Ca să-l înveți pe copil să-și împartă banii de buzunar fără să-i controlezi fiecare cumpărătură, stabilește împreună cu el ce cheltuieli acoperă suma și lasă-l să decidă singur pentru dorințele mici. Alege o sumă pe care o poți da regulat, păstrează acordul tău pentru plățile mari sau online și ajută-l să pună bani deoparte pentru ceva ce își dorește.

Alege suma și ziua plății

Nu există o sumă potrivită pentru toți copiii. Pornește de la cât își permite familia, de la vârsta copilului și de la ce urmează să plătească din acești bani. MoneyHelper recomandă plata regulată, săptămânală pentru copiii mai mici și lunară când pot planifica pe o perioadă mai lungă.

Spune-i dinainte ziua în care primește banii. Pentru adolescenți, MoneyHelper arată că o sumă fixă, săptămânală sau lunară, îi ajută să-și urmărească mai bine cheltuielile decât banii dați la întâmplare. Nu trebuie să mărești suma fiindcă un coleg primește mai mult.

Scrieți ce plătești tu și ce alege copilul

Planul se face în familie: nu ai de depus o cerere și nu îți trebuie acte. Înainte de prima plată, stabiliți regulile în ordinea în care copilul le va folosi:

Notează ce rămâne în grija părinților, cum sunt mesele necesare, rechizitele și îngrijirea medicală. Aceste cheltuieli nu depind de felul în care copilul își folosește banii de buzunar. Stabiliți ce dorințe mici poate plăti singur, în limita sumei primite. Pentru cumpărături mari, plăți online, abonamente și cumpărături în jocuri, cere acordul unui adult. Separați banii de cheltuit acum de cei puși deoparte pentru un obiectiv. Dacă ați convenit să plătească și unele nevoi mici, țineți acea parte separat. La următoarea plată, discutați ce a ales, ce ar mai vrea să cumpere și cât a rămas. Nu este nevoie să verifici fiecare bon.

Poți completa împreună cu copilul acest model și îl poți schimba dacă suma apasă bugetul familiei sau dacă se schimbă cheltuielile convenite:

Suma și ritmul plății: ____ lei, în fiecare ____.

Cheltuieli plătite de părinți: ____.

Dorințe mici pentru care copilul decide singur: ____.

Cheltuieli care cer acordul unui adult: ____.

Din fiecare plată, bani pentru cheltuieli curente: ____ lei; bani puși deoparte: ____ lei; bani pentru nevoi mici convenite, dacă există: ____ lei.

Obiectivul de economisire, prețul și data dorită: ____; ____ lei; ____.

Banii de buzunar, singuri, nu îl învață pe copil să facă un buget. Biroul american pentru protecția financiară a consumatorilor, CFPB, arată într-un material publicat în 2015 că îndrumarea despre cheltuieli și economisire aduce beneficii pe care simpla primire a banilor nu le-a adus în cercetarea citată. Poți folosi două plicuri sau borcane pentru cheltuieli și economii, ori trei dacă ați convenit și nevoi mici pe care le plătește copilul.

Libertatea pentru cumpărături mici poate merge împreună cu limite pentru cele mari. Potrivit rezultatelor PISA 2022, publicate de OECD în 2024, elevii care hotărau singuri ce să cumpere au obținut la testul despre folosirea banilor un punctaj mediu mai mare cu 30 de puncte, după ce au fost luate în calcul unele caracteristici ale elevilor. Cei care puteau cheltui singuri sume mici, dar cereau voie pentru sume mari, au avut cu 7 puncte mai mult. Aceste rezultate arată o legătură, nu dovedesc că libertatea de cheltuire a produs scorurile.

Calculați suma de pus deoparte

Alegeți un obiect, notați prețul și data până la care copilul ar vrea să îl cumpere. Din preț scădeți economiile pe care le are deja, apoi împărțiți ce lipsește la numărul de săptămâni sau luni rămase. Dacă suma de pus deoparte la fiecare plată este prea mare, puteți amâna cumpărarea sau alege un obiect mai ieftin.

De exemplu, un copil de 7 ani primește 40 de lei pe săptămână și vrea o jucărie de 120 de lei. Are deja 20 de lei, deci îi mai trebuie 100 de lei. Pentru a o cumpăra peste cinci săptămâni, pune deoparte 20 de lei pe săptămână; din fiecare plată îi rămân 20 de lei pentru dorințele mici convenite. Sumele sunt doar pentru acest exemplu, nu o recomandare pentru copiii de 7 ani.

Pentru un adolescent de 14 ani care primește bani lunar și economisește pentru un telefon, planul poate fi altul: părinții plătesc în continuare mesele necesare și rechizitele, iar el decide ce dorințe mici plătește din partea rămasă după economisire. Notați prețul telefonului, cât are deja și câte luni vrea să strângă bani; abia apoi calculați suma lunară, fără a-i promite că va ajunge la obiectiv dacă banii nu îi ajung. Cumpărarea telefonului și plățile online rămân cu acordul adultului, dacă aceasta este regula stabilită împreună.

Lasă o greșeală mică să aibă o urmare suportabilă

Dacă își cheltuiește toți banii în prima zi, verifică întâi dacă îi lipsește ceva necesar. Dacă a cumpărat doar un lucru dorit, întreabă-l ce a urmărit și ce ar alege altfel data viitoare. Când urmarea este suportabilă, poate aștepta următoarea zi de plată fără un avans dat automat, recomandă MoneyHelper.

Nu îl numi risipitor și nu transforma discuția într-un control al fiecărui leu. La plata următoare, puteți schimba împărțirea dintre banii de cheltuit și cei păstrați pentru obiectiv. Alegerea rămâne a lui pentru cumpărăturile mici convenite.

Păstrează o limită pentru jocuri și plățile online

Banii de buzunar nu înseamnă acces liber la card sau la cumpărături în jocuri. Autoritatea americană pentru protecția consumatorilor recomandă dezactivarea cumpărăturilor în aplicații sau cererea unei parole pentru fiecare plată. Explică-i copilului că monedele afișate în joc sunt cumpărate cu bani reali.

Verifică setările dispozitivului înainte să îl folosească și nu îi comunica parola. UNICEF Innocenti a avertizat în ianuarie 2026 că unele servicii digitale îi expun pe copii la moduri de cheltuire construite ca jocurile și la funcții financiare riscante. Dacă apare o plată pe care nu o recunoști, verifică factura și contactează operatorul jocului sau platforma prin care s-a făcut plata, recomandă autoritatea britanică pentru concurență și piețe.

Întrebări frecvente

De la ce vârstă pot începe banii de buzunar?

Nu există o vârstă potrivită pentru fiecare copil. CFPB arată că unii copii pot învăța despre economisire de la aproximativ 5 ani; poți începe când copilul poate număra banii, poate aștepta și poate alege între a cumpăra acum și a păstra suma.

Plătesc treburile din casă?

MoneyHelper prezintă plata unor treburi suplimentare ca opțiune. Treburile obișnuite pot rămâne contribuții la viața familiei, fără plată.

Banii de buzunar îl fac să cumpere mai puține dulciuri?

Nu te baza pe asta. Un studiu apărut la 4 martie 2024 în International Social Science Journal a analizat 105 perechi părinte-copil în care copilul lua bani de buzunar și 101 perechi în care copilul nu lua bani de buzunar. La copiii de 12-16 ani, studiul nu a găsit vreun efect al banilor de buzunar asupra consumului excesiv de dulciuri și mâncare de tip fast-food.

Trebuie să îi deschid un cont bancar?

Planul pentru banii de buzunar nu cere un cont. Poți face împărțirea și economisirea cu plicuri sau borcane; dacă alegi un produs bancar pentru copil, verifică separat condițiile lui.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: MoneyHelper, „Pocket money and saving” și „How to help your teenager learn about money”, materiale nedatate; CFPB, „Here’s why childhood is an important time to learn about money”, 22 mai 2015, actualizat la 25 iunie 2026; OECD, „PISA 2022 Results (Volume IV)”, 2024; UNICEF Innocenti, „Financial Technology and Children: Landscape review”, ianuarie 2026; Federal Trade Commission, „What to know about kids, video games, ads, and unexpected payments”, aprilie 2025; Competition and Markets Authority, „Children’s app and online games: advice for parents and carers”, 4 iunie 2015; Garyn-Tal și colaboratorii, studiul despre banii de buzunar și deciziile copiilor publicat în International Social Science Journal la 4 martie 2024.