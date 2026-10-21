Un elev poate exersa calculul unui buget de vacanță folosind drept reper alocația lunară corespunzătoare categoriei sale. Este un calcul orientativ: suma acumulată pe hârtie nu presupune că familia poate rezerva integral acești bani pentru călătorie.

Exercițiul pornește de la suma efectiv disponibilă, continuă cu economisirea într-un interval ales și se încheie cu o comparație între bani și cheltuielile estimate. Transportul și cazarea intră în deviz, adică în lista costurilor prevăzute pentru vacanță.

Calculul începe cu banii disponibili, nu cu totalul veniturilor

Alocația lunară poate servi drept reper pentru exercițiu. Parcurgerea lui presupune separarea încasărilor de partea care poate fi păstrată pentru călătorie:

Se stabilește suma disponibilă pentru vacanță, fără a considera automat că întreaga alocație poate fi economisită.

Se alege intervalul de economisire și se adună sumele lunare. În exemplul orientativ, calculul folosește patru luni și o alocație de 292 de lei pe lună.

Se însumează cheltuielile estimate pentru călătorie, inclusiv transportul și cazarea, apoi totalul se compară cu bugetul acumulat.

Diferența urmărită în acest exercițiu este cea dintre un venit primit lunar și banii strânși pe durata aleasă. Pentru deviz se folosesc tarife documentate pentru vacanța analizată; eventualele conversii valutare se fac folosind un curs documentat separat.

Alocația folosită în exercițiu depinde de categoria beneficiarului

Pentru anul 2026, Legea nr. 141/2025 stabilește următoarea regulă privind cuantumul alocațiilor: „În anul 2026 se mențin în plata la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2025: k) alocațiile de stat pentru copii, reglementate de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Valorile lunare aplicabile sunt:

719 lei pentru copilul care nu a împlinit 2 ani; în cazul copilului cu handicap, această categorie se extinde până la 3 ani.

292 lei pentru copiii între 2 și 18 ani.

292 lei pentru beneficiarii care au trecut de 18 ani și continuă studiile liceale sau profesionale.

719 lei pentru copiii cu handicap între 3 și 18 ani.

La construirea unui exercițiu pentru un elev se folosește categoria în care acesta se încadrează. Suma destinată copiilor mici nu devine reperul general pentru economisirea unui școlar.

Potrivit Digi24, cea mai recentă creștere efectivă a alocațiilor datează din ianuarie 2024 și a fost de 13,8%. Mecanismul obișnuit presupune actualizarea anuală cu inflația medie din anul anterior, comunicată de Institutul Național de Statistică.

Indexarea de 10,4%, prevăzută pentru 1 ianuarie 2025 pe baza inflației din 2023, nu s-a aplicat după ce Ordonanța de urgență nr. 156/2024 a suspendat-o. Pentru 2026, actualizarea care ar fi luat în calcul inflația de 5,6% din 2024 a fost blocată prin Legea nr. 141/2025, aplicabilă din 1 august 2025.

Încasarea directă a alocației are condiții de vârstă

De la 14 ani, copilul poate încasa personal alocația dacă reprezentantul legal își dă acordul. După majorat, beneficiarul poate solicita plata în nume propriu printr-o cerere.

În mod obișnuit, plata ajunge la unul dintre părinți, desemnat prin acordul acestora sau prin decizia autorității tutelare. Dacă responsabilitatea copilului revine altei persoane, banii pot fi primiți de tutore, curator, asistent maternal ori de persoana sau familia de plasament.

Un părinte minor poate încasa direct banii când are capacitate deplină de exercițiu, adică poate încheia singur acte juridice. În caz contrar, plata se face reprezentantului său legal.

Dreptul se stabilește începând cu luna care urmează nașterii. Sunt incluși și copiii cetățenilor străini sau ai apatrizilor care locuiesc legal în România împreună cu părinții ori reprezentanții legali.

Potrivit Lugera, tinerii cu handicap înscriși în învățământul preuniversitar pot încasa alocația până își termină studiile, însă cel mult până la 26 de ani. Dacă repetă un an școlar, nu mai primesc alocația, în afara situațiilor medicale dovedite prin certificat. Plata se oprește și la abandonarea studiilor liceale sau profesionale, la decesul beneficiarului ori când un copil ai cărui părinți sunt cetățeni străini sau apatrizi nu mai locuiește în România.

Venitul salarial se compară în valoare netă

Pentru un exercițiu care include și veniturile familiei, salariul brut trebuie separat de suma încasată. Guvernul a stabilit salariul minim brut lunar la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026, comparativ cu 4.050 de lei în iunie, conform Ministerul Muncii.

Creșterea este de 275 de lei brut, echivalentul a 6,8%. Valoarea netă indicată de minister este de 2.699 de lei, în condițiile deducerii de 200 de lei, iar suplimentul net este de 125 de lei. Pentru bugetul de vacanță, familia pornește de la venitul net, adică suma încasată după rețineri, și stabilește cât poate pune deoparte după celelalte cheltuieli.

Calculul pentru programul complet folosește o medie lunară de 166,667 ore. Tariful corespunzător este de 25,949 lei pentru fiecare oră lucrată.

La data comunicatului din 12 martie 2026, ministerul indica 831.382 de angajați remunerați la nivelul minim brut. Pentru majorare, numărul beneficiarilor anunțat era de 1.759.027 de salariați.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în comunicatul instituției.