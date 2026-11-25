Un robinet din care cade o picătură pe secundă poate pierde aproximativ 650 de litri de apă într-o lună, iar un rezervor WC care pierde 20 de litri pe oră poate irosi 14,4 metri cubi în 30 de zile, potrivit calculelor Hydrokov. Pentru locuințele deservite de operatorul regional din județul Covasna, aceste pierderi pot mări factura; la bloc, o parte din diferența de consum poate ajunge și la vecini.

La tarifele Hydrokov aplicate din 1 iulie 2026, cei 650 de litri ar costa aproximativ 6,99 lei pentru apă sau 11,90 lei dacă se facturează și canalizarea. Pentru 14,4 metri cubi, sumele ar fi de aproximativ 154,94 lei, respectiv 263,66 lei. Sunt calcule pentru pierderi continue, nu sume pe care le va plăti automat fiecare locatar.

Cât costă apa pierdută într-o lună

Hydrokov estimează că o picătură pe secundă înseamnă aproximativ 21-22 de litri pe zi. Cantitatea reală depinde de mărimea picăturilor și de cât de des cad. În cazul rezervorului WC, calculul pornește de la o scurgere constantă de 20 de litri pe oră, timp de 30 de zile.

Tarifele Hydrokov valabile din 1 iulie 2026 în întreaga sa arie de operare sunt de 10,76 lei pentru un metru cub de apă și 7,55 lei pentru un metru cub de apă facturat și la canalizare, cu TVA inclus. Astfel, canalizarea ar adăuga aproximativ 4,91 lei în exemplul robinetului și 108,72 lei în cel al rezervorului WC.

Când poate plăti și vecinul pentru apa pierdută

În blocurile cu asociație din Sfântu Gheorghe, Hydrokov are contract cu asociația și îi facturează apa înregistrată de contorul comun. Dacă suma consumurilor citite în apartamente este mai mică, asociația repartizează diferența între locatari. O posibilă cauză este scurgerea foarte lentă, pe care contorul din apartament o poate înregistra doar parțial, deși contorul comun o măsoară.

Pentru blocurile fără asociație, regulamentul serviciului de apă prevede altă procedură: diferența dintre contorul de la intrarea în bloc și suma consumurilor individuale se împarte egal pe locuință și se facturează individual. Același regulament spune că pierderile provocate de defecțiuni în instalațiile aflate după contor sunt suportate de utilizatori.

Cum se verifică o factură neobișnuită

Hydrokov poate factura după citirea făcută de angajați, după indexul transmis de client sau după o estimare, potrivit explicațiilor publicate de operator în martie 2025. La blocurile cu asociație din Sfântu Gheorghe, asociația adună și raportează indexurile apartamentelor. Un consum neobișnuit se verifică prin compararea indexului de pe factură cu citirea contorului pentru aceeași perioadă și cu consumul din lunile anterioare.

Intervalele de transmitere a indexului publicate de Hydrokov în septembrie 2025 sunt diferite după localitate. Pentru Sfântu Gheorghe și împrejurimi, Covasna, Întorsura Buzăului și satele vizate, indexul se transmite între zilele de 20 și 25 ale lunii; operatorul indică adresa [email protected] și numărul 0735 706 275 pentru zona Sfântu Gheorghe. La Târgu Secuiesc, intervalul este între zilele de 10 și 25, lunea, miercurea și vinerea, între orele 8:00 și 12:00.

Locatarul unui bloc cu asociație poate cere asociației verificarea indexurilor și a felului în care a fost împărțită diferența. Pentru facturile emise de Hydrokov, regulamentul permite utilizatorului din contract să le conteste în cel mult 10 zile de la emitere, dacă observă încălcarea contractului. Operatorul trebuie să răspundă în scris sesizărilor în maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrare.