat. Prin urmare, procentul nu se scade din întreaga listă de întreținere. Tranșele de venit și calculul dreptului sunt prezentate separat în articolul despre ajutorul de încălzire.

Pentru sezonul rece 2026-2027, cererea se depune la primăria localității sau sectorului unde se află locuința. De regulă, sunt necesare cererea și declarația pe propria răspundere, actele de identitate, documentele locuinței, cea mai recentă factură și dovezile pentru veniturile din luna anterioară. Primăria publică formularul și cerințele locale; actele și pașii sunt detaliați și în articolul despre cererea pentru sezonul 2026-2027.

Termenul de 15 octombrie 2026 pentru acordarea ajutorului de la începutul sezonului a trecut, dar cererea poate fi depusă și ulterior. Dacă este depusă până la 20 noiembrie și este aprobată, ajutorul se acordă pentru noiembrie; după această dată, din luna următoare.

Ce faci dacă suma nu se potrivește

Cere în scris președintelui asociației explicația calculului și copii după factura blocului, tabelul de repartizare, suprafețele folosite, citirile repartitoarelor și coeficienții aplicați. Notează data la care a fost afișată lista și păstrează copia cererii. Dacă asociația nu îți dă documentele, poți include lipsa lor în contestație.

Lista de întreținere poate fi contestată în scris în 10 zile de la afișare, iar președintele asociației trebuie să răspundă în scris în 10 zile. Dacă problema rămâne nerezolvată, te poți adresa compartimentului pentru asociații de proprietari din primărie și, după caz, instanței.

Model scurt de contestație: Contest suma pentru încălzire din lista aferentă lunii [luna], afișată la [data]. Solicit factura blocului, tabelul de repartizare, suprafețele, citirile și coeficienții folosiți, precum și refacerea calculului dacă se constată o greșeală. Solicit răspuns în scris.

Întrebări frecvente

Ajutorul de încălzire acoperă și apa caldă?

Nu. Ajutorul pentru energia termică acoperă încălzirea locuinței, nu energia folosită la prepararea apei calde.

Ce se întâmplă dacă repartitorul nu a fost citit?

Consumul poate fi estimat după o perioadă asemănătoare sau după media apartamentelor cu repartitoare, apoi corectat la citirea următoare. Lipsa repetată a accesului, un sigiliu deteriorat ori intervențiile asupra aparatului pot duce la calculul pentru apartamente fără repartitoare.

Poți primi ajutor pentru căldură centralizată dacă apartamentul este deconectat?

Deconectarea nu elimină costul comun, dar nici nu dă automat dreptul la ajutor pentru încălzire centralizată. Ajutorul pentru acest sistem depinde de consumul facturat; dacă locuința este încălzită altfel, se verifică regulile sistemului folosit.

Când trebuie să vină factura furnizorului?

Factura trebuie emisă cel târziu pe 15 ale lunii următoare consumului. Ai 15 zile de la emitere ca să faci plata.

Ce este suplimentul pentru energie termică?

Este un sprijin separat de ajutorul pentru sezonul rece. Pentru energia termică, suma este de 10 lei pe lună pentru persoanele eligibile, se acordă tot anul și nu poate depăși consumul facturat.

Surse verificate la 3 noiembrie 2026: Legea nr. 226/2021 și normele aprobate prin HG nr. 1073/2021; regulamentul ANRE aprobat prin Ordinul nr. 7/2024 și materialul explicativ ANRE din februarie 2025; Legea nr. 325/2006; Legea nr. 141/2025; documentul Primăriei București privind prețul folosit pentru 2026; pagina Primăriei Constanța pentru sezonul 2026-2027; Legea nr. 196/2018; informațiile ANRE privind drepturile consumatorilor de energie termică.