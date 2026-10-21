Miercuri, 21 octombrie 2026, Dan Neculăescu a preluat portofoliul Afacerilor Externe în Guvernul Luca Niculescu și a anunțat că Marea Neagră va fi o prioritate în activitatea sa la MAE. El a legat această direcție de consolidarea descurajării și apărării pe Flancul Estic, precum și de îndeplinirea angajamentelor asumate în NATO. Ministrul și-a expus obiectivele, între care diplomația economică, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Accesul firmelor românești la piețe externe este una dintre direcțiile economice prezentate la preluarea conducerii Ministerului Afacerilor Externe (MAE). În aceeași declarație, oficialul a abordat relația statului cu românii din străinătate.

„Vreau ca diplomația economică să treacă de la concept teoretic la instrument activ prin care sprijinim companiile românești să intre pe noi piețe, dar și să atragem investiții strategice. De asemenea, pentru mine diaspora nu este o categorie statistică, ci parte vie a națiunii române. Am preluat acest mandat cu hotărârea de a îmbunătăți substanțial serviciile consulare, de a simplifica interacțiunea digitală cu statul și de a proteja drepturile fiecărui cetățean român aflat în afara granițelor”, a scris Dan Neculăescu, ministrul Afacerilor Externe, pe Facebook.

Ministrul leagă politica externă de programul de guvernare

Neculăescu susține că România trebuie să treacă de la formulări generale la punerea în practică a politicii externe, cu respectarea termenelor și cu rezultate care pot fi măsurate. În prezentarea priorităților, el a legat direcția Guvernului de angajamentele de securitate ale țării.

„Avem un program de guvernare clar, agreat și asumat, și vom lucra îndeaproape la fiecare pas pentru rezultate imediate acolo unde miza este maximă pentru cetățenii noștri. Pilonul central al acțiunii noastre rămâne securitatea. Continuăm să întărim postura de descurajare și apărare pe Flancul Estic, să consolidăm Parteneriatul nostru Strategic cu Statele Unite și să ne îndeplinim angajamentele asumate în cadrul NATO, iar Marea Neagră va fi o prioritate absolută”, a precizat ministrul.

La începutul mandatului, Neculăescu a interpretat participarea șefului Guvernului la eveniment ca pe o susținere a activității ministerului.

„Prezența prim-ministrului Luca Niculescu astăzi la sediul Ministerului Afacerilor Externe, chiar la preluarea mandatului, este un semnal puternic de susținere pentru echipa MAE și o confirmare a faptului că acțiunea externă a României este o prioritate a Guvernului. Îi mulțumesc domnului prim-ministru pentru încredere și îi mulțumesc ministrei Oana Țoiu pentru colaborare”, a mai scris el.

Noul ministru a invocat și experiența acumulată în instituție, precum și capacitatea echipei diplomatice și consulare de a susține obiectivele României.

„Avem obiective precise, avem o direcție clară și avem un corp diplomatic și consular care a demonstrat de fiecare dată că știe să ducă România la masa marilor decizii”, a adăugat Neculăescu.