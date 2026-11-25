Investitorul american Todd Boehly a anunțat la 25 noiembrie 2026 că a semnat cu Lukoil un acord pentru preluarea activelor sale din afara Rusiei de către un grup de cumpărători din care face parte DFC, o agenție a Guvernului SUA. Acordul include rafinăria și benzinăriile Lukoil din România, dar preluarea are nevoie de aprobări și nu schimbă acum proprietarul lor.

Pentru șoferi, acordul nu aduce un preț nou la pompă și nici o schimbare anunțată în aprovizionarea stațiilor. Funcționarea rafinăriei și vânzarea activelor sunt două procese separate.

Ce rafinărie și câte stații sunt vizate

În România, acordul privește rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești și rețeaua Lukoil România. Petrotel-Lukoil este deținută în proporție de 99,7676% de Litasco SA, firmă elvețiană din grupul Lukoil; restul acțiunilor aparțin altor acționari. Lukoil România SRL este deținută integral de Litasco.

Rețeaua avea 321 de stații de distribuție și cinci depozite regionale, potrivit datelor Ministerului Energiei prezentate în februarie 2026. Acestea sunt activele locale care ar putea trece sub alt control dacă tranzacția se încheie. Acordul anunțat de Boehly nu înseamnă că transferul s-a făcut deja.

Tot în februarie, Ministerul Energiei a prezentat măsura de supraveghere extinsă a celor două societăți și a propus desemnarea unui supraveghetor. Potrivit procedurii descrise atunci, operațiunile societăților vizate au nevoie de avizul supraveghetorului, iar tranzacțiile lor externe sunt verificate în prealabil.

Repornirea rafinăriei nu depinde de vânzare

Petrotel-Lukoil se află în insolvență în baza unei încheieri a Tribunalului Prahova din 26 august 2026, potrivit paginii companiei. Administratorul special al rafinăriei, Eugene Maniakhine, a descris reluarea activității din noiembrie ca pe o revenire la operațiunile existente, nu ca pe o extindere a capacității.

Separat de acordul de preluare, Oil Terminal și Conpet au încheiat, la 18 și 19 noiembrie 2026, contracte cu Petrotel pentru descărcarea, depozitarea și transportul țițeiului importat prin Portul Constanța. Aceste contracte privesc alimentarea rafinăriei cu materie primă. Semnarea acordului cu investitorii nu stabilește cât va produce rafinăria și nici prețul carburanților din stații.

Ce aprobări mai trebuie pentru preluare

Boehly și un reprezentant DFC au descris tranzacția drept un schimb de acțiuni Lukoil evaluate la aproximativ 10 miliarde de dolari pentru activele internaționale ale grupului. Două persoane care cunosc termenii acordului au evaluat întregul portofoliu la circa 16 miliarde de dolari. Prima cifră este valoarea acțiunilor propuse la schimb; a doua privește activele din mai multe țări, nu doar rafinăria și stațiile din România.

Potrivit acelorași persoane, portofoliul are operațiuni în 11 țări și produce zilnic circa 350.000 de barili de petrol. Participația exactă a DFC nu a fost anunțată. Agenția americană ar urma să aibă un rol în conducerea viitoarei companii și să primească o parte din profiturile ei după ce investitorii privați își recuperează banii și câștigul convenit.

Acordul trebuie aprobat de biroul din cadrul Trezoreriei SUA care aplică sancțiunile economice, potrivit unui reprezentant DFC. Boehly a estimat că încheierea tranzacției ar putea dura până la un an.