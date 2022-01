Plănuiești o vacanță în Egipt? Iată câteva sfaturi utile de călătorie

Egiptul este o țară fascinantă, încărcată de istorie și plină de atracții. Este cu siguranță un loc pe care merită să îl vizitezi dacă îți dorești să îmbini relaxarea cu experiențele inedite. După primele zile petrecute pe tărâmul faraonilor vei înțelege de unde vine fascinația scriitoarei Agatha Christie pentru Egipt, pe care îl descria drept „un vis încântător”.

Remarcându-se prin numeroasele obiective istorice, Egiptul reprezintă o destinație preferată de turiștii dornici să descopere cultura fascinantă a civilizației egiptene antice.

Înainte să vizitezi Egiptul, ar fi bine să faci o documentare temeinică și să fii pregătit pentru situații mai puțin obișnuite sau chiar bizare, mai ales dacă ți-ai propus să îți organizezi sejurul de unul singur, fără a opta pentru varianta unui resort. Iată câteva sfaturi de călătorie pe care ar trebui să le aprofundezi înainte de a porni în aventura prin Egipt.

Informează-te despre obținerea vizei și încheierea unei asigurări medicale de călătorie

Pentru a intra în Egipt poți obține viza la intrarea în aeroporturile egiptene, iar contravaloarea acesteia, de aproximativ 25 de dolari, poate fi achitată pe loc. De asemenea, există posibilitatea de a o obține și de la sediul Ambasadei Arabe Egipt în România, iar începând din 2018 se poate aplica și online pentru viză.

Dincolo de riscurile asociate oricărei călătorii, Egiptul se confruntă și cu amenințarea terorismului, de aceea o asigurare de calatorie este necesară pentru a minimiza efectele unor eventualele neplăceri și a te bucura pe deplin de vacanță. În general găsești oferte pentru asigurările de călătorie pe site-urile de profil, ce utilizează același sistem precum cel de calculare asigurare auto, unde introduci o serie de date, iar în funcție de aceste variabile îți sunt propuse mai multe variante din care să alegi.

Fii pregătit nu doar pentru căldură, ci și pentru umiditate ridicată

Chiar și pentru persoanele rezistente la căldură, a vizita Egiptul vara este de evitat. Climatul deșertic face ca temperaturile să ajungă chiar și până la 42 grade Celsius. Perioada ideală pentru o vacanță în Egipt este primăvara sau toamna, când temperaturile sunt mai domoale. O mare parte dintre obiectivele turistice se află în zona deșertică, iar vara ar fi aproape imposibil să vizitezi Valea Regilor în timpul zilei.

Dacă totuși ți-ai propus să ajungi în Egipt vara, alege să îți petreci sejurul în zona litoralului. În apropierea Mării Roșii temperatura este suportabilă, iar apa este perfectă pentru activități acvatice.

Evită să planifici vacanța în perioada Ramadanului

Când începi planificarea sejurului în Egipt, folosește Google pentru a te informa asupra perioadei Ramadanului, sărbătoarea sacră a poporului musulman. Postul, care are caracter obligatoriu pentru localnici, durează o lună, însă perioada diferă de la an la an, întrucât calendarul musulman are doar 354 zile.

Perioada Ramadanului nu este propice activităților turistice, deoarece magazinele sunt închise, localnicii fiind preocupați de îndeplinirea obligațiilor religioase. Astfel, nu te vei putea bucura pe deplin de vacanță și de ospitalitatea egiptenilor.

Nu te aștepta să-ți acorde cineva prioritate de dreapta

Dacă intenționezi să închiriezi o mașină pe parcursul vacanței pentru a avea mobilitate deplină, trebuie să știi că regulile de circulație sunt foarte diferite de cele din România. Practic, în Egipt, regula de bază este că trebuie să ai grijă să protejezi partea din față a autovehiculului, iar regulile europene, precum „prioritatea de dreapta” sau „drum cu prioritate”, nu există. Asta ar putea să îți dea bătăi de cap, întrucât ciocnirile ușoare sunt la ordinea zilei și tot traficul pare un haos total.

Având în vedere numărul mare de autovehicule, parcarea reprezintă, de asemenea, o problemă în Egipt. Parcările sunt pline și nici vorbă despre asigurarea unei căi de ieșire din parcare. De aceea, egiptenii obișnuiesc să nu tragă frâna de mână pentru ca mașina să poată fi mutată ușor în caz că blochează calea unui autovehicul ce vrea sa iasă din parcare.

De la gastronomia plină de arome și condimente, la multitudinea de activități interactive și obiectivele turistice ce merită vizitate, Egiptul este, într-adevăr, o țară spectaculoasă. Merită să ajungi cel puțin o dată în viață pe tărâmul lui Ramses al II-lea și să descoperi istoria unei civilizații fascinante. Documentându-te despre cele mai importante aspecte ce țin de cultura Egiptului și respectând obiceiurile locului vei reuși să descoperi frumusețea acestei țări și să ai parte de o vacanță reușită.