Curentul consumat de o centrală termică pe gaz ar costa aproximativ 30,03 lei pe lună dacă ar folosi 77 W timp de 10 ore pe zi, 30 de zile, la un preț final de 1,30 lei/kWh. Este doar un exemplu: suma pentru centrala ta depinde de model, de cât consumă în realitate și de prețul de pe factura de electricitate.

Gazul se plătește separat. O centrală de 24 kW nu consumă 24 kWh de curent într-o oră: cei 24 kW arată puterea de încălzire, nu puterea electrică.

Unde găsești puterea electrică a centralei

Caută modelul exact pe plăcuța centralei sau în manual, apoi rubrica de consum electric, exprimată în wați (W). Pompa care mișcă apa, ventilatorul, aprinderea și placa electronică folosesc curent. Schema electrică a unui model Vaillant mai arată senzori, termostat și vană de gaz; nu există însă un consum al acestor piese valabil pentru toate centralele.

Manualul Vaillant ecoTEC plus, versiunea 05, indică pentru modelul VU 246/6-5 OVZ un consum electric maxim de 29 W. Fișa Ariston Clas One indică 77 W putere electrică absorbită pentru variantele 24 și 30 și 84 W pentru varianta 35. Sunt valori pentru modelele numite, nu consumuri tipice ale oricărei centrale.

Cum calculezi costul pe lună

Pe factura de electricitate, consumul este trecut în kilowați-oră (kWh). Pentru a-l estima, înmulțești puterea în W cu orele de funcționare pe zi și cu zilele din perioada calculată, apoi împarți la 1.000. Aceasta este formula de transformare a waților și orelor în kWh. Costul se obține înmulțind rezultatul cu prețul final în lei/kWh de pe factura ta.

La modelul Ariston de 77 W, calculul pentru 10 ore pe zi și 30 de zile este 77 × 10 × 30 ÷ 1.000 = 23,10 kWh. Dacă prețul final ar fi 1,30 lei/kWh, ales aici numai pentru exemplu, costul ar fi 23,10 × 1,30 = 30,03 lei. Calculul presupune că centrala folosește 77 W în fiecare dintre cele 10 ore; nu este o măsurare a consumului ei real.

La aceeași putere, pentru 30 de zile, rezultatele orientative sunt:

6 ore pe zi: 13,86 kWh, adică 13,86 × prețul tău final în lei/kWh. La 1,30 lei/kWh, aproximativ 18,02 lei.

10 ore pe zi: 23,10 kWh, adică 23,10 × prețul tău final în lei/kWh. La 1,30 lei/kWh, 30,03 lei.

14 ore pe zi: 32,34 kWh, adică 32,34 × prețul tău final în lei/kWh. La 1,30 lei/kWh, aproximativ 42,04 lei.

Înlocuiește cele 30 de zile cu numărul de zile din perioada pe care o calculezi. Pe factura proprie găsești cantitatea facturată, prețul final, indexurile și felul în care a fost citit contorul. Pentru cost folosește prețul final, nu doar prețul energiei înaintea celorlalte componente ale facturii.

Ce se întâmplă când centrala stă în așteptare

Orele în care centrala este alimentată nu sunt toate ore la puterea electrică maximă. Manualul Vaillant arată că pompa poate merge înainte și după ardere, ventilatorul poate continua o vreme după oprirea arzătorului, iar aprinderea are propria etapă. În așteptare, modelul VU 246/6-5 OVZ are în manual 2 W, față de maximum 29 W în funcționare.

Pentru acel model, un calcul separat arată astfel: 10 ore pe zi la puterea maximă de 29 W, timp de 30 de zile, înseamnă 8,70 kWh. Alte 14 ore pe zi la 2 W înseamnă 0,84 kWh. Totalul ilustrativ este 9,54 kWh, adică aproximativ 12,40 lei la prețul de exemplu de 1,30 lei/kWh, înaintea eventualelor accesorii externe. Cele 10 ore au fost calculate ca și cum aparatul ar consuma permanent la maxim; rezultatul nu descrie o lună măsurată și nu trebuie combinat cu exemplul Ariston.

Dacă un accesoriu alimentat separat consumă A wați timp de H ore pe zi, pentru 30 de zile adaugă A × H × 30 ÷ 1.000 kWh. Înmulțește și această cantitate cu prețul final de pe factură. Fără puterea și timpul de folosire ale accesoriului, nu se poate da o sumă pentru el.

Cum verifici consumul real

O valoare în W de pe plăcuță poate reprezenta o limită, nu consumul din fiecare minut. Pentru o verificare mai bună, notează separat timpul în care centrala încălzește și timpul în care rămâne în așteptare. Poți urmări stările afișate de aparat și pornirile într-o zi obișnuită, dar o măsurare a energiei folosite timp de 24 de ore sau de o săptămână surprinde și schimbările dintre aceste stări.

Notează modelul exact și caută în manual consumul electric în W, inclusiv valoarea pentru așteptare, dacă este trecută. Urmărește cât timp cere termostatul încălzire și cât timp centrala rămâne în așteptare. Repetă observația dacă zilele au fost diferite. Cere măsurarea energiei cu un aparat potrivit instalației. Dacă centrala are alimentare electrică fixă, măsurarea la alimentare și orice intervenție trebuie făcute de un electrician calificat. Compară energia măsurată cu perioada folosită în calcul și înmulțește kWh cu prețul final de pe factura ta.

La unele configurații Vaillant, manualul descrie un mod Eco în care pompa merge intermitent și un mod Comfort în care poate merge continuu. Un specialist poate verifica dacă schimbarea modului este potrivită centralei și instalației; funcționarea intermitentă poate reduce timpul de folosire a pompei, dar poate schimba confortul sau protecția instalației. Nu se fac modificări la alimentarea electrică ori la vana de gaz pentru a încerca reducerea consumului.

Întrebări frecvente

Pot folosi consumul afișat de centrală pentru a verifica factura?

Nu ca singură măsură. Manualul de utilizare Vaillant ecoTEC plus, versiunea 03, spune că valorile afișate sunt aproximative și pot fi mult diferite de consumul real; nu sunt potrivite pentru compararea facturilor.

Consumul afișat include și accesoriile externe?

Nu neapărat. Manualul Vaillant precizează că înregistrarea internă nu include accesoriile suplimentare sau alți consumatori externi.

Va costa curentul la fel iarna și vara?

Nu neapărat. Timpul de funcționare se poate schimba odată cu vremea, folosirea apei calde, setările termostatului și instalația. Pentru fiecare perioadă trebuie folosite orele și zilele ei, nu copiat rezultatul unei alte luni.

Ce fac dacă factura nu corespunde măsurătorii?

Compară aceleași perioade, indexurile și felul în care a fost citit contorul, apoi cere furnizorului verificarea facturii și păstrează dovada cererii. Dacă răspunsul nu rezolvă problema, poți depune o petiție la ANRE, cu dovada că te-ai adresat mai întâi furnizorului.

Surse verificate la 8 noiembrie 2026: fișa Ariston Clas One; manualele Vaillant ecoTEC plus de instalare, versiunea 05, și utilizare, versiunea 03; Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pagina despre factura de electricitate din 2 aprilie 2026 și portalul de petiții; U.S. Department of Energy, materialele despre calculul și măsurarea consumului electric.