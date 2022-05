Mentine un confort maxim in locuinta ta cu solutii eficientre pentru reparatii AC

Sistemelele de climatizare au devenit din ce in ce mai comune in ultimii ani iar oamenii le utilizeaza acum si la munca dar si acasa, pentru a crea o temperatura potrivita si placuta intr-un spartiu interior, atat iarna cat mai ales vara. Aparatele de aer conditionat, numite pe scurt AC, sunt de altfel si mult mai accesibile dar si mai eficiente atat din punct de vedere al vitezei cu care racesc sau incalzesc aerul cat si din punct de vedere al consumului de energie electrica, fiind incadrate de multi oameni in categoria consumatorilor casnici mari.

Exista in prezent numerosi producatori de aparate de aer conditionat pe piata si fiecare dintre acestia avand foarte multe modele, de la cele de buget pana la cele de lux, foarte performante, cu un aspect preemium si cu un consum mic de energie electrica. Cu toate acestea, fiecare dintre modelele existente de poate defecta, din diverse cauze, de la piese instalate necorespunzator pana la utilizare continua sau alte cauze, chiar si externe si este nevoie asadar de realizarea reparatiilor necesare de de schimbarea pieselor defecte.

Ca si alte echipamente, si aparatele de aer conditionat au perioade de garantie, de cativa ani, in care reparatiile pot fi realizate intr-un mod mult mai bun si la costuri mai mici, in cadrul magazinelor reprezentante sau a altora autorizate. Iar pe langa acestea, in afara perioadei de garantie, exista magazine specializate in astfel de reparatii, fie exclusiv pentru sisteme de climatizare, fie pentru mai multe tipuri de aparate si echipamente.

Pot fi enumerate multe reparatii aer conditionat, atat in ceea ce priveste unitate externa cat si cea interna, unele pe care si noi le-am putea realiza cu un minim de cunostinte. Cu toate acestea, este mai bine sa lasam asta in seama profesionistilor astfel incat sa nu ne trezim cu alte probleme ulterioare. Acelasi lucru pot fi spus si despre instalarea sistemului dupa realizarea modificarilor si a schimbarii pieselor.

Cele mai frecvente probleme apar fara indoiala la unitatile externe, unde fie conditiile meteo fie pasarile pot afecta buna functionare a acesteia. Unitatea trebuie izolata corespunzator si de asemnea, este bine sa ne asiguram din cand in cand ca este curata, ca nu exista de exemplu pasari care sa isi faca cuib pe aceasta sau in spatiile in care este amplasata, printre altele.

Aparatele de aer conditionat moderne contin numerosi senzori si sisteme de comanda si control inteligente, unde este nevoie de cunostinte ceva mai avansate pentru a ne da seama in primul rand de unde provine o problema. De asemenea, si realizarea reparatiilor sau schimbarea pieselor defecte necesita mai multe cunostinte decat simpla strangere a unui surub si legarea unui fir. Asadar, este inidicat sa apelam la service-uri de calitate, unde sa avem garantia ca vor fi realizate reparatii profesionale.