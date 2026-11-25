O scădere a prețului aurului nu înseamnă că vei câștiga dacă îl cumperi atunci: prețul trebuie să acopere și diferența dintre cât plătești și cât primești la vânzare. Pentru un lingou verificat pe 25 noiembrie 2026, prețul de răscumpărare ar trebui să crească cu aproximativ 13,18% doar pentru recuperarea sumei plătite, înainte de alte costuri.

Pragul nu este același pentru orice lingou sau produs bursier. Îl afli comparând toți banii cheltuiți până la vânzare cu suma care îți rămâne după vânzare, costuri și taxe.

Cât trebuie să crească prețul unui lingou

Pe 25 noiembrie 2026, Tavex arăta că vindea un lingou Valcambi de o uncie cu 18.815 lei și îl răscumpăra cu 16.624 lei. Dacă l-ai fi cumpărat și vândut imediat la aceste prețuri, ai fi primit cu 2.191 de lei mai puțin, adică ai fi pierdut 11,65% din suma plătită. Pentru a ajunge înapoi la 18.815 lei, prețul de răscumpărare de 16.624 de lei ar fi trebuit să urce cu 13,18%.

Ca exemplu cu o sumă rotundă, la 10.000 de lei aplicați proporțional acelorași prețuri, vânzarea imediată ar aduce aproximativ 8.835 de lei: 10.000 × 16.624 ÷ 18.815. Diferența ar fi de aproximativ 1.165 de lei. Nu este prețul unui lingou de 10.000 de lei: un alt gramaj poate avea altă diferență între cumpărare și răscumpărare.

Calculul complet pornește de la suma plătită pentru aur și adaugă transportul, păstrarea, asigurarea și eventualele comisioane. Din prețul oferit la revânzare se scad costurile de verificare, transport, comisioanele și taxele care se aplică. Împarți totalul cheltuit la suma netă pe care ai primi-o dacă vinzi la prețul de azi, apoi scazi unu; rezultatul arată cât ar trebui să crească acea sumă netă ca să îți recuperezi banii. Prețurile comerciantului se pot schimba între timp.

Cum cumperi și vinzi aur fizic

Codul fiscal numește aur de investiții lingourile și plachetele cu puritate de cel puțin 995 la mie, dar exclude din această definiție piesele de cel mult un gram. Monedele trebuie să aibă puritate de cel puțin 900 la mie, să fi fost bătute după anul 1800, să fie sau să fi fost monedă legală și să nu se vândă cu peste 80% peste valoarea aurului pe care îl conțin. Faptul că o piesă este din aur nu o face automat aur de investiții.

Alegi lingoul sau moneda și verifici greutatea, puritatea și seria, dacă produsul are una. Verifici dacă vânzătorul are autorizație ANPC vizată pentru anul în curs. Ceri atât prețul de cumpărare, cât și suma oferită la răscumpărare pentru același produs. Întrebi dacă firma acceptă aur cumpărat din altă parte și dacă un ambalaj deteriorat reduce prețul. Verifici costul și condițiile de păstrare, asigurare, transport și revânzare. Păstrezi factura și actele care identifică produsul și prețul plătit. La revânzare, compari suma netă oferită cu toate cheltuielile făcute și păstrezi dovada încasării și a costurilor.

Aurul ținut acasă nu are tarif de custodie, dar poate fi furat, pierdut sau deteriorat. O cutie de valori ori păstrarea la bancă are costul din contract. Nu există un tarif unic pentru depozitare, asigurare, verificare și transport la revânzare. BCR, de exemplu, spune că răscumpără doar aurul vândut de bancă și păstrat acolo pe întreaga perioadă.

Ce cumperi prin broker și cât te poate costa

Din România poți cumpăra, printr-un broker cu acces la burse externe, un produs de tip ETC legat de aur. ETC-ul este un titlu emis de o societate, nu un lingou primit acasă și nici o unitate într-un fond ETF. Fondurile europene de tip UCITS nu pot cumpăra direct metale prețioase sau certificate care le reprezintă, potrivit Directivei 2009/65/CE; de aceea, un produs numit uneori „ETF pe aur” trebuie verificat după actele sale, nu după numele folosit în reclamă.

iShares Physical Gold ETC este susținut de aur fizic, dar cumpărătorul obișnuit tranzacționează titlul la bursă. Documentul produsului indică un cost curent de 0,13% pe an. Prețul de vânzare de la bursă poate fi diferit de valoarea aurului urmărit, iar un cumpărător poate pierde până la întreaga sumă investită. Există și riscul ca emitentul să nu își poată îndeplini obligațiile.

Deschizi un cont la un broker care oferă acces la bursa unde este listat produsul și verifici simbolul, moneda și documentul cu informații despre costuri și riscuri. Compari prețul la care poți cumpăra cu prețul la care poți vinde în acel moment. Verifici comisionul brokerului, costul schimbului valutar și costul anual al produsului. Cumperi doar după ce ai verificat dacă ordinul și suma sunt cele dorite. Păstrezi confirmarea tranzacției și evidența costurilor. Când vinzi, verifici prețul oferit atunci pe bursă, costurile de ieșire și felul în care brokerul tratează impozitul. Păstrezi raportul tranzacțiilor pentru calculul câștigului și, dacă este cazul, pentru declarația fiscală.

XTB afișează comision de tranzacționare zero în condițiile platformei până la un rulaj lunar de 100.000 de euro. Peste acest prag, comisionul afișat este de 0,2%, dar nu mai puțin de 10 euro, iar schimbul valutar poate costa 0,5%. Condițiile pentru contul și tranzacția folosite trebuie verificate înainte de cumpărare.

La Bursa de Valori București sunt listate și certificate Turbo pe aur. Ele nu sunt echivalentul simplu al unui lingou sau al unui ETC fără levier: mișcarea prețului poate fi amplificată, iar atingerea barierei produsului poate duce la pierderea întregii sume.

Ce arată comparația la 10.000 de lei

Pentru un exemplu de 10.000 de lei plasați într-un ETC timp de un an, presupunând că prețul aurului și cursul nu se schimbă, două schimburi valutare de câte 0,5% și costul anual al produsului de 0,13% lasă aproximativ 9.887 de lei: 10.000 × 0,995 × 0,9987 × 0,995. Ar fi necesară o creștere de aproximativ 1,14% pentru recuperarea celor 10.000 de lei, înainte de diferența dintre prețurile de cumpărare și vânzare de la bursă, alte comisioane și eventualul impozit.

La aurul fizic, exemplul proporțional de 10.000 de lei ar lăsa aproximativ 8.835 de lei la vânzare la prețurile Tavex din 25 noiembrie 2026, fără alte costuri. Cele două calcule nu sunt oferte pentru produse identice: primul folosește costul ETC pe un an, iar al doilea folosește prețurile de cumpărare și răscumpărare afișate în aceeași zi. Un ETC adaugă riscul emitentului și al prețului obținut la bursă; aurul fizic cere păstrarea și revânzarea metalului.

Cursul și taxele schimbă suma rămasă

Dacă produsul bursier urmărește aurul calculat în dolari, rezultatul în lei depinde de două mișcări: prețul aurului în dolari și cursul dolarului față de leu. O creștere a aurului poate fi micșorată sau anulată în lei dacă dolarul se ieftinește. Costul schimbului valutar se adaugă separat.

De la 1 ianuarie 2026, ANAF indică un impozit de 16% pe câștigul net anual din transferul aurului de investiții, în regimul fără reținere printr-un intermediar eligibil. Nu se impozitează toată suma încasată: din prețul vânzării se scad valoarea fiscală a aurului și costurile tranzacției dovedite cu acte, iar câștigul net anual ține seama de câștigurile și pierderile din acel an.

De exemplu, dacă un lingou cumpărat cu 18.815 lei ar fi vândut cu 20.000 de lei, fără alte costuri ori tranzacții în acel an, câștigul ar fi de 1.185 de lei. Impozitul de 16% ar fi de 189,60 lei, iar din vânzare ar rămâne 19.810,40 lei după acest impozit, înainte de orice altă obligație. Prețul de 20.000 de lei este doar o sumă aleasă pentru calcul, nu o ofertă de răscumpărare.

Pentru instrumentele tranzacționate prin intermediari eligibili, ANAF indică impozite de 3% sau 6%, în funcție de perioada deținerii. Nu orice broker intră automat în acest regim. Dacă impozitul nu este reținut de un intermediar eligibil, persoana își calculează și declară câștigul potrivit regimului aplicabil. Pentru veniturile realizate în 2026 care trebuie declarate, termenul general al declarației unice este 25 mai 2027. Chiar dacă intermediarul reține impozitul, câștigul poate conta separat la contribuția pentru sănătate.

Întrebări frecvente

Plătesc TVA la un lingou de aur?

Livrarea și importul aurului care îndeplinește condițiile pentru aur de investiții sunt scutite de TVA. Scutirea nu se aplică automat bijuteriilor sau oricărei monede din aur.

Pot vinde lingoul la orice comerciant?

Nu ai garanția că alt comerciant îl va cumpăra ori că va oferi același preț. Cere condițiile de răscumpărare înainte de cumpărare, mai ales dacă intenționezi să vinzi în altă parte.

Pot plăti contribuția pentru sănătate dacă sunt salariat sau pensionar?

Da, în funcție de veniturile extrasalariale relevante cumulate și de excepțiile legale. Pentru 2026, ANAF indică o contribuție de 2.430 de lei de la 24.300 de lei, 4.860 de lei de la 48.600 de lei și 9.720 de lei de la 97.200 de lei.

Unde reclam o problemă la răscumpărare?

Cere mai întâi comerciantului un răspuns scris și păstrează factura, oferta, fotografiile și corespondența. Pentru o problemă cu vânzătorul de aur poți depune reclamație la ANPC; pentru un broker sau emitent autorizat poți verifica entitatea în registrul ASF și depune petiție la ASF. Documentele din dosar nu stabilesc un termen special pentru aceste reclamații privind aurul.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: Codul fiscal și materialele ANAF despre impozitul pe câștiguri, contribuția pentru sănătate și declarația unică; OUG nr. 190/2000 și fișa de control ANPC pentru metale prețioase; Directiva 2009/65/CE; documentul cu informații esențiale pentru iShares Physical Gold ETC; prețurile Tavex pentru lingoul Valcambi de o uncie; condițiile publicate de XTB și BCR; lista certificatelor de la Bursa de Valori București și documentul BRK pentru certificatul Turbo pe aur; informațiile ANPC și ASF privind petițiile.