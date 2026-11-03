Marți, 3 noiembrie 2026, Bursa de Valori București afișa acțiuni Rompetrol Rafinare oferite la 0,705 lei, cu 53,62% sub maximul de 1,52 lei atins pe 29 octombrie, potrivit ZF. Pentru cine a cumpărat la vârf, diferența arată o pierdere posibilă la vânzare, nu bani deja pierduți printr-o tranzacție: ultimul preț la care bursa afișa o vânzare încheiată era 0,825 lei.

Rompetrol Rafinare este deținută în principal de grupul KMG International și de statul român. La ora 09:52, bursa arăta ordine de vânzare pentru 6.573.890 de acțiuni la 0,705 lei și ordine de cumpărare pentru numai 6.563 de acțiuni, la 0,825 lei. Ultima tranzacție afișată fusese încheiată luni, 2 noiembrie, la ora 17:50. În relatarea publicată marți la 10:15, ZF indica aproximativ 6,8 milioane de acțiuni puse la vânzare, niciun ordin de cumpărare și 76.600 de acțiuni tranzacționate; pe 22 octombrie se tranzacționaseră peste 10 milioane.

Cât înseamnă scăderea pentru 100 de acțiuni

O persoană care a cumpărat 100 de acțiuni la 1,52 lei a plătit 152 de lei, fără comisioane. La prețul de vânzare afișat marți, de 0,705 lei, cele 100 de acțiuni ar valora 70,50 lei. Diferența este de 81,50 lei, adică 53,62% din suma plătită.

Acesta nu este însă prețul unei vânzări confirmate în datele BVB consultate marți dimineață. La ultimul preț tranzacționat afișat, de 0,825 lei, cele 100 de acțiuni ar valora 82,50 lei, cu 69,50 lei sub costul de cumpărare. Ambele calcule sunt înainte de comisioane. Pierderea devine efectivă numai când ordinul de vânzare se execută; plasarea unui ordin nu garantează nici vânzarea, nici prețul dorit.

Acțiunea atinsese 1,52 lei joi, 29 octombrie, dar încheiase aceeași zi la 1,14 lei, potrivit ZF. Astfel, chiar înaintea scăderilor relatate în ședințele următoare, cine cumpărase la maxim vedea la închiderea zilei un preț mai mic.

De ce sunt puține acțiuni disponibile

Potrivit datelor BVB de la 30 iunie 2026, KMG International deținea direct 48,1135% din Rompetrol Rafinare, iar statul român, prin Ministerul Energiei, 44,6959%. Alte firme figurau cu 6,6050%, iar persoanele fizice cu 0,5856%. Compania indică pentru KMG o deținere totală, directă și indirectă, de 54,6339%.

Prin urmare, cele 7,1906% înscrise la alte firme și persoane fizice nu sunt automat acțiuni disponibile pe piață: în deținerile altor firme intră și partea controlată indirect de KMG. Participațiile KMG și ale statului lasă în afara lor aproximativ 0,67% din acțiuni. Când atât de puține acțiuni pot ajunge la tranzacționare, ordinele mari față de numărul cumpărătorilor pot face dificilă vânzarea la prețul văzut pe ecran. Scăderea și ordinele afișate nu dovedesc o manipulare a pieței.

Când apar următoarele rezultate ale companiei

Rompetrol Rafinare a raportat un profit net de 40,419 milioane de dolari pentru prima jumătate a anului 2026, după o pierdere de 53,189 milioane de dolari în aceeași perioadă din 2025. Potrivit raportului semestrial S1 2026, veniturile brute consolidate au fost de 3,502 miliarde de dolari, iar EBITDA a fost de 128,130 milioane de dolari. Îmbunătățirea rezultatului companiei nu stabilește însă prețul la care se poate vinde o acțiune într-o ședință cu puțini cumpărători.

În lista rapoartelor curente ale companiei, cele mai recente documente dinaintea zilei de 3 noiembrie sunt din 30 octombrie și privesc un amendament la un credit și demisia unui administrator, nu o explicație a scăderii acțiunilor. Următoarea prezentare a rezultatelor, pentru trimestrul al treilea și primele nouă luni ale anului, este programată pentru 27 noiembrie 2026.