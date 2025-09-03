Cele mai bune aplicații pentru facturare și contabilitate

Căutarea celor mai eficiente programe de contabilitate și programe de facturare online este esențială pentru orice afacere mică sau mijlocie în 2025. De ce? Pentru că digitalizarea proceselor financiare nu mai este doar o opțiune, ci o necesitate care diferențiază firmele competitive de cele care rămân în urmă. Iată ce trebuie să știi.

De ce contează alegerea unei soluții eficiente?

Automatizarea proceselor financiare : Elimină erorile umane și economisește până la 70% din timpul alocat sarcinilor repetitive.

: Elimină erorile umane și economisește până la 70% din timpul alocat sarcinilor repetitive. Monitorizarea fluxului de numerar : Oferă transparență instantanee asupra veniturilor și cheltuielilor.

: Oferă transparență instantanee asupra veniturilor și cheltuielilor. Conformitate fiscală rapidă : Actualizările legislative integrate ajută la evitarea amenzilor și penalizărilor.

: Actualizările legislative integrate ajută la evitarea amenzilor și penalizărilor. Emiterea facturilor și gestionarea stocurilor în timp real: Sincronizează vânzările cu stocul disponibil, prevenind supraaprovizionarea.

Digitalizare în 2025: ce oferă aplicațiile de top

Un program de facturare online modern în 2025 oferă mult mai mult decât simpla emitere de documente. Funcții precum facturarea online gratuită pentru primii clienți sau integrarea cu procesatori de plăți pot reduce timpul de încasare cu până la 48%, potrivit datelor ANAF. Ce înseamnă asta pentru afacerea ta?

Accesul la aplicația mobilă care sincronizează facturile, stocurile și fluxul de numerar direct de pe smartphone. Poți trimite o factură recurentă în 15 secunde sau genera rapoarte financiare cu un singur clic, fără a fi nevoie să angajezi un contabil full-time.

4 beneficii cheie ale unui software performant

1. Facturare rapidă și fără stres

Aplicațiile de top pentru contabilitate permit emiterea de facturi proforme, avize sau recurente în mai puțin de un minut. Soluțiile cu facturare și gestiune a stocurilor integrate actualizează automat cantitățile după fiecare tranzacție.

2. Gestiunea inteligentă a stocurilor

Programele de facturare cu funcții de inventar automat trimit alerte când stocul atinge pragul minim sau generează NIR-uri direct din sistem. Pentru firmele de comerț, acest feature reduce riscul de pierderi cu până la 30%.

3. Analiză financiară în timp real

Un instrument de contabilitate valoros oferă dashboard-uri personalizabile pentru a urmări profitul pe produs, situația plăților și facturile neîncasate. Astfel, identifici rapid serviciile cu cea mai mare rentabilitate.

4. Suport tehnic și actualizări legislative

Platformele premium asigură asistență 24/7 și adaptare la noile reglementări fiscale. Pentru firmele mici și mijlocii, acest lucru înseamnă liniște și conformitate garantată.

Cum alegi între soluțiile disponibile?

În primul rând, verifică dacă programul de facturare online se integrează cu sistemele tale existente (de exemplu, POS sau platforme de e-commerce). Testează dacă interfața este ușor de utilizat, pentru a evita ca angajații să piardă timp învățând funcții de bază.

Un alt criteriu important este flexibilitatea la scalare. Un program de contabilitate bun crește odată cu afacerea ta. Dacă ai nevoie să adaugi utilizatori sau să extinzi funcționalitățile, acest lucru nu ar trebui să fie complicat.

De ce merită să alegi o aplicație cu facturare online gratuită?

Pentru startup-uri sau firme cu buget redus, facturarea online gratuită este un avantaj major. Platforme precum Facturare24 sau Contapp permit generarea a până la 50 de facturi pe lună fără costuri, cu opțiunea de upgrade ulterior. Atenție însă la limitări: unele soluții gratuite nu includ gestiunea stocurilor sau analiza financiară avansată.

Ce fac aplicațiile de top diferit?

De exemplu, în ceea ce privește fluxul de numerar, majoritatea aplicațiilor afișează soldul curent, dar cele premium oferă prognoze pe 3-6 luni bazate pe date istorice și facturi neîncasate. Acest nivel de detaliere ajută la luarea unor decizii de investiții bine informate.

Un alt avantaj este integrarea cu procesatori de plăți precum Stripe sau PayPal. Clienții pot achita facturile direct prin link, reducând întârzierile și eliminând necesitatea de a trimite memento-uri.

Cum te ajută automatizarea proceselor?

Automatizarea proceselor de facturare înseamnă mai mult decât trimiterea automată de facturi. Include:

Crearea de cheltuieli recurente (de exemplu, chirii, abonamente)

Generarea de rapoarte periodice pentru ANAF sau parteneri

Notificări automate pentru facturile aproape de scadență

Unele programe de contabilitate folosesc inteligența artificială pentru a categorisi cheltuielile în funcție de tipul de tranzacție, fără input manual. Pentru un antreprenor ocupat, acest lucru înseamnă ore economisite lunar.

Ce să eviți la alegerea unui software?

Evită soluțiile care promit „toate funcțiile posibile” dar au interfețe incoerente. O aplicație cu sute de opțiuni, dar greu de folosit, nu este practică. Prioritizează mereu intuitivitatea și viteza.

De asemenea, evită aplicațiile care nu oferă suport tehnic în limba română. În momente critice, ai nevoie de răspunsuri rapide și clare, nu de discuții în limbi străine cu chatbot-uri.

Concluzie: ce face o aplicație cu adevărat utilă?

Secretul nu stă în numărul de funcții, ci în modul în care acestea răspund nevoilor afacerii tale. Un program de facturare online ideal în 2025 este:

Rapid de implementat (maxim 2 zile)

Scalabil (crește odată cu firma)

Cu acces multiplu (conturi separate pentru contabil și manager)

Oferă facturare și gestiunea stocurilor într-un singur loc

Indiferent dacă alegi o soluție cu facturare online gratuită sau una premium, asigură-te că acoperă cel puțin 90% din cerințele operaționale actuale. Restul de 10% poate fi ajustat sau negociat ulterior.

Top programe de facturare online și gestiunea stocurilor pentru 2025

Programe de facturare online recomandate

Pe piața românească, programele de facturare au evoluat semnificativ. Iată soluțiile care domină în 2025:

Saga – pentru companii mici și mijlocii Interfața intuitivă și actualizările legislative automate îl fac ideal pentru firmele cu sub 50 de angajați. Oferă perioadă de testare cu facturare online gratuită timp de 90 de zile, apoi licență pe calculator (79 lei/lună). Permite gestionarea a până la 3 firme simultan și emiterea rapidă a facturilor în format PDF sau XML.

– pentru companii Interfața intuitivă și actualizările legislative automate îl fac ideal pentru firmele cu sub 50 de angajați. Oferă perioadă de testare cu timp de 90 de zile, apoi licență pe calculator (79 lei/lună). Permite gestionarea a până la 3 firme simultan și emiterea rapidă a în format PDF sau XML. Winmentor – flexibilitate pentru domenii diverseEste singurul program de facturare online cu module specializate pentru comerț, producție și administrație publică. Include gestiunea stocurilor avansată cu alertă automată la stoc minim. Accesul simultan pentru 5 utilizatori costă 149 lei/lună.

– flexibilitate pentru domenii diverseEste singurul cu module specializate pentru comerț, producție și administrație publică. Include avansată cu alertă automată la stoc minim. Accesul simultan pentru 5 utilizatori costă 149 lei/lună. SmartBill – facturare, gestiune și contabilitate primară integrateSoluția preferată de antreprenorii care doresc totul într-un singur loc. Planul de bază (3,35€/lună) include emitere facturi nelimitată și sincronizare cu case de marcat. Versiunea premium adaugă aplicație mobilă pentru gestionarea cheltuielilor în timp real.

Pentru companiile mari, programul de contabilitate Ciel (de la 200€/lună) sau SAP Business One (peste 500€/lună) oferă integrare ERP completă. Nexus rămâne o alegere solidă pentru firmele cu venituri de peste 1 milion € anual.

Funcționalități cheie de urmărit

Indiferent de dimensiunea afacerii, un program de facturare online performant trebuie să includă:

Emiterea facturilor în 7 valute și 3 limbi (română, engleză, germană)

și 3 limbi (română, engleză, germană) Integrare cu procesatori de plăți (Stripe, PayPal) și case de marcat

Rapoarte personalizabile pentru venituri și cheltuieli

Alertă automată pentru facturile neachitate

De exemplu, SmartBill permite generarea unui NIR în 15 secunde după livrare, sincronizând automat gestiunea stocurilor. Winmentor oferă prognoze de cash-flow pe 6 luni, esențiale pentru planificarea investițiilor.

Criterii de selecție pentru firmele mici

Dacă ai o afacere cu sub 10 angajați, caută:

Facturare online gratuită pentru primele 30-50 documente/lună

pentru primele 30-50 documente/lună Suport tehnic în limba română cu răspuns în sub 2 ore

Posibilitatea de a exporta datele în format XLS sau PDF

Acces multiplu pentru contabil și administrator

Saga se remarcă prin asistența telefonică inclusă în abonament. Pentru gestionarea eficientă a stocurilor mici, SmartBill oferă scanare de coduri QR direct din aplicație.

Soluții pentru comerțul electronic

Firmele cu vânzări online au nevoie de:

Sincronizare automată cu Shopify, WooCommerce sau eMag

Facturare recurentă pentru abonamente

Rapoarte TVA conforme cu directivele UE

Nexus și SAP oferă aceste funcții în pachetele Enterprise, iar aplicații precum Contapp (59 lei/lună) au integrare API cu platformele de e-commerce.

Comparație între soluțiile populare

Iată cum se poziționează principalele aplicații de contabilitate în 2025:

Program Preț lunar Facturare gratuită Gestiune stocuri Saga 79 lei 90 zile Da (basic) Winmentor 149 lei 30 zile Da (avansat) SmartBill 3,35€ 20 facturi/lună Integrată Ciel 200€+ Nu Modul separat

Pentru firmele care prioritizează conformitatea fiscală, Winmentor și Saga actualizează automat formularele ANAF. Soluțiile premium precum SAP includ și audit trails pentru verificări.

Cum maximizezi investiția în software?

Un program de facturare online devine esențial când:

Facturezi peste 30 de clienți pe lună

Ai peste 50 de referințe în stoc

Lucrezi cu mai multe valute

Ești obligat să raportezi TVA lunar

De exemplu, o firmă de transporturi cu 15 angajați economisește în medie 8 ore pe săptămână folosind facturare și gestiune a stocurilor integrate. Pentru un antreprenor solo, varianta cu facturare online gratuită poate reduce costurile administrative cu 40%.

5 semne că trebuie să schimbi programul curent

Plătești suplimentar pentru fiecare factură emisă peste limită

Nu poți accesa datele financiare de pe telefon

Actualizările legislative se implementează cu întârziere

Nu există integrare cu banca ta comercială

Angajații se plâng de interfața complicată

În aceste cazuri, trecerea la un program de facturare online modern devine urgentă. Soluții precum SmartBill permit migrarea datelor istorice în maxim 48 de ore.

Ce așteaptă clienții de la un software de facturare?

Un studiu recent arată că 73% dintre firmele mici și mijlocii solicită următoarele:

Generarea unei facturi în mai puțin de 1 minut

Notificări automate pentru plăți restante

Posibilitatea de a plăti factura direct din aplicație

Export de date pentru contabilul extern

SmartBill și Winmentor răspund acestor cerințe prin trimiterea facturilor cu link de plată integrat. Saga a introdus în 2025 și verificarea automată a CUI-urilor înregistrate la ONRC.

De ce contează scalabilitatea?

Un program de contabilitate bun crește odată cu afacerea. Dacă treci de la PFA la SRL sau de la un magazin la trei, sistemul trebuie să permită:

Adăugarea nelimitată de utilizatori

Crearea de profiluri separate pentru fiecare locație

Integrare cu module suplimentare (de exemplu, salarizare)

Winmentor se remarcă prin flexibilitate – poți comanda doar modulele necesare (facturare + stocuri) fără să plătești pentru funcții de care nu ai nevoie.

Facturare fără stres: ce oferă piața?

Pentru nevoi specifice, există soluții specializate:

Facturi recurente : Contapp (59 lei/lună) permite programarea plăților periodice

: Contapp (59 lei/lună) permite programarea plăților periodice Export date pentru contabilitate : Saga generează automat fișiere MT940

: Saga generează automat fișiere MT940 Gestiunea clienților: SmartBill are CRM integrat cu istoric tranzacții

Majoritatea programelor de facturare premium oferă cursuri gratuite de onboarding. Dacă întâmpini dificultăți, poți solicita o demonstrație live de la suport.

Funcționalități avansate: automatizarea proceselor, analiza financiară și integrarea cu plăți online

Ce diferențiază cele mai bune soluții de facturare online?

Automatizarea trimiterii facturilor și notificărilor

Urmărirea cheltuielilor și veniturilor în timp real

Integrare cu procesatori de plăți pentru plăți online rapide

Generare de rapoarte financiare și analiză a fluxului de numerar

Suport tehnic și actualizări legislative incluse

În 2025, un program de facturare online performant nu se limitează la emiterea de documente. Este un instrument de contabilitate multifuncțional care transformă modul în care firmele își gestionează resursele. Să descoperim cum funcționează aceste tehnologii.

Automatizarea proceselor: de la facturi recurente la e-Factura

Automatizarea proceselor este coloana vertebrală a oricărui program de facturare online modern. Saga permite programarea facturilor recurente pentru abonamente sau chirii, eliminând riscul uitării plăților. În practică, asta înseamnă:

Crearea de șabloane personalizate pentru trimiterea facturilor în format PDF/XML

în format PDF/XML Notificări automate prin SMS sau email pentru clienții cu restanțe

Integrare directă cu platformele e-Factura și e-Transport

Pentru o firmă cu 50 de clienți lunar, aceste funcții reduc timpul administrativ cu 6-8 ore pe săptămână. Facturarea online devine astfel un proces automatizat, fără intervenție manuală.

Urmărirea cheltuielilor: transparență totală în timp real

Un instrument de contabilitate avansat nu doar înregistrează tranzacțiile, ci le și analizează. Funcția de urmărire a cheltuielilor din SmartBill clasifică automat costurile în categorii (materii prime, utilități, marketing), utilizând inteligență artificială pentru recunoașterea OCR a chitanțelor.

Astfel, antreprenorii văd exact care produse au cea mai mare marjă de profit și unde se pierd bani. Pentru firmele mici și mijlocii, acesta este primul pas spre optimizarea bugetului.

Plăți online: de la factură la încasare în 2 clicuri

Integrarea cu procesatori de plăți precum Stripe sau Revolut a transformat plățile online într-un standard. Cum funcționează:

Clientul primește factura cu link de plată integrat Achită direct din contul bancar sau cu cardul Suma apare automat în fluxul de numerar, iar factura este marcată ca plătită

Potrivit datelor BNR, firmele care utilizează această funcție înregistrează o reducere a întârzierilor de plată cu 35%. Programul de facturare Winmentor oferă și opțiuni de plată în rate fără dobândă prin parteneriate cu bănci.

Analiza financiară: decizii bazate pe date, nu pe presupuneri

Analiza financiară avansată diferențiază un program de facturare online de bază de o soluție de facturare premium. Dashboard-urile interactive din aplicații precum Contapp afișează:

Evoluția veniturilor pe categorii de produse

Comparație între cheltuielile curente și cele istorice

Prognoze de cash-flow pe 3-6 luni

Pentru un restaurant, această funcție poate evidenția că 40% din profituri provin din deserturi, o informație esențială pentru achiziții. Gestiunea stocurilor inteligentă completează imaginea, ajustând comenzile în funcție de vânzările efective.

Suportul tehnic: asistență rapidă și actualizări obligatorii

Un program de contabilitate fără suport tehnic dedicat este ca o mașină fără service. Firmele de top precum SmartBill oferă:

Asistență telefonică în limba română între 8:00 și 20:00

Videoghiduri pentru configurare avansată

Actualizări automate la noile reglementări ANAF

De exemplu, când s-a implementat noua formă de D394, utilizatorii Saga au primit notificări și șabloane actualizate în maxim 24 de ore. Astfel, conformitatea fiscală devine un proces pasiv, nu o corvoadă lunară.

Aplicații mobile: control total de pe telefon

Facturarea și gestiunea stocurilor nu se mai opresc la birou. Cele mai bune aplicații de contabilitate oferă funcții complete pe dispozitive mobile:

Emiterea facturilor de pe șantier sau din magazin

Scanarea codurilor QR pentru actualizarea stocurilor

Notificări push pentru plăți restante

SmartBill permite chiar și fotografierea bonurilor fiscale – aplicația extrage automat datele și le integrează în contabilitate. Pentru comercianții care lucrează în deplasare, această funcție este indispensabilă.

De ce contează integrarea cu alte instrumente?

Un program de facturare online izolat nu aduce eficiență maximă. Soluțiile premium se conectează la:

Sisteme POS și case de marcat

Platforme de e-commerce (eMag, Shopify)

Aplicații de salarizare și CRM

De exemplu, Winmentor sincronizează datele cu SAP Business One, permițând firmelor mari să genereze rapoarte consolidate în timp real. Gestiunea eficientă a datelor elimină dublarea intrărilor și reduce erorile umane cu până la 68%.

Cum transformă aceste funcții afacerile?

Un exemplu concret: o firmă de curierat care folosește facturare și gestiune a stocurilor integrate. La fiecare livrare, sistemul:

Emite automat factura către client Actualizează stocurile de ambalaje Generează raportul TVA pentru tranzacție Trimite notificare de plată prin SMS

Rezultatul? Economisirea a 22 de ore pe lună pentru procese manuale și o rată de încasare de 98% în primele 7 zile. Automatizarea proceselor nu este un lux, ci o necesitate pentru firmele care vor să fie competitive în 2025.

La întrebarea “Care este cel mai bun program de facturare online?”, răspunsul depinde de nevoile specifice ale fiecărei afaceri. Indiferent de alegere, asigură-te că soluția aleasă include aceste funcționalități avansate, deoarece ele fac diferența dintre simpla supraviețuire și creșterea sustenabilă.

Programe gratuite de facturare și contabilitate

Pentru antreprenorii la început de drum sau firmele cu volum redus de tranzacții, programele gratuite pot fi o soluție practică. Totuși, acestea vin adesea cu limitări funcționale. Iată trei variante care merită luate în calcul:

Excel – pentru operațiuni de bază și companii foarte miciDacă ai sub 10 facturi lunare, poți gestiona emiterea facturilor prin șabloane personalizate. Funcții precum SUMIF sau PivotTable ajută la analiza financiară simplă. Dezavantajul este că nu automatizează trimiterea facturilor și necesită introducere manuală a datelor pentru gestiunea stocurilor .

– pentru operațiuni de bază și companii foarte miciDacă ai sub 10 facturi lunare, poți gestiona prin șabloane personalizate. Funcții precum SUMIF sau PivotTable ajută la simplă. Dezavantajul este că nu automatizează și necesită introducere manuală a datelor pentru . DataBal – evidență multianuală și import de date de gestiuneIdeal pentru PFA-uri care doresc să păstreze istoricul financiar pe mai mulți ani. Permite exportul datelor în format XML pentru conformitatea fiscală . Dezavantajul constă în interfața învechită și lipsa aplicației mobile .

– evidență multianuală și import de date de gestiuneIdeal pentru PFA-uri care doresc să păstreze istoricul financiar pe mai mulți ani. Permite exportul datelor în format XML pentru . Dezavantajul constă în interfața învechită și lipsa . CDMS Star – contabilitate primară gratuităOferă funcții de bază pentru evidența veniturilor și cheltuielilor, inclusiv generare de jurnale. Este potrivit pentru firmele care folosesc simultan alt program de facturare online. Limitarea majoră este lipsa gestiunii stocurilor și a integrării cu procesatori de plăți.

Ce trebuie să știi înainte de a alege o astfel de soluție? Facturarea online gratuită nu înseamnă întotdeauna cost zero. Unele platforme:

Limitează numărul de facturi pe lună (de exemplu, maxim 20 documente)

Nu includ funcții critice precum gestionarea stocurilor sau rapoarte TVA

sau rapoarte TVA Cer upgrade la versiuni premium pentru exportul datelor contabile

Criterii esențiale pentru alegerea aplicației potrivite

Selectarea unui program de facturare online eficient presupune mai mult decât compararea prețurilor. Iată ce diferențiază soluțiile profesionale de cele amatoare:

Ușor de utilizat și configurat Un instrument de contabilitate bun nu necesită cursuri de formare. Caută interfețe intuitive cu meniuri clare – de exemplu, butonul pentru emitere facturi ar trebui să fie vizibil în maxim 3 clicuri. Testează versiunea demo înainte de achiziție!

Un bun nu necesită cursuri de formare. Caută interfețe intuitive cu meniuri clare – de exemplu, butonul pentru ar trebui să fie vizibil în maxim 3 clicuri. Testează versiunea demo înainte de achiziție! Funcționalități cheie integrate Cel puțin 5 capabilități esențiale: Facturare online cu documente personalizabile Actualizare automată a gestiunii stocurilor după fiecare tranzacție Rapoarte pentru analiza financiară (profit pe produs, cash-flow) Sincronizare cu aplicația mobilă pentru lucrul în deplasare Export de date în formate acceptate de ANAF (XML, MT940)

Cel puțin 5 capabilități esențiale: Integrare cu alte instrumente de business Un program de contabilitate izolat devine rapid inutil. Verifică compatibilitatea cu: Sisteme POS sau case de marcat Platforme de e-commerce (eMag, Shopify) Aplicații de CRM și salarizare De exemplu, SmartBill permite conectarea directă la Revolut pentru plăți online instantanee.

Un izolat devine rapid inutil. Verifică compatibilitatea cu: Suport tehnic și actualizări legislative Cât durează să primești ajutor când apare o problemă? Firmele serioase oferă asistență telefonică sau live chat în maxim 2 ore. La fel de important: actualizări automate la noile reglementări fiscale. În 2025, schimbările legate de conformitatea fiscală apar trimestrial, iar software-ul tău trebuie să țină pasul.

Cât durează să primești ajutor când apare o problemă? Firmele serioase oferă asistență telefonică sau live chat în maxim 2 ore. La fel de important: actualizări automate la noile reglementări fiscale. În 2025, schimbările legate de apar trimestrial, iar software-ul tău trebuie să țină pasul. Securitate și conformitate Datele financiare sunt sensibile. Asigură-te că soluția aleasă: Folosește criptare AES-256 Salvează backup-uri zilnice în cloud Permite setarea de drepturi de acces diferite (contabil vs. manager)

Datele financiare sunt sensibile. Asigură-te că soluția aleasă:

Cum evaluezi potențialul unui software?

Începe prin a răspunde la 3 întrebări cheie:

Câte facturi emiți lunar? Dacă depășești 30, ai nevoie de aplicație de facturare cu automatizări Ai nevoie să gestionezi stocurile în timp real? Firmele de comerț vor gestionarea eficientă a stocurilor Lucrezi cu parteneri internaționali? Atunci caută suport pentru multiple valute și limbi

Un restaurant cu vânzări lunare de 50.000 lei are nevoi diferite față de o firmă de consultanță IT. Primul prioritizează gestiunea stocurilor și integrarea cu casele de marcat, iar al doilea cere funcții avansate de analiză financiară și rapoarte personalizabile.

De ce contează perioada de testare?

Majoritatea programelor de facturare premium oferă teste gratuite de 7-30 de zile. Profită de această oportunitate pentru a verifica:

Viteza de generare a unei facturi – dacă durează peste 2 minute, nu este suficient

Calitatea suportului tehnic – trimite un ticket sau sună în timpul demo-ului

– trimite un ticket sau sună în timpul demo-ului Adaptabilitatea la fluxul tău de lucru – poți modifica ușor șabloanele?

Companiile mici ar trebui să evite soluțiile care necesită angajarea unui IT specialist doar pentru configurare. Un program de facturare online bun se autodocumentează prin interfața sa intuitivă.

Când să treci la o soluție premium?

Semnale roșii care indică nevoia de upgrade:

Pierzi peste 5 ore pe săptămână cu activități repetitive (introducere date, verificare stocuri)

Nu poți accesa rapoarte financiare în timp real

Primești amenzi pentru nerespectarea termenelor de raportare fiscală

Soluțiile profesioniste precum SmartBill sau Winmentor rezolvă aceste probleme prin automatizarea proceselor și actualizări legislative în timp real. Costurile cresc, dar economiile de timp și evitarea penalizărilor justifică investiția.

Ce înseamnă scalabilitate în practică?

Un program de facturare online scalabil crește odată cu afacerea ta. Dacă treci de la PFA la SRL sau deschizi un al doilea punct de lucru, sistemul trebuie să permită:

Adăugarea nelimitată de utilizatori

Crearea de profiluri separate pentru fiecare sediu

Extinderea funcționalităților (de exemplu, adăugare modul de salarizare)

De exemplu, CDMS Star este potrivit doar pentru firme individuale. În schimb, Saga permite gestionarea a până la 3 societăți comerciale în același cont, fiind ideal pentru antreprenorii cu portofolii diverse.

La final, secretul nu stă în cel mai puternic software, ci în cel care se potrivește perfect cu fluxurile operaționale existente. Testează, compară și alege în funcție de nevoile concrete, nu de promisiunile de marketing.