Peste 200 de automobile BMW second-hand sunt importate în medie în fiecare zi în România, ajungând la un total anual de circa 55.000 de unități. Acest volum, de zece ori mai mare decât vânzările de mașini noi ale mărcii pe plan local, a creat o problemă majoră pentru importator: contactarea noilor proprietari pentru campaniile de rechemare. Acum, BMW Group România a lansat, în premieră europeană, un sistem automatizat împreună cu Registrul Auto Român pentru a rezolva exact această situație.

O provocare de 55.000 de mașini

Până acum, identificarea și contactarea posesorilor de mașini rulate era o misiune aproape imposibilă. „Până acum, ne-a fost foarte greu să luăm legătura cu aceşti clienţi pentru a realiza rechemă­rile şi acţiunile tehnice aşa cum ni se cere. Provocările au fost semnificative“, a declarat Oliver Rademacher, directorul general al BMW Group România.

Până la urmă, vorbim de o masă uriașă de vehicule. Cu un flux de aproximativ 55.000 de unități importate anual, era extrem de dificil pentru companie să se asigure că toți proprietarii sunt informați despre campaniile tehnice esențiale pentru siguranța lor.

Parteneriatul cu RAR schimbă jocul

Soluția a venit printr-un parteneriat strategic cu Registrul Auto Român (RAR). Iar platforma digitală dezvoltată verifică automat statusul campaniilor de rechemare. Concret, în momentul în care noul proprietar solicită eliberarea cărții de identitate a vehiculului (CIV), sistemul alertează automat dacă mașina respectivă are nevoie de intervenții în service. V-ați gândit vreodată cât de simplu putea fi?

Toate remedierile necesare sunt complet gratuite. Ele se pot efectua la orice service autorizat BMW sau MINI din țară.

Investiții într-o piață dificilă

Anunțul vine într-un context economic deloc simplu pentru industria auto.

Piața auto a scăzut cu peste 24%.

Si totuși, BMW nu stă pe loc. Pe lângă acest sistem, compania a inaugurat recent un nou showroom în București, mărind capacitatea de service cu 30%, o mișcare necesară pentru a prelua și fluxul generat de noile verificări. Toate acestea se întâmplă în timp ce constructorul german pregătește ofensiva „Neue Klasse”, chiar și într-un climat unde prețul motorinei se apropie periculos de pragul de 9 lei pe litru.