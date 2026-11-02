Cea mai ieftină încălzire pentru o locuință nu se stabilește doar din factura de iarnă: contează și instalația existentă, banii dați la montaj și întreținerea. În exemplul de mai jos, pentru aceeași căldură produsă într-un sezon, lemnele pot avea cel mai mic cost al combustibilului, dar o pompă de căldură nu își recuperează investiția față de gaz la prețurile și consumul alese.

Calculul pornește de la 12.000 kWh de căldură care ajung în camere într-un sezon. Este o cantitate aleasă pentru exemplu, nu consumul presupus al oricărei case.

Cât costă aceeași căldură cu fiecare sistem

Prețurile folosite în calcul sunt ipoteze: 0,31 lei/kWh pentru gaz și 1,40 lei/kWh pentru curent. Se presupune că centrala pe gaz transformă în căldură utilă 95% din energia cumpărată, iar sistemul pe lemne, 65%. Pentru pompă se folosește un randament pe întregul sezon de 3,4: dintr-un kWh de curent, aceasta livrează în medie 3,4 kWh de căldură în condițiile alese.

Gaz: 12.000 kWh împărțiți la 0,95 înseamnă aproximativ 12.632 kWh cumpărați. Înmulțiți cu 0,31 lei/kWh, costă aproximativ 3.916 lei pe sezon.

12.000 kWh împărțiți la 0,95 înseamnă aproximativ 12.632 kWh cumpărați. Înmulțiți cu 0,31 lei/kWh, costă aproximativ 3.916 lei pe sezon. Curent folosit direct pentru încălzire: 12.000 kWh de căldură înseamnă, în acest calcul, 12.000 kWh de curent. Costul este de 16.800 lei.

12.000 kWh de căldură înseamnă, în acest calcul, 12.000 kWh de curent. Costul este de 16.800 lei. Pompă de căldură: 12.000 kWh împărțiți la 3,4 înseamnă aproximativ 3.529 kWh de curent. Costul este de aproximativ 4.941 lei.

12.000 kWh împărțiți la 3,4 înseamnă aproximativ 3.529 kWh de curent. Costul este de aproximativ 4.941 lei. Lemne: dacă un ster ar conține 1.885 kWh, iar 65% ar ajunge în camere, ar fi necesari aproximativ 9,8 steri. La un preț presupus între 280 și 450 lei/ster, combustibilul ar costa aproximativ 2.740-4.410 lei.

Aceste sume nu cuprind montajul sau întreținerea. Prețul pe ster din exemplu nu este prețul pe metru cub publicat de Romsilva: lemnul livrat și căldura obținută diferă după specie, umiditate și felul în care este stivuit.

Ce se adaugă la factura de încălzire

Un reper comercial publicat de VreauEstimare.ro în septembrie 2026 arată un preț între 3.800 și 6.000 lei pentru aparat și montajul cu racorduri obișnuite, în cazul unei centrale cu condensare, pe gaz, de 24-28 kW. Nu sunt incluse automat racordarea casei la gaz, țevile, caloriferele sau coșul. Același reper estimează între 150 și 300 lei pentru revizia anuală a centralei.

Pentru o pompă aer-apă de 8-12 kW, Sebra Breeze a publicat în septembrie 2026 un reper de 35.000-55.000 lei pentru un sistem complet instalat. O ofertă pentru casa respectivă trebuie să arate separat dacă include apa caldă menajeră, rezervorul, comenzile, modificările electrice și schimbarea caloriferelor. Reperele pentru gaz și pompă nu acoperă lucrări identice.

Nu există în aceste repere un preț comparabil pentru instalarea încălzirii electrice directe sau a celei pe lemne în orice locuință. La curent, costul depinde de aparate, circuite și puterea electrică disponibilă. La lemne, trebuie cerut prețul sistemului, al lucrărilor necesare, al transportului și al întreținerii. Durata de folosire și costul înlocuirii aparatelor trebuie verificate în ofertele concrete; aici nu sunt incluse în calcule.

Pentru instalația de gaze, verificarea tehnică se face cel târziu la doi ani, iar revizia cel târziu la zece ani, printr-o firmă autorizată ANRE. Revizia este necesară și după o întrerupere a folosirii mai mare de șase luni sau după un eveniment care ar fi putut afecta instalația. Aceste lucrări sunt separate de revizia anuală a centralei.

Cât ar costa zece sezoane în același exemplu

Dacă necesarul casei și prețurile presupuse ar rămâne aceleași timp de zece sezoane, gazul ar costa aproximativ 39.160 lei, iar pompa la randamentul de 3,4, aproximativ 49.410 lei numai pentru energie. Adăugând reperele de montaj și, la gaz, zece revizii anuale ale centralei, se obțin aproximativ 44.460-48.160 lei pentru gaz și 84.410-104.410 lei pentru pompă.

Acestea sunt subtotaluri, nu costul complet pe zece ani. La gaz lipsesc, între altele, eventualul racord nou și prețul verificărilor instalației; la pompă lipsește întreținerea. Nu sunt incluse reparațiile sau înlocuirea aparatelor. Pentru lemne și încălzire electrică directă, fără prețul instalării și al întreținerii nu se poate face aceeași adunare.

Când poate pompa să recupereze investiția

Banii plătiți în plus pentru pompă se recuperează numai dacă aceasta economisește anual la energie mai mult decât eventualul cost suplimentar de întreținere. Numărul de ani se calculează împărțind diferența de investiție la economia anuală rămasă după întreținere. Dacă economia este zero sau pompa costă mai mult la folosire, investiția nu se recuperează din factura de încălzire în acel scenariu.

La randamentul de 3,4 folosit mai sus, pompa costă cu aproximativ 1.025 lei mai mult pe sezon decât gazul. Dacă, în aceeași casă, ar atinge un randament sezonier de 4,7, curentul ar costa aproximativ 3.574 lei, cu 342 lei mai puțin decât gazul. Pentru o diferență de investiție aleasă doar ca exemplu, de 30.000 lei, împărțirea la 342 lei ar da aproximativ 88 de ani, numai dacă economia s-ar repeta și întreținerea ar costa la fel. Fără racord și instalație de gaz deja existente, comparația trebuie să includă și construirea lor.

Cum schimbă locuința rezultatul

Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor ia în seamă izolația, ferestrele, instalațiile, amplasarea, vremea și temperatura dorită în interior. Suprafața, luată singură, nu dă necesarul de căldură. O locuință care pierde puțină căldură va cumpăra mai puțină energie cu orice sistem; într-una care pierde mult, diferențele dintre costurile sezoniere cresc.

La pompă contează și cât de fierbinte trebuie să fie apa trimisă în calorifere. Pentru modelele Daikin Altherma 3 M prezentate într-un catalog tehnic din 2026, randamentul sezonier este între 3,37 și 3,44 la apă de 55°C, față de 4,69-4,82 la apă de 35°C, în condițiile de testare ale catalogului. Caloriferele care cer apă mai fierbinte pot reduce avantajul pompei; încălzirea în pardoseală sau caloriferele potrivite pentru apă mai puțin fierbinte pot îmbunătăți rezultatul. Valorile acelui model nu sunt o promisiune pentru orice casă.

Ce verifici înainte să alegi

Stabilește necesarul de căldură al locuinței, nu doar suprafața. Un audit energetic poate arăta unde se pierde căldura și poate estima costul lucrărilor care reduc pierderile. Cere oferte scrise pentru sistemul complet, cu aparatul, montajul, lucrările suplimentare și întreținerea separate. Verifică ce instalații există deja și ce trebuie modificat. Pentru curent, compară prețul final cu TVA din zona locuinței, nu doar prețul energiei. O ofertă Entrex Services publicată în POSF, valabilă între 5 ianuarie și 31 decembrie 2026, indică între 1,39 și 1,48 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție; nu este un preț pentru toate contractele. Verifică și abonamentul, perioada prețului fix, schimbările de preț și încetarea contractului. Pentru gaz, compară contractul cu factura. Pentru consumul dintre 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027, OUG nr. 19/2026 cere facturarea la valoarea mai mică dintre prețul contractual și cel calculat după regula legală. Acest calcul cuprinde costul gazului cumpărat, furnizarea, transportul și distribuția, apoi taxele; componenta de furnizare este limitată la 15 lei/MWh. Pentru lemne, verifică specia, umiditatea, unitatea de măsură, locul predării și transportul. Cere avizul de însoțire și factura sau bonul fiscal.

Întrebări frecvente

Funcționează pompa de căldură când este ger?

Modelul Daikin Altherma 3 M din catalogul citat este declarat pentru încălzire până la aproximativ −25°C afară. Funcționarea la ger nu înseamnă același consum ca într-o zi mai blândă.

Pot schimba gratuit furnizorul de curent?

Da. ANRE arată că schimbarea furnizorului este gratuită, iar procesul tehnic prin POSF se desfășoară în 24 de ore. Un contract pe durată determinată, cu preț fix, poate avea însă un comision pentru încetarea înainte de termen.

Ce document primesc după verificarea instalației de gaze?

Firma autorizată are cel mult cinci zile lucrătoare ca să înscrie fișa lucrării la operatorul de sistem. Beneficiarul primește un exemplar în cel mult două zile lucrătoare de la înregistrare.

Prețul mediu al lemnului vândut de Romsilva este prețul pe care îl voi plăti?

Nu neapărat. Romsilva a raportat pentru primele nouă luni din 2026 un preț mediu de aproximativ 280 lei pe metru cub vândut direct populației. Prețul diferă după specie, sortiment și condițiile de livrare și nu poate fi înlocuit direct cu prețul pe ster din exemplul de calcul.

Surse verificate la 2 noiembrie 2026: OUG nr. 19/2026; procedura ANRE pentru instalațiile de gaze; metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor; Regulamentul UE nr. 813/2013; informațiile ANRE despre factura și schimbarea furnizorului de electricitate; oferta Entrex Services publicată în POSF; comunicatul Romsilva din 14 octombrie 2026; catalogul tehnic Daikin Altherma 3 M; reperele comerciale publicate de Sebra Breeze și VreauEstimare.ro.