Bugetul de Black Friday pe care îl poți cheltui fără să cumperi pe datorie este suma rămasă din venitul net sigur după facturi, ratele existente, cheltuielile necesare, banii puși deoparte și plățile deja prevăzute. Dacă rezultatul este zero sau negativ, nu ai bani disponibili pentru aceste cumpărături. Ratele fără dobândă nu măresc suma pe care o ai acum: mută plata în lunile următoare.

Cât îți rămâne pentru cumpărături

ANPC recomandă să faci o listă și să fixezi o limită de cheltuieli. Nu există un plafon legal, în lei sau ca procent din venit, potrivit tuturor. Îl calculezi din banii pe care te poți baza și din obligațiile tale.

Adună veniturile nete sigure din luna în care cumperi. Dacă venitul variază, nu include în acest calcul bani pe care încă nu știi dacă îi vei primi. Scade locuința, facturile, ratele existente, mâncarea și celelalte cheltuieli necesare. Scade suma pe care o pui deoparte pentru urgențe și plățile viitoare pe care le cunoști deja, inclusiv cele care apar doar o dată pe an. Păstrează și o rezervă pentru cheltuieli neprevăzute, fără să scazi aceeași plată de două ori. Folosește pentru cumpărături cel mult suma rămasă. Dacă este zero sau negativă, limita este zero.

La un venit net de 7.500 de lei, de exemplu, scazi 2.200 de lei pentru locuință și facturi, 800 de lei pentru rate, 2.000 de lei pentru cheltuielile curente, 700 de lei pentru economii, 900 de lei pentru cheltuielile de Crăciun și 300 de lei ca rezervă. Calculul este 7.500 − 2.200 − 800 − 2.000 − 700 − 900 − 300 = 600 de lei. Este un exemplu de buget, nu o limită stabilită prin lege.

Banii pentru urgențe rămân separați de cei pentru reduceri. Specialiștii citați de Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar recomandă să strângi un fond pentru cheltuielile pe șase sau 12 luni. Este o țintă de economisire, nu o obligație.

Cum împarți limita între produse

Scrie mai întâi produsele de care ai nevoie și lasă separat lucrurile pe care doar ți le dorești. Pentru fiecare, notează modelul exact și prețul maxim pe care îl accepți, cu livrarea și costurile obligatorii incluse.

Din cei 600 de lei ai exemplului, poți aloca cel mult 300 de lei unui produs și 200 de lei altuia. Rămân 100 de lei pentru livrare sau alte costuri previzibile. Dacă aceste costuri trec de 100 de lei, produsele nu mai încap împreună în buget: reduci una dintre limite sau scoți un produs de pe listă, nu iei bani din fondul de urgență.

Cum verifici prețul înainte să plătești

Compară prețul final al aceluiași model la mai multe magazine. Verifică și caracteristicile, garanția, livrarea și condițiile comerciantului. Un procent mare de reducere nu arată singur că vei plăti cel mai mic preț.

La o reducere anunțată, prețul anterior trebuie raportat la cel mai mic preț practicat de acel vânzător în același loc de vânzare în ultimele 30 de zile. Această regulă din HG nr. 947/2000 se aplică din 28 mai 2022. Pentru produsele care se strică repede se iau în calcul 10 zile; pentru cele vândute de mai puțin de 30 de zile, perioada în care au fost la vânzare. Reducerile mărite treptat au reguli speciale.

Când încap ratele fără dobândă în lunile următoare

O ofertă în rate are sens în buget numai dacă produsul era deja planificat, suma totală de plată nu depășește prețul plătit pe loc și fiecare rată încape în luna ei. Pentru un produs de 1.200 de lei cumpărat în șase rate egale, plata este de 200 de lei pe lună numai dacă nu există avans sau alte costuri.

Refă calculul banilor disponibili pentru fiecare dintre cele șase luni: venit net sigur minus facturi, cheltuieli necesare, rate deja existente, economii planificate, plăți cunoscute și rezervă. Adaugă apoi noua rată de 200 de lei. Dacă într-o singură lună nu rămân 200 de lei, plata nu încape în acel buget, chiar dacă dobânda este zero. La venituri variabile, folosește doar suma pe care te poți baza în luna respectivă.

Înainte să accepți un credit pentru consumatori, verifică în contract suma totală de rambursat, valoarea și numărul ratelor, costul contului sau al cardului, comisioanele, asigurările obligatorii și costurile întârzierii. OUG nr. 50/2010, aplicabilă din 21 iunie 2010, cere prezentarea costului creditului și a plăților pe care le vei face. Dobânda anuală efectivă, prescurtat DAE, arată costul creditului ca procent anual. Dacă suma totală de rambursat trece de 1.200 de lei în exemplul de mai sus, oferta nu este fără cost, chiar dacă dobânda afișată este zero.

Întrebări frecvente

Pot returna un produs cumpărat online de Black Friday?

În general, poți anunța comerciantul că renunți la cumpărare în 14 zile de la primirea produsului, fără motiv, cu excepțiile prevăzute de OUG nr. 34/2014 pentru contractele la distanță, aplicabilă din 13 iunie 2014. După notificare, ai maximum 14 zile ca să trimiți produsul înapoi. De regulă, plătești tu costul direct al returului. Comerciantul îți dă înapoi și banii pentru livrarea standard în maximum 14 zile după notificare. Poate însă să aștepte până primește bunul sau dovada că l-ai trimis, dacă dovada ajunge prima.

Pot renunța la creditul luat pentru cumpărătură?

Te poți retrage dintr-un contract de credit pentru consumatori în 14 zile calendaristice, fără să dai un motiv. Anunți creditorul și returnezi suma folosită, plus dobânda pentru perioada în care ai avut banii.

Ce se întâmplă dacă întârzii o rată?

Contractul trebuie să arate costurile întârzierii și urmările neplății. Dacă există obligația de raportare a restanțelor la Biroul de Credit, contractul trebuie să te avertizeze; nu orice ofertă de rate poate fi tratată automat ca fiind raportată.

Pot plăti creditul mai repede?

Poți rambursa anticipat, integral sau parțial, iar costul total se reduce cu dobânda și costurile perioadei eliminate. Pentru un credit cu dobândă fixă, compensația este plafonată la 1% dacă mai este peste un an până la final și la 0,5% dacă mai este cel mult un an; legea prevede și situații în care nu se percepe.

Unde reclami o problemă nerezolvată de magazin?

Păstrează comanda, factura sau bonul, eventualul contract și mesajele schimbate. Cere mai întâi rezolvarea în scris comerciantului; dacă problema rămâne, poți depune reclamație online la ANPC, cu dovezile și răspunsul primit. Pentru depunere ai nevoie de un cont înregistrat și aprobat pe platformă.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: ANPC, recomandările pentru Black Friday din 29 octombrie 2025 și portalul de reclamații; HG nr. 947/2000 privind afișarea reducerilor; OUG nr. 50/2010 privind creditele pentru consumatori; OUG nr. 34/2014 privind contractele la distanță; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, recomandările privind economisirea din 1 iulie 2025.