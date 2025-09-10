Boeing apasă accelerația: livrări „explozive” în august

Producătorul american schimbă ritmul: în august, Boeing a livrat cel mai mare număr de aeronave pentru această lună din ultimii șapte ani și a reușit, încă din 31 august 2025, să treacă peste totalul livrărilor din întreg anul 2024. Contextul este cu atât mai relevant cu cât anul trecut a fost marcat de întârzieri și de o grevă importantă în zona Seattle, iar competiția cu Airbus rămâne strânsă.

August de referință: 57 aparate livrate, cel mai ridicat nivel din 2018

Boeing a închis luna august cu 57 de aeronave predate clienților, peste cele 48 din iulie. Este cea mai bună performanță pentru o lună de august de la vârful din 2018, când au fost livrate 64 de aparate. Până la 31 august 2025, totalul anului a urcat la 385 de livrări, peste întregul 2024 (348). Ritmul din 2024 fusese afectat și de o grevă de șapte săptămâni a sindicaliștilor din zona Seattle, începută în septembrie. Între timp, Airbus a raportat 61 de livrări în august și a ajuns la 434 de aeronave în 2025.

Cine a primit avioanele: 737 MAX domină, Dreamliner bifează nouă unități

Din cele 57 de aparate din august, 42 au fost din familia 737 MAX, inclusiv șapte pentru Ryanair și șase pentru United Airlines. La capitolul widebody, Boeing a predat 14 aeronave: nouă 787 Dreamliner, patru 777 și un 767. Clienții din China au recepționat nouă avioane, între care șase 737 MAX și două 787-9.

Cartea de comenzi se îngroașă: 777-9 pentru Cathay și aproape 6.000 în backlog

Pe segmentul comenzilor, august a adus 26 de contracte brute, inclusiv o comandă de 14 aeronave 777-9 din partea Cathay Pacific, cinci 737 MAX și șapte 787 Dreamliner. Au fost, totodată, anulate două comenzi pentru 737 MAX. Per total în 2025, până la finalul lunii august, Boeing a adunat 725 de comenzi brute, cu 46 de anulări și conversii, menținând un portofoliu oficial de 5.994 de aeronave.