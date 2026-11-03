Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, a atras 4,5 miliarde de euro prin trei împrumuturi lansate la 2 noiembrie 2026, potrivit datelor de piață publicate după încheierea vânzării. Pentru populație nu apare o taxă nouă, dar dobânzile acestor împrumuturi vor fi plătite din bugetul statului.

Investitorii au cerut obligațiuni de peste 8,5 miliarde de euro, potrivit datelor Bloomberg citate de presa financiară. Aceasta este valoarea cererilor, nu suma împrumutată de stat: România a atras 4,5 miliarde de euro, iar costurile finale de piață au coborât față de cele indicate la lansare.

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.503/2026 permitea împrumuturi de până la 5 miliarde de euro prin cele trei serii. Plafonul aprobat era, așadar, mai mare decât suma atrasă.

Cât a împrumutat statul și la ce cost

Costul de piață al fiecărei serii este format dintr-o rată de referință la care se adaugă o marjă cerută de investitori. Din datele publicate după vânzare rezultă următoarele valori aproximative:

Pentru 4 ani, statul a atras 1,25 miliarde de euro. Costul a coborât de la aproximativ 5,50% indicat la lansare la 5,26%; împrumutul ajunge la scadență la 9 noiembrie 2030.

Pentru 8 ani, statul a atras 2 miliarde de euro. Costul a coborât de la aproximativ 6,51% la 6,23%; scadența este 9 noiembrie 2034.

Pentru 12 ani, statul a atras 1,25 miliarde de euro. Costul a coborât de la aproximativ 7,07% la 6,79%; scadența este 9 noiembrie 2038.

În cele trei cazuri, partea adăugată peste rata de referință a scăzut față de nivelul cerut inițial cu 0,20, 0,25 și, respectiv, 0,25 puncte procentuale. Scăderea costului nu schimbă suma pe care statul trebuie să o ramburseze la fiecare scadență.

Ce înseamnă dobânzile pentru buget

Înmulțirea sumelor atrase cu costurile finale de piață dă un reper anual de aproximativ 65,8 milioane de euro pentru împrumutul pe 4 ani, 124,6 milioane pentru cel pe 8 ani și 84,9 milioane pentru cel pe 12 ani. Acestea sunt calcule orientative, nu sumele confirmate ale plăților anuale: dobânzile înscrise în titluri și calendarul plăților nu rezultă din costurile de piață.

La sfârșitul lui octombrie, ministrul Finanțelor spunea că statul mai avea de acoperit un necesar de finanțare de aproximativ 70 de miliarde de lei în ultimele circa opt săptămâni ale anului. La cursul BNR din 2 noiembrie, de 5,3403 lei pentru un euro, cele 4,5 miliarde de euro valorează aproximativ 24,03 miliarde de lei, echivalentul a circa 34,3% din acel necesar. Comparația este orientativă: necesarul este exprimat în lei, iar împrumutul a fost făcut în euro.

Banii din seriile pe 4 și 8 ani pot acoperi diferența dintre cheltuielile și încasările statului sau pot înlocui datorii ajunse la plată, conform Ordinului nr. 1.503/2026. Seria pe 12 ani este destinată proiectelor eligibile de protecție a mediului și de combatere a schimbărilor climatice. Împrumutul nu stabilește, prin el însuși, o plată nouă pentru fiecare contribuabil.

Ce urmează după vânzarea obligațiunilor

Aceasta a fost a doua ieșire a statului pe piețele externe în 2026. La prima, din 25 februarie, România a atras echivalentul a circa 4,7 miliarde de euro prin împrumuturi în euro și dolari.

Decontarea noii tranzacții este estimată pentru 9 noiembrie 2026. Cele trei sume împrumutate ajung apoi la plată în 2030, 2034 și 2038, la datele indicate pentru fiecare serie.