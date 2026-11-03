Prețurile cerute de producătorii industriali au crescut în septembrie 2026 cu 13,8% față de septembrie 2025, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Pentru gospodării, cifra nu înseamnă că produsele din magazine sau facturile s-au scumpit automat cu 13,8%.

În aceeași perioadă, prețurile plătite de consumatori au crescut cu 6,61%, potrivit INS. Față de august 2026, prețurile la producători au urcat cu 2,6%, iar cele plătite de consumatori, cu 0,77%. Cele două măsurători privesc etape diferite: una urmărește prețurile cerute de industrie, cealaltă urmărește cumpărăturile și serviciile plătite de gospodării.

Creșterea anuală a prețurilor industriale a ajuns la 13,8% în septembrie, după 11,8% în august 2026, conform datelor INS pentru cele două luni. Comparația lunară de 2,6% arată separat cât s-au schimbat prețurile între august și septembrie, nu față de anul trecut.

Ce s-a scumpit la producători

Pe piața din România, producătorii industriali au cerut în septembrie prețuri cu 14,8% mai mari decât cu un an înainte. Pentru produsele destinate pieței externe, creșterea a fost de 11,2%. Totalul de 13,8% le cuprinde pe amândouă, potrivit datelor INS.

Creșterile anuale diferă între grupele de produse industriale:

Industria energetică: 25%.

Bunurile folosite la fabricarea altor produse: 12%.

Mașinile și echipamentele folosite de firme: 6%.

Bunurile de uz curent: 5,7%.

Bunurile de folosință îndelungată: 3%.

Procentul de 25% arată cât au crescut prețurile în grupa industriei energetice față de septembrie 2025. Nu arată cât din creșterea totală de 13,8% este produsă de această grupă și nici nu este procentul cu care s-a majorat factura unei locuințe.

De ce prețul din fabrică nu este prețul de la raft

În prețurile urmărite la producători intră produse precum alimentele fabricate, carburanții, materialele de construcții și electrocasnicele. Până la cumpărător se adaugă transportul, distribuția, adaosul magazinului și taxele. De aceea, o schimbare a prețului cerut de producător se poate vedea doar parțial în magazin, mai târziu sau deloc la un anumit produs.

INS măsoară separat prețurile plătite de gospodării. În septembrie 2026, față de septembrie 2025, alimentele au fost mai scumpe cu 3%, celelalte mărfuri cu 7,06%, iar serviciile cu 11,12%. Aceste grupe nu sunt aceleași cu grupele industriale: serviciile plătite de oameni, de pildă, nu pot fi confundate cu industria energetică.

Prețurile la producători arată ce cer firmele pentru producția industrială, pe piața internă și pe cea externă. Ele pot semnala costuri mai mari în industrie, dar nu permit calcularea scumpirii unui produs anume din magazin sau a unei facturi.

Când vin următoarele cifre pentru gospodării

Următoarele date INS despre prețurile plătite de consumatori sunt programate pentru 12 noiembrie 2026. Ele vor arăta cum s-au schimbat prețurile din coșul gospodăriilor în octombrie, separat de prețurile cerute de producătorii industriali.