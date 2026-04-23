Europa riscă perturbări majore în sezonul estival de călătorii, pe fondul unui posibil deficit de combustibil pentru avioane. Avertismentul vine direct de la Fatih Birol, directorul International Energy Agency, și pune sub semnul întrebării planurile de vacanță pentru milioane de oameni, inclusiv români.

Criza din Orientul Mijlociu blochează livrările

Lucrurile sunt destul de clare. Criza din Orientul Mijlociu și blocarea Strâmtorii Hormuz afectează sever aprovizionarea cu kerosen, exact în momentul în care cererea explodează odată cu apropierea verii. V-ați fi gândit vreodată la o asemenea dependență? Ei bine, Europa depinde în proporţie de circa 75% de rafinăriile din Orientul Mijlociu pentru acest tip de combustibil. Iar producţia acestora este în prezent aproape blocată.

Alternativele sunt, din păcate, extrem de restrânse. Unele state asiatice au impus deja restricţii la export, în timp ce Europa încearcă disperată să importe din Statele Unite și Nigeria. În acest joc al importurilor, companiile aeriene europene sunt mult mai expuse decât cele americane.

Cerere în explozie, prețuri dublate

Hai să vedem și cifrele. Cererea de combustibil pentru avioane din luna august este cu aproximativ 40% mai mare decât cea din martie, numai că livrările rămân limitate. Această discrepanță a dus la o creștere abruptă a prețului combustibilului, de peste 100% într-o singură lună. E drept că nu ne așteptam la așa ceva.

Această scumpire pune o presiune uriașă pe profitabilitatea industriei aviatice, unde costurile cu carburantul pot reprezenta până la 40% din totalul veniturilor unei companii.

Lufthansa anulează 20.000 de curse

Reacția operatorilor aerieni nu a întârziat să apară. Mai mulți au început deja să reducă zborurile pentru a limita costurile. Lufthansa, de exemplu, a anunţat eliminarea a nu mai puțin de 20.000 de curse pe distanţe scurte, măsura fiind valabilă până în octombrie.

Cifrele sunt uriașe.

Dar Lufthansa nu este singura companie în această situație. Atât SAS, cât și KLM au redus capacitatea și au anulat sute de zboruri. În aceste condiţii, operatorii sunt forţaţi să majoreze tarifele (o veste proastă pentru buzunarele tuturor) și să reducă frecvența curselor, riscând însă să afecteze cererea.

Impact de 851 miliarde de euro

Dincolo de planurile de vacanță stricate, miza este una economică majoră. Sectorul aviaţiei are o contribuţie uriașă la economia europeană, generând aproximativ 851 de miliarde de euro anual. Mai mult, susţine 14 milioane de locuri de muncă, potrivit datelor ACI Europe. Nu-i de glumă, până la urmă.

Pe fondul acestor incertitudini, analiștii estimează o schimbare de comportament. Tot mai mulți europeni ar putea renunța la zborurile lungi și ar putea opta pentru vacanțe mai apropiate de casă, în destinații precum Spania, Portugalia sau Franța.