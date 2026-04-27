Primul trimestru din 2026 dezvăluie un peisaj de business extrem de tensionat în România. Nu mai puțin de 80% dintre fondatorii de afaceri, adică 8 din 10, raportează dificultăți financiare și operaționale fără precedent. Confruntate cu o creștere accelerată a costurilor și blocaje de cashflow, micile afaceri sunt forțate să renunțe la marketingul tradițional și să se reorienteze spre networking strategic, unde conexiunile umane devin, practic, principala resursă de supraviețuire.

Trei probleme majore lovesc simultan

Datele interne ale Minglr și TPC Concept (o firmă de consultanță de business) arată că majoritatea antreprenorilor sunt afectați simultan de cel puțin trei dificultăți majore. vorbim de o furtună perfectă. Creșterea costurilor este cea mai apăsătoare problemă, pentru că lovește direct în marjele de profit și forțează tăieri de bugete.

Apoi, cashflow-ul devine tot mai fragil: încasările întârziate, combinate cu costuri care trebuie plătite rapid, creează un risc real de blocaj financiar. Iar a treia provocare este atragerea clienților, mai ales în contextul în care bugetele de marketing sunt primele sacrificate, iar competiția este mai acerbă ca oricând.

Un blocaj de crestere este un risc real

Călin Spiridon, fondator Minglr și consultant de business în cadrul TPC Concept, avertizează că situația este departe de a fi una trecătoare. Ba chiar, lucrurile s-ar putea înrăutăți. „Vedem clar că aceste presiuni nu sunt temporare, ci vor continua și se pot intensifica în perioada următoare. E tot mai mare riscul de a intra într-un blocaj de creștere în 2026, într-un context economic tot mai impredictibil”, explică acesta.

Spiridon subliniază că încasările vin tot mai greu, limitând capacitatea de a investi. „În același timp, încasările vin mai greu, ceea ce limitează capacitatea de a investi și de a crește. Din acest motiv, vedem tot mai clar că relațiile și conexiunile devin o resursă directă de business. Prin Minglr, îi ajutăm pe antreprenori să se conecteze rapid cu alți antreprenori sau specialiști relevanți, pentru a colabora și a genera venituri împreună, fără a depinde exclusiv de bugete de marketing”, a mai spus Călin Spiridon. Cifrele confirmă presiunea: între 75% și 80% dintre antreprenori sunt afectați de creșterea costurilor.

Cercul vicios al promovarii scumpe

Dar cum atragi clienți când nu mai ai bani de reclame? Aici e marea problemă. Aproximativ 58-60% dintre antreprenori spun că atrag mai greu clienți noi decât anul trecut. În paralel, peste 60% consideră că publicitatea online a devenit mai scumpă și, culmea, mai puțin eficientă. Așa se intră într-un cerc vicios periculos.

„Problema nu mai este lipsa ideilor, ci lipsa resurselor și a conexiunilor relevante. Antreprenorii sunt prinși între costuri în creștere, incertitudine și nevoia de a rămâne vizibili într-o piață tot mai competitivă, iar fără acces la clienți și oportunități, riscul de blocaj devine real”, adaugă Spiridon. Pe bune, cum să ieși din asta? „Astfel, antreprenorii intră într-un cerc vicios: fără promovare nu vin clienți noi, fără clienți nu există venit, iar fără venit nu există investiții. În același timp, costurile de publicitate au crescut, competiția este mai mare, iar rezultatele sunt mai greu de obținut. Din acest motiv, sunt căutate soluțiile de creștere a business-ului fără costuri apăsătoare sau gratuite cum este aplicația Minglr care conectează antreprenorii oriunde s-ar afla pentru a colabora și a-și crește veniturile”.

Salvarea vine din recomandari

Într-o economie impredictibilă, se pare că încrederea și conexiunile umane fac diferența. Nu o spunem noi, o spun cifrele. „Conexiunile devin una dintre cele mai valoroase resurse în business. Datele arată că până la 84% dintre deciziile de cumpărare în B2B pornesc dintr-o recomandare, iar referral-urile pot genera până la 65% din oportunitățile de business”, punctează Călin Spiridon.

Sunt și cazuri extreme. „Sunt și cazuri în care conexiunile ajung să genereze până la 90% din business, mai ales în industriile bazate pe încredere. Pe lângă volum, contează și calitatea: lead-urile generate prin conexiuni au rate de conversie de 3, 5 ori mai mari decât publicitatea plătită, iar clienții veniți din recomandări au o valoare mai mare și un nivel mai ridicat de încredere”, a completat fondatorul Minglr. Aplicația sa este folosită în proporție de 60% pentru conexiuni profesionale, iar 20% dintre utilizatori sunt chiar din alte țări, deschizând oportunități externe.

Ce e de facut, pana la urma?

Pentru a supraviețui acestor vremuri tulburi, antreprenorii trebuie să-și ajusteze rapid strategia. Iată câteva sfaturi practice:

Prioritizează activitățile care generează venit imediat.

Optimizează costurile inteligent, nu tăia din zonele care aduc vizibilitate sau calitate.

Fii obsedat de cashflow: negociază termene, facturează rapid și urmărește încasările.

Construiește venituri din conexiuni, nu doar din reclame scumpe.

Creează surse de venit repetitive, precum abonamente sau servicii recurente, pentru a stabiliza businessul.

Folosește vizibilitatea organică, parteneriatele și prezența în comunități profesionale.

Fă pași mici, dar constanți. Ritmul constant bate impulsurile riscante.

Primul trimestru din 2026 arată clar că avantajul competitiv nu mai vine doar din bugete sau strategii. Pentru mulți antreprenori, diferența dintre stagnare și creștere nu va fi dată de cât investesc, ci de pe cine reușesc să întâlnească.