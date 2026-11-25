Ministerul Agriculturii, condus de Florin-Ionuț Barbu, propune ca limitarea adaosului comercial la unele alimente de bază să continue până la 30 iunie 2027 inclusiv. Pentru cumpărători, aceasta ar păstra o limită pentru cât pot adăuga distribuitorii și magazinele la preț, fără să înghețe prețul de la raft.

Prelungirea este încă un proiect aflat în dezbatere publică, nu o regulă aprobată. Termenul actual al plafonării este 31 decembrie 2026 inclusiv; propunerea ar adăuga încă șase luni.

Proiectul privește adaosul firmelor, nu suma pe care o gospodărie are voie să o cheltuiască și nici un preț unic pentru fiecare aliment. Un produs poate costa mai mult la raft dacă magazinul îl cumpără mai scump, chiar dacă respectă limita adaosului.

Ce parte din preț este limitată

Adaosul comercial este suma pe care o firmă o pune peste prețul la care cumpără marfa. Pentru alimentele vizate, limita prezentată de Ministerul Agriculturii este de cel mult 5% pentru toți distribuitorii la un loc și de cel mult 20% la vânzarea în magazine. Proiectul propune păstrarea acestor limite, nu stabilirea unor prețuri fixe la raft.

Regula a început prin Ordonanța de urgență nr. 67 din 30 iunie 2023, publicată în Monitorul Oficial în aceeași zi. La început, actul prevedea și un plafon separat de 20% pentru firmele care prelucrează alimentele. Legea nr. 105/2026 a eliminat, în iunie 2026, articolul care stabilea acel plafon; forma consolidată a ordonanței este afișată la 27 iunie 2026.

Prețurile arată și de ce o limită a adaosului nu înseamnă că alimentele rămân la același preț. Potrivit Institutului Național de Statistică, alimentele erau în octombrie 2026 cu 3,07% mai scumpe decât în octombrie 2025.

Care sunt alimentele vizate acum

Lista prezentată de ANAF cuprinde 17 categorii, nu toate produsele dintr-un magazin. La lactate intră laptele de vacă de un litru, cu 1,5% grăsime, dar nu și cel UHT; telemeaua de vacă vrac; iaurtul simplu din lapte de vacă, cu 3,5% grăsime, în ambalaje de cel mult 200 de grame; smântâna cu 12% grăsime și untul în pachete de cel mult 250 de grame.

Lista mai cuprinde pâinea albă simplă de între 300 și 500 de grame, făina albă de grâu „000” și mălaiul în pachete de cel mult un kilogram, ouăle de găină mărimea M, uleiul de floarea-soarelui în recipiente de cel mult doi litri și zahărul alb tos în pachete de cel mult un kilogram. Sunt incluse carnea proaspătă de pui și de porc, legumele și fructele proaspete vândute vrac, cartofii albi proaspeți vânduți vrac și magiunul în ambalaje de cel mult 350 de grame.

O pâine specială sau un alt tip de lapte nu intră în listă doar pentru că este tot un aliment de bază. Propunerea anunțată privește prelungirea duratei plafonării; lista de mai sus este cea folosită pentru regula în vigoare.

Ce mai cuprinde proiectul și ce urmează

Ministerul propune separat ca sistemul de aprobare a unor importuri agricole din Ucraina să continue până la 31 decembrie 2027 inclusiv. Regula introdusă în octombrie 2023 privea grâul și meslinul, porumbul, semințele de rapiță și semințele de floarea-soarelui. În proiectul prezentat de minister sunt pomenite ouă, carne de pasăre, zahăr, făină de grâu, grâu și meslin, porumb și plante pentru ulei.

După dezbaterea publică, propunerea privind alimentele trebuie analizată și adoptată de Guvern. Prelungirea va deveni regulă numai dacă actul adoptat este publicat în Monitorul Oficial.