Apartamente in regim hotelier – Un nou trend in turismul de afaceri

Turismul de afaceri a jucat un rol important in industria ospitalitatii si a calatoriilor timp de multi ani. Si, avand in vedere ca turismul de afaceri la nivel mondial continua sa creasca, operatorii unitatilor de cazare au fost nevoiti sa gaseasca noi modalitati de a se diferentia de concurenti si de a ramane atractivi pentru clientii lor tinta iar apartamentele in regim hotelier, reprezinta o solutie ideala de cazare. Atat intreprinderile mici, cat si marile corporatii se simt din ce in ce mai confortabil cu calatorii mai scurte, pline de intalniri, prezentari, ateliere de lucru, evenimente de networking si seminarii. In loc sa inchirieze hoteluri pentru saptamani intregi sau sa scoata angajatii companiei la cina in oras in fiecare seara, multe companii aleg o optiune mai eficienta din punct de vedere al costurilor: inchirierea de apartamente in regim hotelier pe termen scurt pentru calatorii de afaceri, astfel incat membrii echipei lor sa poata ramane pe plan local pentru perioade lungi de timp.

Cazare la apartamente in regim hotelier pentru turism de afaceri

Desi exista de zeci de ani, calatoriile de afaceri au devenit din ce in ce mai populare in ultimul deceniu. Din ce in ce mai multi oameni calatoresc in interes de serviciu, numarul calatoriilor de afaceri crescand in medie cu 4% in fiecare an incepand din 2010 conform unui studiu facut de MRG Apartments. Exista mai multe motive pentru care atat de multi oameni calatoresc in interes de serviciu, inclusiv faptul ca tot mai multe persoane lucreaza la distanta si trebuie sa calatoreasca pentru intalniri si conferinte, ca tot mai multe companii implementeaza mai multe echipe virtuale si ca oamenii pur si simplu fac in medie mai multe calatorii de afaceri decat in trecut. Avand in vedere ca numarul de calatorii de afaceri este in crestere, este logic ca si numarul persoanelor care se cazeaza la apartamente in regim hotelier in timpul calatoriilor de afaceri sa fie in crestere. Sederea medie a unui turist in scop de afaceri este trei nopți conform MRG Apartments iar alegerea unui apartament in regim hotelier care ofera sejururi pe termen scurt este o optiune ideala pentru acest tip de calatorie.

De ce sunt apartamentele in regim hotelier atat de populare in randul antreprenorilor?

Apartamentele in regim hotelier sunt o alegere excelenta pentru cei care calatoresc in interes de afaceri, in special pentru cei care lucreaza de la distanta sau care petrec ore indelungate la intalniri sau evenimente. Pentru antreprenorii si alti calatori de afaceri care au foarte putin timp la dispozitie intr-un oras si trebuie sa fie cat mai productivi, cazarea intr-un apartament in regim hotelier poate oferi o atmosfera de acasa care poate fi benefica pentru munca si experienta lor generala. Apartamentele in regim hotelier sunt, de asemenea, o optiune excelenta pentru sejururi pe termen scurt, atunci cand angajatii lucreaza ore indelungate si sunt prea obositi pentru a iesi la cina in oras si a se distra cu clientii.

Beneficii ale cazarii intr-un apartament in regim hotelier

Apartamentele in regim hotelier ofera multe din confortul de acasa, oferind in acelasi timp o experienta asemanatoare cu cea a unui hotel. Acest lucru este deosebit de important pentru calatoriile de afaceri, in cazul in care indivizii lucreaza adesea ore lungi si nu au timp sau energie pentru a face cumparaturi, a gati sau a gasi timp pentru a merge la sala. Unele dintre avantajele de a sta intr-un apartament de hotel pentru calatorii de afaceri includ:

– O atmosfera ca acasa – Camerele sunt confortabile si ofera o atmosfera familiara pentru persoanele care prefera sa fie departe de propriile case pentru perioade lungi de timp. Deseori, camerele au bucatarii si sunt aprovizionate cu produse esentiale de baza, cum ar fi cafea, ceai si consumabile pentru gatit.

– Comoditate – Apartamentele in regim hotelier sunt situate in oras, aproape de centrele de afaceri si turistice, de restaurante si de mijloacele de transport in comun. De asemenea, acestea sunt adesea aproape de aeroporturi, permitand oaspetilor sa prinda rapid si usor zborurile de dimineata devreme.

– Serviciu de suport – Apartamentele in regim hotelier ofera adesea un nivel de servicii care va face sederea si mai confortabila, in special atunci cand calatoriti pentru servici.

Se asteapta ca in viitor calatoriile de afaceri sa creasca si mai mult, iar cazarile care ofera sejururi pe termen scurt reprezinta o optiune importanta pentru cei care calatoresc in interes de afaceri, apartamentele in regim hotelier fiind din ce in ce mai apreciate.