Pentru primul copil, puteți folosi ca exercițiu de buget între 1.200 și 1.800 de lei pe lună pentru cheltuielile lui, apoi adăugați cumpărăturile de început și venitul pe care îl pierdeți temporar. Nu este un preț mediu pentru 2026: înainte de naștere, suma de pregătit depinde de cheltuielile casei, de veniturile care vor rămâne și de îngrijirea pe care o alegeți.

Cât puneți deoparte înainte de naștere

Faceți patru calcule separate: cumpărăturile și eventualele plăți pentru naștere, cheltuielile lunare ale copilului, scăderea veniturilor și o rezervă pentru urgențe. Pentru cumpărăturile de început, treceți pe listă locul de dormit, hainele și produsele de îngrijire. Adăugați servicii medicale private sau alte echipamente numai dacă plănuiți să le folosiți; prețul lor depinde de ce alegeți.

Ca reper de planificare, rezerva pentru urgențe poate acoperi între 3 și 6 luni de cheltuieli esențiale ale casei. Nu este o sumă cerută de lege. Țineți-o în bani la care puteți ajunge când aveți nevoie, separat de economiile destinate cumpărăturilor și lunilor cu venit mai mic.

Un studiu al Clubului Copiilor a estimat la 14.711 lei cheltuielile directe din primul an pentru primul copil născut în 2024. Suma nu include complet venitul pierdut de părinți și nu este o factură pentru un copil născut în 2026. Folosiți-o doar ca termen de comparație pentru propria listă de cheltuieli, nu ca sumă pe care trebuie să o aveți integral înainte de naștere.

Cât scade venitul când stați acasă

Concediul de maternitate și cel pentru creșterea copilului se calculează diferit. Concediul de maternitate are 126 de zile calendaristice, dintre care cel puțin 42 trebuie să fie după naștere. Potrivit OUG nr., suma brută a indemnizației de maternitate reprezintă 85% din baza de calcul. 158/2005; nu folosiți pentru ea calculul de mai jos.

Pentru concediul de creștere, [OUG nr. 111/2010 cere, ca regulă, cel puțin 12 luni de venituri eligibile în ultimii 2 ani dinaintea nașterii](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/268668). Pot fi luate în calcul și anumite perioade fără salariu, inclusiv unele de șomaj, concediu medical sau studii. Persoana care cere dreptul trebuie să aibă domiciliul ori reședința în România, să locuiască aici cu copilul și să îl îngrijească. Concediul poate dura până la vârsta de 2 ani a copilului sau până la 3 ani dacă acesta are handicap.

[Indemnizația este 85% din media veniturilor nete luate în calcul, dar nu mai puțin de 1.651 lei și nu mai mult de 8.500 lei pe lună](https://beneficiifamiliale.mmuncii.ro/uploads/articole/attachments/68e62c6f0104f305232816.pdf). Din august 2025, din indemnizația stabilită se reține 10% pentru asigurarea de sănătate. Limitele de 1.651 și 8.500 lei sunt înaintea acestei rețineri.

La o medie a veniturilor nete de 6.000 de lei, de exemplu, 85% înseamnă 5.100 de lei. Suma se încadrează între limite; se rețin 510 lei pentru sănătate și rămân 4.590 de lei. Față de venitul net de 6.000 de lei folosit în exemplu, familia are de acoperit o diferență de 1.410 lei lunar, înainte să adauge cheltuielile copilului.

La o medie netă de 12.000 de lei, calculul de 85% ar da 10.200 de lei, dar se aplică limita de 8.500 de lei. După reținerea a 850 de lei, rămân 7.650 de lei. Diferența față de venitul net folosit în exemplu este de 4.350 de lei lunar.

Dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile, cel puțin două luni de concediu îi sunt rezervate celui care nu l-a cerut inițial. Dacă acesta nu le ia, primul părinte nu le poate folosi în locul lui. Treceți aceste luni separat în planul de venituri și de îngrijire.

Trei variante pentru bugetul lunar

Pentru 2026, intervalele de mai jos sunt ipoteze de planificare, nu prețuri verificate pentru scutece, hrană sau creșă. Un buget restrâns poate porni de la 1.200-1.800 de lei lunar pentru copil, unul cu mai multe servicii de la 2.000-3.500 de lei, iar îngrijirea privată sau alte alegeri costisitoare pot duce suma peste 4.000 de lei. În toate variantele trebuie adăugată separat orice creștere a cheltuielilor casei.

În 2026, alocația rămâne la nivelul din decembrie 2025, conform Legii nr. 141/2025. [Reperele publicate de AJPIS Alba sunt 719 lei pe lună până la 2 ani și 292 lei între 2 și 18 ani; pentru copilul cu handicap, reperul este de 719 lei](https://ab.prefectura.mai.gov.ro/minuta-sedintei-comisiei-de-dialog-social-a-judetului-alba-din-luna-martie-2026/). Alocația se adaugă veniturilor familiei și este diferită de indemnizația de creștere.

Presupunând că restul veniturilor acoperă în continuare cheltuielile obișnuite ale casei, suma lunară de găsit poate fi estimată astfel:

La venitul net anterior de 6.000 de lei și cheltuieli pentru copil între 1.200 și 1.800 de lei: diferența de venit de 1.410 lei, plus costul copilului, minus alocația de 719 lei, înseamnă între 1.891 și 2.491 lei lunar.

La același venit anterior de 6.000 de lei, dar cu cheltuieli pentru copil între 2.000 și 3.500 de lei: suma de acoperit ajunge între 2.691 și 4.191 lei lunar.

La venitul net anterior de 12.000 de lei și cheltuieli pentru copil între 1.200 și 1.800 de lei: după aplicarea limitei indemnizației și scăderea alocației, suma de acoperit este între 4.831 și 5.431 lei lunar.

Aceste calcule arată doar partea nouă a bugetului: venitul pierdut și cheltuielile copilului, după scăderea alocației. Dacă și celelalte venituri ale familiei scad, adăugați diferența. Dacă un părinte nu îndeplinește condițiile pentru indemnizație, nu o treceți între încasările estimate.

Cum se schimbă cheltuielile copilului

În primul an, notați lunar hrana, scutecele, celelalte produse de îngrijire, hainele, transportul și eventualele plăți medicale. Nu împărțiți o cumpărătură făcută o singură dată în toate lunile fără să o treceți și pe lista inițială: ați număra-o de două ori. Costul hranei și al îngrijirii depinde de nevoile copilului și de produsele alese.

Mai târziu, unele cheltuieli de bebeluș dispar, dar pot apărea costuri pentru îngrijirea copilului în timpul programului de lucru, masă, transport și activități. Dacă aveți nevoie de creșă sau bonă, puneți costul ales în buget înainte să calculați cât câștigați prin întoarcerea la muncă. Serviciile private și produsele mai scumpe nu sunt cheltuieli identice pentru toate familiile.

Învățământul obligatoriu de stat este gratuit, potrivit Legii nr. 198/2023, însă familia poate plăti pentru transport, hrană, rechizite, program după școală ori alte activități. În sondajul neprobabilistic făcut de Salvați Copiii, părinții au spus că, în 2024, costul educației unui copil a fost, în medie, de 9.818 lei pe an: 6.803 lei pentru ciclul primar, 10.781 lei pentru gimnaziu și 12.119 lei pentru liceu. Sunt cheltuieli raportate într-un sondaj, nu taxe cerute fiecărei familii.

Ce servicii de sănătate puteți lua în calcul

Ghidul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate arată că medicul de familie o înscrie pe gravidă în evidența sa din primul trimestru. Între luna a treia și luna a șaptea, consultațiile au loc o dată pe lună, iar între luna a șaptea și luna a noua, de două ori pe lună. Pentru copil, controalele preventive sunt prevăzute la plecarea din maternitate, la o lună și la vârstele de 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 și 36 de luni.

Calendarul Ministerului Sănătății prevede vaccinarea împotriva hepatitei B în primele 24 de ore și vaccinul BCG în primele zile, în maternitate. La medicul de familie se fac vaccinurile pneumococic și hexavalent la vârstele de 2, 4 și 11 luni, iar la 12 luni se face ROR. Pentru consultații private ori vaccinuri opționale, treceți separat costul ofertei alese; aceste servicii nu au un preț național unic în reperele de mai sus.

Cum strângeți suma necesară

Calculați mai întâi cheltuielile esențiale lunare ale casei și înmulțiți-le cu numărul de luni pe care vreți să îl acopere rezerva, între 3 și 6. Separat, înmulțiți cu lunile de concediu planificate suma lunară rămasă neacoperită după indemnizație și alocație. Adăugați cumpărăturile de început și un tampon pentru cheltuieli medicale neprevăzute, fără să treceți aceeași plată în două locuri.

În prima variantă de buget de mai sus, pentru șase luni cu venit redus ar trebui acoperiți între 11.346 și 14.946 de lei. Aceasta nu este suma totală de pregătit înainte de naștere: lipsesc cumpărăturile inițiale, rezerva pentru urgențe și orice deficit al cheltuielilor obișnuite ale casei. Pentru economisirea lunară până la naștere, împărțiți suma totală pe care o stabiliți la lunile rămase; dacă nu încape în buget, revedeți mai întâi cumpărăturile care pot fi amânate.

Cum cereți indemnizația de creștere

Dacă treceți din concediul de maternitate în cel pentru creșterea copilului și vreți ca dreptul să înceapă din ziua următoare, depuneți cererea în cel mult 60 de zile lucrătoare de la încheierea concediului de maternitate. Cererea se depune la primăria de domiciliu sau reședință.

Verificați cele 12 luni eligibile din ultimii 2 ani anteriori nașterii și strângeți actele care dovedesc veniturile și celelalte perioade luate în calcul. Pregătiți cererea, copia actului de identitate, certificatul de naștere al copilului, dovada veniturilor, actele pentru perioadele eligibile și, dacă este cazul, dovada suspendării activității. Depuneți dosarul la primărie și păstrați dovada depunerii.

Primăria trimite cererile agenției teritoriale până la data de 5 a lunii următoare. Agenția soluționează cererea în 15 zile lucrătoare de la înregistrarea la ea și comunică decizia în 5 zile lucrătoare. Dacă decizia întârzie, puteți cere stadiul dosarului la primăria unde l-ați depus sau la agenția care îl soluționează.

Întrebări de lămurit împreună

Cine își reduce venitul și pentru cât timp?

Când revine fiecare la lucru și cine îngrijește copilul atunci?

Ce cheltuieli ale familiei sunt necesare și ce cumpărături pot fi amânate?

Răspunsurile schimbă bugetul și suma de economisit. Ele sunt întrebări de planificare pentru cuplu, nu o condiție financiară pentru a deveni părinte.

Întrebări frecvente

Dacă nu am lucrat 12 luni, pot primi indemnizația?

Unele perioade de șomaj, concediu medical sau studii pot fi luate în calcul, chiar dacă nu au fost luni de salariu. Verificați actele pentru fiecare perioadă: dacă nu se adună 12 luni eligibile în ultimii 2 ani înaintea nașterii, această indemnizație nu se acordă.

Pot primi stimulentul de inserție împreună cu indemnizația?

Nu. La reluarea veniturilor, stimulentul este de 1.500 de lei dacă revenirea are loc înainte ca un copil să împlinească 6 luni, respectiv un an pentru copilul cu dizabilități, și de 650 de lei pentru revenirea ulterioară. Pentru acordarea lui de la data reluării veniturilor, cererea se depune în 30 de zile lucrătoare.

O gravidă fără venituri și fără asigurare poate avea acces la îngrijire?

Da. În timpul sarcinii și al lăuziei, poate deveni asigurată fără costuri în plus dacă trimite adeverința medicală către casa de asigurări de sănătate.

Cine poate încasa alocația dacă nu o primește un părinte?

În cazurile stabilite de lege, alocația poate ajunge la tutore, la curator sau la persoana care a primit copilul în plasament.

Surse verificate la 3 noiembrie 2026: OUG nr. 111/2010; OUG nr. 158/2005; Legea nr. 61/1993; Legea nr. 141/2025; Legea nr. 198/2023; Ministerul Muncii; AJPIS Alba; Casa Națională de Asigurări de Sănătate; Ministerul Sănătății; Clubul Copiilor; Salvați Copiii România.