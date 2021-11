Cum iti transformi baia intr-o veritabila oaza de relaxare?

Daca in trecutul nu foarte indeparat, atunci cand discutam despre bai, mintea ne fugea automat la igiena, in prezent, baia moderna a reusit sa isi depaseasca aceasta functie de baza, devenind chiar un loc propice relaxarii. Baia contemporana are cu totul alte valente decat cele cu care eram obisnuiti in trecut, astfel ca in momentul actual, multi proprietari cauta moduri care mai de care mai creative prin care sa dea un suflu nou si cat mai elegant baii, apeland la tendintele actuale, la dinamismul cromatic, tinand totodata cont si de nevoile personale. Baia ramane totusi un spatiu functional mai presus de orice.

Amenajarea cu stil a unei bai, astfel incat aceasta sa se transforme intr-un spatiu ideal relaxarii este un proces ce necesita in mod cert o doza mare de creativitate, unde s-ar putea ca tendintele actuale in materie de amenajari sa nu ne poata ajuta prea mult. De ce? Pentru ca in general conceptele de relaxare si confort sunt subiective. Cu toate acestea insa, exista cateva aspecte generale de care poti tine cont si care te pot ajuta sa obtii o baie cu o atmosfera deosebita, de unde sa nu lipseasca relaxarea. Iata cum o poti obtine!

Cromatica

Probabil ca nu mai reprezinta niciun fel de secret faptul ca culorile pot avea un impact major asupra asupra starii noastre de spirit. In cadrul baii, nu doar peretilor, gresiei sau faiantei trebuie sa li se acorde atentie atunci cand vine vorba despre cromatica, ci si traditionalului mobilier de baie, care trebuie sa se regaseasca intr-un acord cromatic cat mai bun cu toate aceste elemente. In functie de cadrul pe care ti-l doresti, poti opta cu incredere pentru bej, verde, rosu, dar si pentru diferite imprimeuri moderne. Evita insa sa faci combinatii intre multe culori, pentru ca acest lucru poata aduce cu sine oboseala vizuala, astfel ca nu mai poate fi vorba despre relaxare.

Utilizarea inteligenta a spatiului

Utilizarea cat mai inteligenta a spatiului disponibil este in mod cert un lucru ce poate contribui la starea ta de confort si relaxare. Pentru ca baia sa fie un spatiu in care sa te poti deconecta complet de la toti factorii stresor, este recomandat sa te asiguri ca utiliezi cat mai bine cu putinta spatiul disponibil. Mai precis, este esential sa dispui produsele din baie in asa fel incat spatiul sa nu para unul inghesuit. Cu cat spatiul vizual pare mai mare, cu atat vei avea un sentiment mai accentuat de confort. Asadar, inainte de a cumpara mobilier si obiecte sanitare, este absolut esential sa iei toate masuratorile necesare.

Decorul

Decorul este aspectul care va cantari cel mai mult atunci cand vine vorba despre relaxare, de aceea este esential sa planifici si sa amenajezi totul in functie de viziunea proprie. Decorul reiese prin totalitatea obiectelor prezente intr-o incapere, deci nu este vorba exclusiv despre decoratiuni. Un decor modern, caracterizat prin simplitate, vitalitate si de ce nu si putina fantezie, este unul in care vei reusi intotdeauna sa iti gasesti linistea si relaxarea de care ai atata nevoie in fiecare zi.