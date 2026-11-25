Dacă primești salariul în lei, un credit în euro cu dobândă mai mică nu este automat mai ieftin. Rata se plătește din lei schimbați în euro, iar un euro mai scump poate șterge economia de dobândă. Compară cele două credite în lei, pe aceeași sumă și durată, apoi verifică și ce ai plăti dacă ar crește cursul și dobânda.

Dacă ai venituri stabile în euro din care achiți ratele, riscul de curs este diferit. Pentru cine are venituri eligibile doar în lei, Regulamentul BNR nr. 17/2012 cere creditorului să arate efectul unei deprecieri puternice a leului. La dobânda variabilă, creditorul trebuie să arate separat și ce se întâmplă dacă leul se depreciază în timp ce dobânda crește.

Cum compari costul celor două credite

O rată în euro și una în lei nu pot fi comparate după numărul afișat în ofertă. Cere oferte pentru aceeași valoare a banilor împrumutați, aceeași durată și același fel de rambursare, apoi urmează pașii în ordine:

Cere pentru fiecare ofertă graficul ratelor, suma totală de plată și costul anual al creditului, numit DAE. Notează dacă dobânda este fixă sau variabilă și cât timp rămâne fixă. Verifică dobânda, comisioanele, asigurările obligatorii și costurile contului. Păstrează aceleași condiții de comparație pentru ambele oferte. Transformă fiecare rată în euro în lei la cursul pe care banca îl aplică plății. Adaugă costurile achitate separat, fără să numeri încă o dată un cost inclus deja în rată. Adună plățile în lei pentru întreaga durată din fiecare grafic. Pentru creditul în euro, repetă calculul cu un curs mai mare cu 10% și cu 20% și cere băncii și scenariul în care crește dobânda.

OUG nr. 50/2010 include în costul total dobânda, comisioanele, taxele și serviciile obligatorii pentru obținerea creditului, inclusiv asigurarea obligatorie. DAE exprimă costul cunoscut ca procent anual, dar nu poate fixa dinainte cursul la care vor fi plătite ratele viitoare în euro. Nici suma totală de plată din oferta inițială nu garantează cât vor ieși, în final, dintr-un salariu în lei.

Ce costuri adaugi la rata în euro

Pentru fiecare rată, calculul pornește de la suma în euro înmulțită cu cursul aplicat de bancă în ziua plății. La rezultat se adaugă costurile plătite separat: comisionul de schimb, contul în euro, transferurile sau schimbul automat, dacă acestea se aplică ofertei. Costurile contului și ale operațiunilor de plată obligatorii pentru credit intră în costul total.

Nu toate băncile folosesc cursul BNR la plata lunară. În fișa cu condițiile ofertei și în contract trebuie verificat ce curs ori ce regulă de calcul se folosește, la ce dată este stabilit și cât de des se poate modifica. Cere băncii și diferența dintre cursul său și cursul BNR: ea poate mări plata în lei chiar dacă rata în euro nu se schimbă.

Cu cât crește o rată de 500 de euro

La o rată lunară de 500 de euro, de exemplu, cursul BNR din 25 noiembrie 2026 era de 5,3428 lei pentru un euro. Înmulțirea ratei cu acest curs dă 2.671,40 lei. Dacă euro s-ar scumpi cu 10% sau cu 20%, iar rata ar rămâne 500 de euro, rezultatele ar fi:

La cursul de pornire: 500 × 5,3428 = 2.671,40 lei.

Cu euro mai scump cu 10%: 500 × 5,87708 = 2.938,54 lei, adică 267,14 lei în plus.

Cu euro mai scump cu 20%: 500 × 6,41136 = 3.205,68 lei, adică 534,28 lei în plus.

Acesta este doar efectul cursului asupra unei singure rate. Nu include cursul efectiv al băncii, costurile separate ori o schimbare a dobânzii. Pentru costul întregului credit, fiecare rată din grafic trebuie transformată în lei și adunată cu celelalte plăți ale ofertei.

Ce se întâmplă dacă urcă și dobânda

La un credit cu dobândă variabilă, creșterea dobânzii poate mări mai întâi rata în euro. Un curs mai mare transformă apoi acea rată într-o plată și mai mare în lei. Calculul depinde de suma rămasă de rambursat, lunile rămase, noua dobândă și cursul aplicat, așa că o rată viitoare exactă trebuie calculată pentru oferta și graficul respectiv.

Creditorul trebuie să prezinte comparația dintre plata din ofertă și plata din scenariul nefavorabil pentru împrumutul cerut. Solicitantul trebuie să primească informațiile despre riscul valutar cu minimum 15 zile calendaristice înainte să semneze contractul, dacă nu cere în scris ca perioada să fie mai scurtă.

Ce verifici înainte de semnare

În ofertă și în contract, verifică moneda împrumutului și moneda plății, cursul folosit la plată, graficul ratelor, DAE și suma totală de plată. Verifică indicele folosit pentru dobânda variabilă, partea fixă adăugată de bancă, momentul când dobânda se schimbă și durata unei eventuale dobânzi fixe. Cere în scris lămuriri pentru costul contului, schimbului valutar, asigurării și pentru orice diferență dintre grafic și suma pe care o vei plăti lunar.

Cum ceri schimbarea unui credit imobiliar în euro

Pentru un credit imobiliar în valută, OUG nr. 52/2016 dă consumatorului dreptul să ceară conversia într-o monedă alternativă, inclusiv în moneda în care primește în principal venitul. Cererea poate fi făcută pe parcursul contractului. Creditorul are maximum 15 zile calendaristice ca să trimită oferta. Consumatorul are 15 zile ca să o accepte ori să o respingă.

Depune o cerere de conversie la creditor, indicând creditul și moneda în care dorești schimbarea. Păstrează dovada depunerii și numărul de înregistrare. Cere simularea gratuită a graficului în moneda veche și în cea nouă. Verifică noua rată, suma totală de plată și orice cost trecut în ofertă. Compară oferta primită cu creditul actual și comunică acceptarea sau respingerea în termenul de 15 zile.

Conversia cerută se face la cursul BNR din ziua solicitării, nu la un curs ales pentru o lună viitoare. Simularea este gratuită; pentru celelalte costuri și condiții ale noii oferte, verifică suma comunicată de creditor înainte să decizi. Schimbarea monedei nu înseamnă, prin ea însăși, că scade și dobânda.

Întrebări frecvente

Cât din salariu poate merge pe rate?

Din 1 ianuarie 2019, plafonul general este de 40% din venitul net lunar pentru toate obligațiile lunare de plată. Pentru creditarea în valută a persoanei fără venituri eligibile în moneda creditului, plafonul specific este de 20%; la creditul pentru prima locuință, limitele cresc cu 5 puncte procentuale, în condițiile regulamentului BNR.

Când trebuie să mă avertizeze creditorul că rata s-a schimbat mult?

La creditele imobiliare în valută, creditorul trebuie să avertizeze periodic consumatorul, cel puțin când rata ori suma totală de plată variază cu peste 20% față de reperul cursului de la încheierea contractului.

Intră taxele notariale în costul total afișat pentru credit?

Nu. Definiția costului total din OUG nr. 50/2010 le exclude, așa că aceste taxe trebuie avute separat în vedere când se calculează banii necesari.

Ce fac dacă banca nu explică un cost sau nu respectă contractul?

Mai întâi depui o cerere la bancă și păstrezi numărul de înregistrare. Dacă problema rămâne, poți cere negociere prin CSALB sau poți trimite o reclamație prin formularul ANPC. Telefonul Consumatorului este 021 9551.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: Regulamentul BNR nr. 17/2012; OUG nr. 50/2010; OUG nr. 52/2016; cursul de schimb comunicat de BNR; raportul anual 2018 al BNR; ANPC; CSALB.