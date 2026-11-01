Iarna, încălzirea electrică și boilerul pot crește cel mai mult factura la curent dacă merg multe ore, iar uscătorul de rufe poate adăuga un cost mare când este folosit des. Ca să vezi ce poți reduce în casa ta, compară consumul lunar în kilowați-oră (kWh) al aparatelor, apoi înmulțește-l cu prețul pentru un kWh din contract.

Nu există aceeași ordine a consumatorilor în toate locuințele. O casă fără încălzire electrică poate avea un consum mare la boiler sau uscător, în timp ce un aparat puternic folosit rar poate costa mai puțin decât unul care merge zilnic.

Cum afli consumul și costul fiecărui aparat

Puterea scrisă pe aparat, în wați (W), arată cât curent folosește când funcționează. Consumul se adună în timp și se măsoară în kWh. Pentru un aparat care merge la aceeași putere, consumul se calculează înmulțind puterea în W cu orele de folosire și împărțind la 1.000, după metoda ENERGY STAR.

Verifică perioada facturată și prețul final pentru un kWh din contract sau factură. Notează separat abonamentul și alte costuri fixe: ele nu scad odată cu folosirea unui aparat. Pentru un aparat care intră în priză, folosește un aparat de măsură compatibil cu puterea lui, care înregistrează kWh. Măsoară un ciclu întreg sau câteva zile cu folosire obișnuită. Pentru frigider și alte aparate care pornesc și se opresc singure, folosește energia măsurată pe o perioadă care cuprinde aceste porniri. Departamentul Energiei din SUA recomandă măsurarea pe o perioadă, nu estimarea doar din puterea afișată. Raportează consumul la o lună cu folosire asemănătoare și înmulțește kWh cu prețul final pentru un kWh. Începe cu aparatele la care poți reduce cei mai mulți kWh, nu cu cel care are cei mai mulți W pe etichetă.

Distribuitorul gestionează contorul, iar furnizorul emite factura. Datele înregistrate de contor pot fi obținute gratuit prin distribuitor, arată ANRE. Pentru un aparat legat permanent la instalație, istoricul contorului poate ajuta la urmărirea consumului; măsurarea la tabloul electric se face de un electrician autorizat.

Cât pot costa aparatele într-o lună

Tabelul folosește numai exemple, nu consumuri garantate pentru casa ta. Prețul de 1,30 lei/kWh este ales pentru calcul; fiecare își folosește prețul din contract. Valorile pentru frigider sunt două exemple de aparate, iar cele pentru uscător sunt medii europene din 2020, nu promisiuni pentru un model cumpărat acum.

Aparat și folosire Consum folosit în exemplu Cost al consumului la 1,30 lei/kWh Calorifer electric de 2.000 W, șase ore pe zi, 30 de zile, la putere maximă 360 kWh/lună 468 lei/lună Boiler electric cu rezervor kWh măsurați într-o lună 1,30 lei × kWh măsurați Uscător cu pompă de căldură, medie europeană din 2020 1,0 kWh/ciclu × numărul de uscări din lună 1,30 lei × numărul de uscări Uscător electric convențional, medie europeană din 2020 2,7 kWh/ciclu × numărul de uscări din lună 3,51 lei × numărul de uscări Frigider vechi din exemplu, 600 kWh/an 50 kWh/lună, ca medie 65 lei/lună Frigider nou din exemplu, 180 kWh/an 15 kWh/lună, ca medie 19,50 lei/lună

La calorifer, calculul este 2.000 × 6 × 30 ÷ 1.000 = 360 kWh, apoi 360 × 1,30 = 468 de lei. Dacă termostatul îl oprește periodic, consumul real scade față de acest exemplu. Totalul facturii cuprinde și celelalte aparate, plus eventualele costuri fixe.

Într-o locuință fără încălzire electrică, rândul caloriferului nu se aplică. Dacă nu există nici uscător, consumul boilerului și al frigiderului trebuie comparat cu cel al celorlalte aparate din casă, folosind kWh măsurați. Pentru boiler nu există în dosar o putere și o durată de folosire din care să rezulte un cost lunar valabil pentru toți.

Când cresc cei patru consumatori factura

Încălzirea electrică folosește mai mult curent când merge multe ore, temperatura este setată mai sus sau locuința pierde căldură. Comisia Europeană arată că o creștere cu un grad a temperaturii interioare poate mări, de obicei, factura de energie cu aproximativ 7%. O pompă de căldură nu consumă la fel ca un calorifer cu rezistență: Departamentul Energiei din SUA estimează că poate folosi cu aproximativ 65% mai puțin curent pentru încălzire.

Boilerul cu rezervor consumă când încălzește apa rece după folosire și când păstrează apa caldă. La un boiler cu pompă de căldură, modul economic sau mixt folosește mai puțin rezistența electrică decât modul pentru cerere mare de apă caldă.

Uscătorul de rufe poate consuma mai mult când rufele intră foarte ude, sunt alese programe mai lungi sau filtrele sunt murdare. Eticheta europeană arată kWh pentru 100 de uscări cu programul Eco, iar alt program poate consuma altă cantitate. Pentru o estimare lunară, împarte cifra de pe etichetă la 100 și înmulțește cu numărul de uscări din lună.

Frigiderul răcește în reprize, zi și noapte. Eticheta lui arată consumul anual în kWh, mai util pentru acest calcul decât litera clasei energetice luată singură. Împărțirea la 12 dă o medie lunară orientativă; la un aparat vechi, măsurarea proprie este mai folositoare.

Ce poți schimba fără să cumperi alt aparat

La încălzire, redu temperatura când locuința este goală și ține ferestrele închise în sezonul rece, în afara aerisirii. La spălat, folosește încărcături complete și apă rece când rufele permit. ENERGY STAR arată că încălzirea apei folosește aproximativ 90% din energia consumată de mașina de spălat.

Pentru uscător, stoarce bine rufele, alege nivelul potrivit de uscare și curăță filtrele. Când se poate, uscarea pe suport evită consumul uscătorului. La frigider, verifică garniturile și dezgheață-l când este nevoie, potrivit instrucțiunilor aparatului.

Când își scoate banii un aparat nou

Compară aparate de aceeași capacitate, folosite în același fel. Scade consumul anual al celui nou din consumul anual al celui vechi și înmulțește diferența cu prețul final pentru un kWh. Împarte costul suplimentar al înlocuirii la economia anuală obținută: rezultatul este numărul estimat de ani necesari pentru recuperarea banilor.

În exemplul din tabel, diferența dintre frigidere este de 600 − 180 = 420 kWh pe an. La 1,30 lei/kWh, economia ar fi 420 × 1,30 = 546 de lei anual. Dacă înlocuirea costă cu 2.000 de lei mai mult decât păstrarea aparatului vechi, suma s-ar recupera în aproximativ 3,7 ani, dacă folosirea și prețul curentului rămân aceleași.

Ce faci dacă factura pare greșită

Compară perioada și kWh de pe factură cu indexul contorului. Verifică dacă sunt trecute valori estimate sau o regularizare pentru consum anterior. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 prevede, pentru clienții casnici, facturi de regularizare la un interval de cel mult trei luni, pe baza datelor de la distribuitor.

Dacă bănuiești o greșeală, trimite plângerea furnizorului și păstrează factura, indexurile și fotografiile contorului. Regulamentul de furnizare obligă furnizorul să analizeze plângerea comunicată în 30 de zile de la emiterea facturii. Pentru factura contestată, întreruperea alimentării poate fi dispusă numai după comunicarea rezultatului verificării; separat, pentru neplata unei facturi de către un client casnic, preavizul de deconectare trebuie trimis cu cel puțin 15 zile înainte.

Întrebări frecvente

Boilerul consumă curent și dacă nu folosesc apă caldă?

Un boiler cu rezervor poate consuma pentru a păstra apa caldă. În absențele lungi, modul de vacanță poate fi folosit dacă manualul aparatului îl prevede.

Merită să scot televizorul și încărcătoarele din priză?

Unele aparate consumă și când par oprite, dar nu toate la fel. Măsoară consumul înainte să calculezi economia și verifică instrucțiunile înainte să oprești un echipament care trebuie să rămână activ.

Frigiderul consumă mai mult vara sau iarna?

Depinde de temperatura încăperii, de model și de starea aparatului. O încăpere mai caldă poate mări efortul de răcire, dar comparația pentru frigiderul propriu cere măsurători în perioade comparabile.

Ce se întâmplă dacă furnizorul găsește o greșeală în factură?

Furnizorul anulează factura greșită și emite una cu suma corectă și cu termenul de plată mutat. Dacă suma a fost deja plătită în plus, diferența se restituie sau se scade dintr-o factură următoare.

Surse verificate la 1 noiembrie 2026: ENERGY STAR; Departamentul Energiei din SUA; Comisia Europeană, paginile pentru uscătoare, frigidere și încălzitoare; ANRE; Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012; Regulamentul de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 5/2023.