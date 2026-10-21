Pentru ca o investiție sustenabilă să atragă finanțare, obiectivele sale trebuie susținute de un plan credibil și de o evaluare riguroasă a riscurilor.

Investitorii au nevoie să înțeleagă cum vor fi folosite resursele și cum vor fi măsurate rezultatele.

Am participat astăzi, la București, la conferința International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI), cu tema „From Vision to Value: Consulting for Sustainable Finance”, unde am avut un dialog deschis despre rolul reglementării și al consultanței în transformarea obiectivelor de sustenabilitate în decizii de investiții bine fundamentate.

Pentru ASF, încrederea în piețele financiare se sprijină pe buna guvernanță, transparență și protecția investitorilor și consumatorilor. Simplificarea reglementării trebuie să păstreze calitatea informațiilor pe baza cărora sunt luate deciziile de investiții.

Consultanții pot ajuta companiile să își fundamenteze proiectele, să evalueze opțiunile de finanțare și să urmărească rezultatele. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, această expertiză poate facilita accesul la capital, prin soluții adaptate dimensiunii și resurselor lor. Competența profesională, independența și conduita etică sunt esențiale pentru calitatea acestui sprijin.

Cooperarea internațională și o mai bună comparabilitate a informațiilor între piețe pot conecta nevoile de investiții ale companiilor cu surse mai diversificate de capital. Pentru România, aceasta reprezintă o oportunitate de a susține modernizarea economiei și finanțarea dezvoltării pe termen lung.