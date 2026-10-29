Prima didactică pentru anul școlar și universitar 2025-2026 nu ajunsese pe cardurile a 52.260 dintre cei 255.783 de beneficiari validați, a relatat Profit.ro la 29 octombrie 2026. Guvernul pregătește o ordonanță care ar permite alimentarea cardurilor până la 31 decembrie 2026, dar termenul este deocamdată o propunere, nu o prevedere în vigoare.

Fiecărui beneficiar eligibil îi revin 1.500 de lei net pentru 2025-2026. Prima se acordă personalului didactic și didactic auxiliar din școlile de stat, aflat în activitate în acel an. În universități sunt incluși conferențiarii, lectorii, asistenții universitari și personalul didactic auxiliar aflat în activitate.

Când ar putea intra banii

La 5 mai 2026, Ministerul Educației anunțase că banii pot fi folosiți până la 31 august 2026 în școli și până la 30 septembrie 2026 în universități. Ordonanța din mai cerea alimentarea cardurilor cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul de folosire. Termenul propus de 31 decembrie privește alimentarea cardurilor, nu stabilește până când vor putea fi cheltuiți banii.

Ministerul Educației estima în mai 2026 că prima va ajunge la 267.000 de persoane. Bugetul anunțat atunci era de 413.778.660 de lei, din fonduri europene prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027. Estimarea din mai diferă de numărul beneficiarilor validați, relatat pentru octombrie.

Pe ce pot fi folosiți cei 1.500 de lei

Cel puțin 65% din primă trebuie cheltuit pentru cursuri de pregătire profesională. Restul poate acoperi cărți de specialitate și alte cheltuieli necesare predării. Ministerul Educației publică listele cursurilor acreditate sau avizate, pe care le poate actualiza.

După primirea cardului, beneficiarul îl activează în aplicația emitentului sau prin serviciul telefonic al acestuia. În cel mult cinci luni de la folosirea banilor pentru un curs, încarcă dovada absolvirii sau participării în aplicația STS, potrivit ordonanței din mai.

Ce face un beneficiar care nu vede banii pe card

Pentru verificarea soldului, sună la 021.207.27.27 și urmează meniul telefonic indicat de Ministerul Educației.

Dacă nu funcționează cardul, semnalează problema la același număr.

Dacă datele privind numele sau categoria de personal sunt greșite ori beneficiarul lipsește de pe listă, acesta se adresează angajatorului pentru corectare.