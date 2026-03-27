Inspectorii ANPC au luat la puricat peste 1.700 de firme în toată țara săptămâna aceasta, iar bilanțul este unul usturător. S-au aplicat amenzi în valoare totală de 6,83 milioane de lei pentru o serie de nereguli grave, de la produse de cofetărie mucegăite la substanțe dezinfectante expirate.

Bilanțul controalelor: Amenzi de 6,8 milioane de lei

În urma verificărilor desfășurate la nivel național, comisarii au vizat operatori economici din domenii precum comerțul cu produse alimentare, alimentația publică și distribuția de alimente. Au fost aplicate peste 1.400 de amenzi, a căror valoare totală se ridică la 6,83 milioane de lei. Si nu e totul. Inspectorii au decis oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 4,4 milioane de lei. Mai mult, pentru 32 de operatori economici, prestarea serviciilor a fost suspendată până la remedierea tuturor deficiențelor constatate.

Ce nereguli au șocat inspectorii

V-ați gândit vreodată ce se poate ascunde în spatele unei vitrine aparent curate? E drept că lista neregulilor identificate de echipele de control este lungă și, pe alocuri, de-a dreptul îngrijorătoare. Hai să vedem ce au găsit, mai exact, inspectorii:

utilizarea substanțelor dezinfectante cu termen de valabilitate depășit;

întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar (spații de producție cu depuneri aderente de impurități și reziduuri alimentare);

obstrucționarea accesului în scopul realizării actului de control;

comercializarea ouălor cu fisuri și impurități aderente;

produse de cofetărie cu mucegai;

lipsa graficelor de monitorizare a temperaturilor în agregatele frigorifice;

nerespectarea condițiilor de depozitare pentru produse perisabile (ouă, creme tartinabile, prăjituri);

produse vegetale depreciate calitativ, cu urme de lovire sau strivire;

echipamente și ustensile uzate, cu rugină, impurități sau urme de arsură.

Cifrele și neregulile vorbesc de la sine.

Noul președinte ANPC anunță o nouă abordare

Numai că, dincolo de sancțiuni, noul șef al instituției, Bekesi Csaba, vine cu o altă viziune. Acesta a declarat că mandatul său se va concentra pe prevenirea problemelor și pe stimularea respectării regulilor în economie, nu doar pe aplicarea de amenzi. Bekesi Csaba a explicat că experiența sa în sectorul public l-a învățat importanța înțelegerii nevoilor și așteptărilor cetățenilor.

„Preluarea mandatului de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor înseamnă asumarea, cu seriozitate şi determinare, a rolului de garant al drepturilor consumatorilor, un rol pe care îl onorez cu întreaga mea pregătire profesională. Domeniul public face parte integrantă din parcursul meu profesional, fiind marcat de o interacţiune constantă cu cetăţenii şi de o preocupare susţinută pentru înţelegerea nevoilor şi, mai ales, a aşteptărilor acestora. Experienţa acumulată până în prezent s-a construit prin îndrumare, atât primită, cât şi oferită. Cred că relevanţa unei instituţii publice derivă din capacitatea sa de a răspunde nevoilor comunităţii. Am dezideratul ca activitatea instituţiei pe care o îndrum în acest moment să depăşească strict caracterul punitiv, orientându-se către o acţiune proactivă de remediere a disfuncţionalităţilor şi de stimulare a unui grad de conformare în mediul economic, printr-o abordare echilibrată. Îmi propun ca această implicare să fie nu doar declarativă, ci şi vizibilă, astfel încât eforturile colegilor din cadrul ANPC să fie resimţite în mod pozitiv de către întreaga societate”, a precizat Csaba.